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rjkz написав:Нет, есть сейвинг аккаунт и сертификейт оф депазит. Это разные вещи. На СА деньги практически свободно доступеы, но %% там не интересен в крупных банках, что-то типа 0.1% годовых. Хотя есть банки, которые дают около 4%. На СД деньги блокируются на время действия. Их можно снять, но с какими-то потерями.
ЗЫ. Наверное надо поправиться. Только что наткнулся. СД также относится к виду сэйвинг аккаунт. Просто в дашборд можно открыть отдельно сейвинг аккаунт, именно так и называемый.
rjkz написав:... В истории американского общества после Великой депрессии таких потрясений почти не было. Да, люди теряют деньги, но не все сразу и не в консервативных инструментах. И да, я подходя к своим 50, начал пытаться разбираться в том, "где у этой хрени кнопка "вкл"?"
якщо ви визнаєте, що тільки вивчаєте цю справу, то доцільніше не бути надто категоричнім.
банкрутство Enron - ляснули й акції, й пенсійні забезпечення.
ну Мейдофф - тут більше багатії втратили, тому напевне не рахується
про рожеві паперці я вже писав.
незважаючи на те, що в США більш жорстке законодавство, шахраї там теж є.
класичні ризик/доходність. й це зараз консервативні інструменти - 5%. а були часи, коли на депозит давали аж 0.1% річних
й наскільки знаю, жоден пенсійний фонд не дає гарантій, всі пишуть що акції - річ мінлива.
Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще. Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину. И да, я когда приехал, было 0.1%. НО, насколько я слыщал, американцы как относительно консервативно вкладывались в S&P.