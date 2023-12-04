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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1637163816391640
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:19

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Нет, есть сейвинг аккаунт и сертификейт оф депазит.
Это разные вещи.
На СА деньги практически свободно доступеы, но %% там не интересен в крупных банках, что-то типа 0.1% годовых. Хотя есть банки, которые дают около 4%.
На СД деньги блокируются на время действия. Их можно снять, но с какими-то потерями.

ЗЫ. Наверное надо поправиться.
Только что наткнулся.
СД также относится к виду сэйвинг аккаунт.
Просто в дашборд можно открыть отдельно сейвинг аккаунт, именно так и называемый.

rjkz через каких-то... Не, уже сейчас: https://www.youtube.com/watch?v=3W40tBACFbI


Спасибо, я старался. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:29

  Shaman написав:
  rjkz написав:...
В истории американского общества после Великой депрессии таких потрясений почти не было.
Да, люди теряют деньги, но не все сразу и не в консервативных инструментах.
И да, я подходя к своим 50, начал пытаться разбираться в том, "где у этой хрени кнопка "вкл"?"

якщо ви визнаєте, що тільки вивчаєте цю справу, то доцільніше не бути надто категоричнім.

банкрутство Enron - ляснули й акції, й пенсійні забезпечення.

ну Мейдофф - тут більше багатії втратили, тому напевне не рахується :D

про рожеві паперці я вже писав.

незважаючи на те, що в США більш жорстке законодавство, шахраї там теж є.

класичні ризик/доходність. й це зараз консервативні інструменти - 5%. а були часи, коли на депозит давали аж 0.1% річних

й наскільки знаю, жоден пенсійний фонд не дає гарантій, всі пишуть що акції - річ мінлива.


Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.
Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину.
И да, я когда приехал, было 0.1%.
НО, насколько я слыщал, американцы как относительно консервативно вкладывались в S&P.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:31

  Denik написав:
  Shaman написав:класичні ризик/доходність. й це зараз консервативні інструменти - 5%. а були часи, коли на депозит давали аж 0.1% річних

З 5% певно ще є податки та 3,7% інфляції.


Да, налоги есть, банк должен прислать 1099 и потом это будет пересчитано с моей W2 и потом уже программа посчитает возврат налогов.

А инфляция есть везде.
В США она далеко не самая большая.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.
Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину.

У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.
Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.
Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.

А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.
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