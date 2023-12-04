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#<1 ... 1637163816391640 Додано: Пон 04 гру, 2023 18:19 airmax78 написав: rjkz написав: Нет, есть сейвинг аккаунт и сертификейт оф депазит.

Это разные вещи.

На СА деньги практически свободно доступеы, но %% там не интересен в крупных банках, что-то типа 0.1% годовых. Хотя есть банки, которые дают около 4%.

На СД деньги блокируются на время действия. Их можно снять, но с какими-то потерями.



ЗЫ. Наверное надо поправиться.

Только что наткнулся.

СД также относится к виду сэйвинг аккаунт.

Просто в дашборд можно открыть отдельно сейвинг аккаунт, именно так и называемый. Нет, есть сейвинг аккаунт и сертификейт оф депазит.Это разные вещи.На СА деньги практически свободно доступеы, но %% там не интересен в крупных банках, что-то типа 0.1% годовых. Хотя есть банки, которые дают около 4%.На СД деньги блокируются на время действия. Их можно снять, но с какими-то потерями.ЗЫ. Наверное надо поправиться.Только что наткнулся.СД также относится к виду сэйвинг аккаунт.Просто в дашборд можно открыть отдельно сейвинг аккаунт, именно так и называемый.

rjkz через каких-то... Не, уже сейчас: https://www.youtube.com/watch?v=3W40tBACFbI rjkz через каких-то... Не, уже сейчас:



Спасибо, я старался. Спасибо, я старался. rjkz

Повідомлень: 15860 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4983 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 18:29 Shaman написав: rjkz написав: ...

В истории американского общества после Великой депрессии таких потрясений почти не было.

Да, люди теряют деньги, но не все сразу и не в консервативных инструментах.

И да, я подходя к своим 50, начал пытаться разбираться в том, "где у этой хрени кнопка "вкл"?" ...В истории американского общества после Великой депрессии таких потрясенийДа, люди теряют деньги, но не все сразу и не в консервативных инструментах.И да, я подходя к своим 50, начал пытаться разбираться в том, "где у этой хрени кнопка "вкл"?"

якщо ви визнаєте, що тільки вивчаєте цю справу, то доцільніше не бути надто категоричнім.



банкрутство Enron - ляснули й акції, й пенсійні забезпечення.



ну Мейдофф - тут більше багатії втратили, тому напевне не рахується



про рожеві паперці я вже писав.



незважаючи на те, що в США більш жорстке законодавство, шахраї там теж є.



класичні ризик/доходність. й це зараз консервативні інструменти - 5%. а були часи, коли на депозит давали аж 0.1% річних



й наскільки знаю, жоден пенсійний фонд не дає гарантій, всі пишуть що акції - річ мінлива. якщо ви визнаєте, що тільки вивчаєте цю справу, то доцільніше не бути надто категоричнім.банкрутство Enron - ляснули й акції, й пенсійні забезпечення.ну Мейдофф - тут більше багатії втратили, тому напевне не рахуєтьсяпро рожеві паперці я вже писав.незважаючи на те, що в США більш жорстке законодавство, шахраї там теж є.класичні ризик/доходність. й це зараз консервативні інструменти - 5%. а були часи, коли на депозит давали аж 0.1% річнихй наскільки знаю, жоден пенсійний фонд не дає гарантій, всі пишуть що акції - річ мінлива.



Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.

Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину.

И да, я когда приехал, было 0.1%.

НО, насколько я слыщал, американцы как относительно консервативно вкладывались в S&P. Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину.И да, я когда приехал, было 0.1%.НО, насколько я слыщал, американцы как относительно консервативно вкладывались в S&P. rjkz

Повідомлень: 15860 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4983 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 18:31 Denik написав: Shaman написав: класичні ризик/доходність. й це зараз консервативні інструменти - 5%. а були часи, коли на депозит давали аж 0.1% річних класичні ризик/доходність. й це зараз консервативні інструменти - 5%. а були часи, коли на депозит давали аж 0.1% річних

З 5% певно ще є податки та 3,7% інфляції. З 5% певно ще є податки та 3,7% інфляції.



Да, налоги есть, банк должен прислать 1099 и потом это будет пересчитано с моей W2 и потом уже программа посчитает возврат налогов.



А инфляция есть везде.

В США она далеко не самая большая. Да, налоги есть, банк должен прислать 1099 и потом это будет пересчитано с моей W2 и потом уже программа посчитает возврат налогов.А инфляция есть везде.В США она далеко не самая большая. rjkz

Повідомлень: 15860 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4983 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 18:41 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.

Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину. Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину.

У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.

Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій. У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій. Denik Повідомлень: 2742 З нами з: 23.02.09 Подякував: 579 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 18:52 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.

Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій. У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.

А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів. А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів. Denik Повідомлень: 2742 З нами з: 23.02.09 Подякував: 579 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 19:36 Denik!

Оскільки ваші дописи згідно з п. 2.4 Правил форуму відносяться до сміттєвого флуду - я переніс ваші спогляди за тим, чого ви ніколи на бачили, не мали та не мацали - в профільну гілку.

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ ПанеОскільки ваші дописи згідно з п. 2.4 Правил форуму відносяться до сміттєвого флуду - я переніс ваші спогляди за тим, чого ви ніколи на бачили, не мали та не мацали - в профільну гілку. akurt

Повідомлень: 8799 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3402 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 21:48 Denik написав: rjkz написав: Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.

Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину. Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину.

У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.

Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій. У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.



в 2007-2008 обвалилось все по всему миру.

В том числе украинские банки.

Только S&P после этого восстановился и вырос, чего не скажешь о многих украинских банках.

Я уж не говорю о курсе и экономике.. в 2007-2008 обвалилось все по всему миру.В том числе украинские банки.Только S&P после этого восстановился и вырос, чего не скажешь о многих украинских банках.Я уж не говорю о курсе и экономике.. rjkz

Повідомлень: 15860 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4983 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 гру, 2023 21:49 Denik написав: Denik написав: У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.

Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій. У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.

А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів. А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.



Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года. Пожалуйста, прокомментируйте динамику гривны с 2013 года. rjkz

Повідомлень: 15860 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8112 раз. Подякували: 4983 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 00:15 Richi написав: rjkz написав: Richi написав: Стесняюсь спросить: а Вы когда уехали из Украины и чем Вы занимались будучи здесь? Если Вы здесь работали на стройке, а приехав в Америку и посетив банк, узнали о ценных бумагах, то может проблема в Вашем образовании, а не возможностях в Украине? Стесняюсь спросить: а Вы когда уехали из Украины и чем Вы занимались будучи здесь? Если Вы здесь работали на стройке, а приехав в Америку и посетив банк, узнали о ценных бумагах, то может проблема в Вашем образовании, а не возможностях в Украине?



Да, у меня был бизнес в строительной отрасли. Немецкие технологии.

Но,может дело не в том, бегал ли я в спецовке по стройке с лопатой, а в доверии?

У меня к финансовым институциям в Украине доверия не было. В США есть.

Банк в США я посетил только когда открывал там аккаунт.

Да, у меня был бизнес в строительной отрасли. Немецкие технологии.Но,может дело не в том, бегал ли я в спецовке по стройке с лопатой, а в доверии?У меня к финансовым институциям в Украине доверия не было. В США есть.Банк в США я посетил только когда открывал там аккаунт.

Проблема не в том, работали Вы в спецовке или составляли проекты в офисе. Финансовые инструменты не входили в сферу Ваших интересов. Вы же не стали просто так строить дома или делать ремонты, а сначала получили специализированные знания. Так почему Вы не сделали это в сфере финансов, перед тем как вкладывать деньги которые зарабатывали годами?

Для меня жизнь делиться на периоды: с 20 до 30 - получаешь знания, с 30 до 50 зарабатываешь капитал, с 50 до 60 заработанные деньги вкладываешь в инструменты которые приносят пассивный доход. Можно конечно вкладывать и во время зарабатывания денег, но вот беда - лично я пизд@чил так, что мне некогда было посмотреть в гору. И я даже не представляю, как в то время я бы мог заняться чем-то ещё кроме своей работы. Наверно по этой причине, многие и вкладываются в недвижимость, т.к. это не требует особых знаний и времени. Деньги появились - запарковал и дальше зарабатывать. Проблема не в том, работали Вы в спецовке или составляли проекты в офисе. Финансовые инструменты не входили в сферу Ваших интересов. Вы же не стали просто так строить дома или делать ремонты, а сначала получили специализированные знания. Так почему Вы не сделали это в сфере финансов, перед тем как вкладывать деньги которые зарабатывали годами?Для меня жизнь делиться на периоды: с 20 до 30 - получаешь знания, с 30 до 50 зарабатываешь капитал, с 50 до 60 заработанные деньги вкладываешь в инструменты которые приносят пассивный доход. Можно конечно вкладывать и во время зарабатывания денег, но вот беда - лично я пизд@чил так, что мне некогда было посмотреть в гору. И я даже не представляю, как в то время я бы мог заняться чем-то ещё кроме своей работы. Наверно по этой причине, многие и вкладываются в недвижимость, т.к. это не требует особых знаний и времени. Деньги появились - запарковал и дальше зарабатывать.

саме так, робиш "закрутки" на пенсію саме так, робиш "закрутки" на пенсію flyman

Повідомлень: 33347 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2729 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1637163816391640 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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