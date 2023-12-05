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rjkz написав:Нет, есть сейвинг аккаунт и сертификейт оф депазит. Это разные вещи. На СА деньги практически свободно доступеы, но %% там не интересен в крупных банках, что-то типа 0.1% годовых. Хотя есть банки, которые дают около 4%. На СД деньги блокируются на время действия. Их можно снять, но с какими-то потерями.
ЗЫ. Наверное надо поправиться. Только что наткнулся. СД также относится к виду сэйвинг аккаунт. Просто в дашборд можно открыть отдельно сейвинг аккаунт, именно так и называемый.
rjkz написав:... В истории американского общества после Великой депрессии таких потрясений почти не было. Да, люди теряют деньги, но не все сразу и не в консервативных инструментах. И да, я подходя к своим 50, начал пытаться разбираться в том, "где у этой хрени кнопка "вкл"?"
якщо ви визнаєте, що тільки вивчаєте цю справу, то доцільніше не бути надто категоричнім.
банкрутство Enron - ляснули й акції, й пенсійні забезпечення.
ну Мейдофф - тут більше багатії втратили, тому напевне не рахується
про рожеві паперці я вже писав.
незважаючи на те, що в США більш жорстке законодавство, шахраї там теж є.
класичні ризик/доходність. й це зараз консервативні інструменти - 5%. а були часи, коли на депозит давали аж 0.1% річних
й наскільки знаю, жоден пенсійний фонд не дає гарантій, всі пишуть що акції - річ мінлива.
Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще. Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину. И да, я когда приехал, было 0.1%. НО, насколько я слыщал, американцы как относительно консервативно вкладывались в S&P.
Пане Denik! Оскільки ваші дописи згідно з п. 2.4 Правил форуму відносяться до сміттєвого флуду - я переніс ваші спогляди за тим, чого ви ніколи на бачили, не мали та не мацали - в профільну гілку. ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Richi написав:Стесняюсь спросить: а Вы когда уехали из Украины и чем Вы занимались будучи здесь? Если Вы здесь работали на стройке, а приехав в Америку и посетив банк, узнали о ценных бумагах, то может проблема в Вашем образовании, а не возможностях в Украине?
Да, у меня был бизнес в строительной отрасли. Немецкие технологии. Но,может дело не в том, бегал ли я в спецовке по стройке с лопатой, а в доверии? У меня к финансовым институциям в Украине доверия не было. В США есть. Банк в США я посетил только когда открывал там аккаунт.
Проблема не в том, работали Вы в спецовке или составляли проекты в офисе. Финансовые инструменты не входили в сферу Ваших интересов. Вы же не стали просто так строить дома или делать ремонты, а сначала получили специализированные знания. Так почему Вы не сделали это в сфере финансов, перед тем как вкладывать деньги которые зарабатывали годами? Для меня жизнь делиться на периоды: с 20 до 30 - получаешь знания, с 30 до 50 зарабатываешь капитал, с 50 до 60 заработанные деньги вкладываешь в инструменты которые приносят пассивный доход. Можно конечно вкладывать и во время зарабатывания денег, но вот беда - лично я пизд@чил так, что мне некогда было посмотреть в гору. И я даже не представляю, как в то время я бы мог заняться чем-то ещё кроме своей работы. Наверно по этой причине, многие и вкладываются в недвижимость, т.к. это не требует особых знаний и времени. Деньги появились - запарковал и дальше зарабатывать.
Попросматривал на Трулии зипкоды, которые мониторил, похоже народ смирился с высокой ставкой или ждет снижения, но цены понемногу двинулись вверх. Или-же разобрались самые доступные предложения. Но не все. Что интересно, когда открываешь трулию и ставишь фильтр "Lo-Hi", то там очень мало вариантов, но у меня есть незакрытые вкладки, которых там нет и они актуальны. Такое ощущение, что местные "рылы" учатся расшевеливать рынок у киевских.