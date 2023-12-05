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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1638163916401641
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 06:36

  Denik написав:
  rjkz написав:Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.
Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину.

У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.
Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.

Обвалился. С 1550 в октябре 2007 до 735 в феврале 2009.
Но восстановился к концу 2012. И с тех пор вырос в 3 раза.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 06:38

  Denik написав:
  Denik написав:У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.
Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.

А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.

А конкретніше можна?
Чи це просто: "А поговорити?"
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Подякували: 4820 раз.
 
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2
2
5
  #<1 ... 1638163916401641
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