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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 гру, 2023 06:36
Denik написав: rjkz написав:
Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.
Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину.
У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.
Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.
Обвалился. С 1550 в октябре 2007 до 735 в феврале 2009.
Но восстановился к концу 2012. И с тех пор вырос в 3 раза.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 06:38
Denik написав: Denik написав:
У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.
Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.
А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.
А конкретніше можна?
Чи це просто: "А поговорити?"
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