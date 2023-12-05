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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1638163916401641 Додано: Вів 05 гру, 2023 06:36 Denik написав: rjkz написав: Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.

Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину. Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину.

У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.

Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій. У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.

Обвалился. С 1550 в октябре 2007 до 735 в феврале 2009.

Но восстановился к концу 2012. И с тех пор вырос в 3 раза. Обвалился. С 1550 в октябре 2007 до 735 в феврале 2009.Но восстановился к концу 2012. И с тех пор вырос в 3 раза. ЛАД 2 Повідомлень: 26718 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 06:38 Denik написав: Denik написав: У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.

Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій. У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.

А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів. А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.

А конкретніше можна?

Чи це просто: "А поговорити?" А конкретніше можна?Чи це просто: "А поговорити?" ЛАД 2 Повідомлень: 26718 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 09:46 Re: Еміграція, заробітчанство Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.

BIGor

Повідомлень: 8408 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1276 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 09:50 BIGor написав: Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.

Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.

Кудрявий авторитетний ЛОМ, більше слів нема.

Це не відео із вулицями ЛА/СФ знятими ніби в на околицях Найробі. Кудрявий авторитетний ЛОМ, більше слів нема.Це не відео із вулицями ЛА/СФ знятими ніби в на околицях Найробі. flyman

Повідомлень: 33349 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2729 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 10:11 flyman написав: BIGor написав: Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.

Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.

Кудрявий авторитетний ЛОМ, більше слів нема.

Це не відео із вулицями ЛА/СФ знятими ніби в на околицях Найробі. Кудрявий авторитетний ЛОМ, більше слів нема.Це не відео із вулицями ЛА/СФ знятими ніби в на околицях Найробі.

Якби Варламов, щось булькнув не згідне з лінією партії вже давно би, як мінімум був іноагентом, а може навіть і присів. Якби Варламов, щось булькнув не згідне з лінією партії вже давно би, як мінімум був іноагентом, а може навіть і присів. Bolt Повідомлень: 2579 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1638163916401641 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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