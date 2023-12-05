RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1638163916401641
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 06:36

  Denik написав:
  rjkz написав:Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.
Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину.

У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.
Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.

Обвалился. С 1550 в октябре 2007 до 735 в феврале 2009.
Но восстановился к концу 2012. И с тех пор вырос в 3 раза.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26719
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 06:38

  Denik написав:
  Denik написав:У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.
Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.

А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.

А конкретніше можна?
Чи це просто: "А поговорити?"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26719
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 09:46

Re: Еміграція, заробітчанство

Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8408
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 09:50

  BIGor написав:Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.

Кудрявий авторитетний ЛОМ, більше слів нема.
Це не відео із вулицями ЛА/СФ знятими ніби в на околицях Найробі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33349
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 2729 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 10:11

  flyman написав:
  BIGor написав:Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.

Кудрявий авторитетний ЛОМ, більше слів нема.
Це не відео із вулицями ЛА/СФ знятими ніби в на околицях Найробі.

Якби Варламов, щось булькнув не згідне з лінією партії вже давно би, як мінімум був іноагентом, а може навіть і присів.
Bolt
 
Повідомлень: 2579
З нами з: 09.11.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 11:13

  Bolt написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.

Кудрявий авторитетний ЛОМ, більше слів нема.
Це не відео із вулицями ЛА/СФ знятими ніби в на околицях Найробі.

Якби Варламов, щось булькнув не згідне з лінією партії вже давно би, як мінімум був іноагентом, а може навіть і присів.

Он давно иногент и не живёт в рф
hume
 
Повідомлень: 9260
З нами з: 27.12.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 11:35

  BIGor написав:Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.
[youtube]HNiHuoLYao0...

И к чему это?
Особенно, Ваш коммент.
Никакой связи с "рівнем освіти" это не имеет.
Скорее, говорит о Вашем антисемитизме (смотрел указанное Вами время "з 22 по 27 хвилину").
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26719
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4820 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 11:43

Re: Еміграція, заробітчанство

Ведучий - то не той москаль, що в 2014 закликав всім міняти долар по 40 рублів (перед стрибком курсу до 60)?
Щодо вказаного моменту відео, то скоріш говорить про "подвійні стандарти моралі". Якщо б вчителька була не єврейскою, а чорною, то всіх винуватих вже давно б скасували.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1896
З нами з: 29.07.22
Подякував: 329 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1638163916401641
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1713)
05.12.2023 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.