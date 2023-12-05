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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 гру, 2023 06:36
Denik написав: rjkz написав:
Про Энрон смутно помню, про Мейдофф помню лучще.
Только сопоставьте все случаи, которые можете вспомнить и объем американского рынка и Украину.
У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.
Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.
Обвалился. С 1550 в октябре 2007 до 735 в феврале 2009.
Но восстановился к концу 2012. И с тех пор вырос в 3 раза.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 06:38
Denik написав: Denik написав:
У 2007-2008 S&P 500 некисло обвалився більше аніж у 2 рази.
Зараз у 2 рази обвалилась вартість 10-річних облігацій.
А долар США з 2015 року девальвував удвічі відносно базової сировини і товарів.
А конкретніше можна?
Чи це просто: "А поговорити?"
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Додано: Вів 05 гру, 2023 09:46
Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.
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BIGor
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Додано: Вів 05 гру, 2023 09:50
BIGor написав:
Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.
Кудрявий авторитетний ЛОМ, більше слів нема.
Це не відео із вулицями ЛА/СФ знятими ніби в на околицях Найробі.
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flyman
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Додано: Вів 05 гру, 2023 10:11
flyman написав: BIGor написав:
Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.
Кудрявий авторитетний ЛОМ, більше слів нема.
Це не відео із вулицями ЛА/СФ знятими ніби в на околицях Найробі.
Якби Варламов, щось булькнув не згідне з лінією партії вже давно би, як мінімум був іноагентом, а може навіть і присів.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 11:13
Bolt написав: flyman написав: BIGor написав:
Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.
Кудрявий авторитетний ЛОМ, більше слів нема.
Це не відео із вулицями ЛА/СФ знятими ніби в на околицях Найробі.
Якби Варламов, щось булькнув не згідне з лінією партії вже давно би, як мінімум був іноагентом, а може навіть і присів.
Он давно иногент и не живёт в рф
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Додано: Вів 05 гру, 2023 11:35
BIGor написав:
Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.
[youtube]HNiHuoLYao0...
И к чему это?
Особенно, Ваш коммент.
Никакой связи с "рівнем освіти" это не имеет.
Скорее, говорит о Вашем
антисемитизме (смотрел указанное Вами время "з 22 по 27 хвилину").
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Додано: Вів 05 гру, 2023 11:43
Ведучий - то не той москаль, що в 2014 закликав всім міняти долар по 40 рублів (перед стрибком курсу до 60)?
Щодо вказаного моменту відео, то скоріш говорить про "подвійні стандарти моралі". Якщо б вчителька була не єврейскою, а чорною, то всіх винуватих вже давно б скасували.
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