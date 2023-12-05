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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1639164016411642
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:04

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:Ведучий - то не той москаль, що в 2014 закликав всім міняти долар по 40 рублів (перед стрибком курсу до 60)?
Щодо вказаного моменту відео, то скоріш говорить про "подвійні стандарти моралі". Якщо б вчителька була не єврейскою, а чорною, то всіх винуватих вже давно б скасували.

Все що потрібно знати про університети:

Кто в молодости не был либералом/радикалом — у того нет сердца,
кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума (с)

Здесь речь, скорее, не о либерализме/радикализме, а о подходе "наших бьют!". Насколько видно из видео, ученики - мусульмане.

думаю, що більше до БЛМ руху подібне, тільки тут інша група "пострадавших" від "WASP"
flyman
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  #<1 ... 1639164016411642
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