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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1639164016411642
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:04

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:Ведучий - то не той москаль, що в 2014 закликав всім міняти долар по 40 рублів (перед стрибком курсу до 60)?
Щодо вказаного моменту відео, то скоріш говорить про "подвійні стандарти моралі". Якщо б вчителька була не єврейскою, а чорною, то всіх винуватих вже давно б скасували.

Все що потрібно знати про університети:

Кто в молодости не был либералом/радикалом — у того нет сердца,
кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума (с)

Здесь речь, скорее, не о либерализме/радикализме, а о подходе "наших бьют!". Насколько видно из видео, ученики - мусульмане.

думаю, що більше до БЛМ руху подібне, тільки тут інша група "пострадавших" від "WASP"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:36

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
Все що потрібно знати про університети:

Кто в молодости не был либералом/радикалом — у того нет сердца,
кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума (с)

Здесь речь, скорее, не о либерализме/радикализме, а о подходе "наших бьют!". Насколько видно из видео, ученики - мусульмане.

думаю, що більше до БЛМ руху подібне, тільки тут інша група "пострадавших" від "WASP"

Возможно, ошибаюсь, но, по-моему, вряд ли "подібне до БЛМ". Там могу понять - "чувство вины белых" за рабство. А здесь-то что? Мусульман в США не угнетали. Да и не только в США.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 13:51

  ЛАД написав:Возможно, ошибаюсь, но, по-моему, вряд ли "подібне до БЛМ". Там могу понять - "чувство вины белых" за рабство. А здесь-то что? Мусульман в США не угнетали. Да и не только в США.

Рокфєлєри, Ротшильди, Сороси та інші Штангерцикулі та Кронштейни з Кацманами і Кульманами
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:10

  flyman написав:Рокфєлєри, Ротшильди,
видел чё в американской школе делается?
урок биологии,
тема страусиная ферма
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.

А вот как это выглядит на практике в американской компании:
https://youtu.be/wduTBjc18HQ?t=766
:)
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  #<1 ... 1639164016411642
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