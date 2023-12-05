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Дюрі-бачі написав:Ведучий - то не той москаль, що в 2014 закликав всім міняти долар по 40 рублів (перед стрибком курсу до 60)? Щодо вказаного моменту відео, то скоріш говорить про "подвійні стандарти моралі". Якщо б вчителька була не єврейскою, а чорною, то всіх винуватих вже давно б скасували.
Все що потрібно знати про університети:
Кто в молодости не был либералом/радикалом — у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума (с)
Здесь речь, скорее, не о либерализме/радикализме, а о подходе "наших бьют!". Насколько видно из видео, ученики - мусульмане.
думаю, що більше до БЛМ руху подібне, тільки тут інша група "пострадавших" від "WASP"
akurt написав:2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.
А что в этом видео так особо вас удивило? - во-первых с 13-ой секунды говорится, что выходной день и с утра было мало работы. Поступила команда рабочим в выходной день в условиях отсутствия клиентов уехать домой. Люди вообще то получают деньги за каждый час работы, а не отдыха. Оплата труда почасовая, а не оплата труда бездельникам, сидящим на окладе. - далее после той же 13-ой секунды произносятся слова о том, что ВСЕГДА ВСЕ БЫЛО ОТЛИЧНО ОРГАНИЗОВАНО. Всегда. А вот в этот выходной день вот вот так. - если этот частный извозчик мог бы взять в воскресенье какую-то дополнительную работу, то фирма, к которой он не имеет никакого отношения, должна стоять по стойке «смирно» и вывести персонал для того, чтобы в их выходной день кто-то заработал для себя 50$? Что-то не так?