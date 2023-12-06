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#<1 ... 1640164116421643> Додано: Вів 05 гру, 2023 13:04 ЛАД написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав: Ведучий - то не той москаль, що в 2014 закликав всім міняти долар по 40 рублів (перед стрибком курсу до 60)?

Щодо вказаного моменту відео, то скоріш говорить про "подвійні стандарти моралі". Якщо б вчителька була не єврейскою, а чорною, то всіх винуватих вже давно б скасували. Ведучий - то не той москаль, що в 2014 закликав всім міняти долар по 40 рублів (перед стрибком курсу до 60)?Щодо вказаного моменту відео, то скоріш говорить про "подвійні стандарти моралі". Якщо б вчителька була не єврейскою, а чорною, то всіх винуватих вже давно б скасували.

Все що потрібно знати про університети:



Кто в молодости не был либералом/радикалом — у того нет сердца,

кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума (с) Все що потрібно знати про університети:Кто в молодости не был либералом/радикалом — у того нет сердца,кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума (с)

Здесь речь, скорее, не о либерализме/радикализме, а о подходе "наших бьют!". Насколько видно из видео, ученики - мусульмане. Здесь речь, скорее, не о либерализме/радикализме, а о подходе "наших бьют!". Насколько видно из видео, ученики - мусульмане.

думаю, що більше до БЛМ руху подібне, тільки тут інша група "пострадавших" від "WASP" думаю, що більше до БЛМ руху подібне, тільки тут інша група "пострадавших" від "WASP" flyman

Повідомлень: 33371 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2731 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 13:36 flyman написав: ЛАД написав: flyman написав: ..........

Все що потрібно знати про університети:



Кто в молодости не был либералом/радикалом — у того нет сердца,

кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума (с) ..........Все що потрібно знати про університети:Кто в молодости не был либералом/радикалом — у того нет сердца,кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума (с)

Здесь речь, скорее, не о либерализме/радикализме, а о подходе "наших бьют!". Насколько видно из видео, ученики - мусульмане. Здесь речь, скорее, не о либерализме/радикализме, а о подходе "наших бьют!". Насколько видно из видео, ученики - мусульмане.

думаю, що більше до БЛМ руху подібне, тільки тут інша група "пострадавших" від "WASP" думаю, що більше до БЛМ руху подібне, тільки тут інша група "пострадавших" від "WASP"

Возможно, ошибаюсь, но, по-моему, вряд ли "подібне до БЛМ". Там могу понять - "чувство вины белых" за рабство. А здесь-то что? Мусульман в США не угнетали. Да и не только в США. Возможно, ошибаюсь, но, по-моему, вряд ли "подібне до БЛМ". Там могу понять - "чувство вины белых" за рабство. А здесь-то что? Мусульман в США не угнетали. Да и не только в США. ЛАД 2 Повідомлень: 26742 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 13:51 ЛАД написав: Возможно, ошибаюсь, но, по-моему, вряд ли "подібне до БЛМ". Там могу понять - "чувство вины белых" за рабство. А здесь-то что? Мусульман в США не угнетали. Да и не только в США. Возможно, ошибаюсь, но, по-моему, вряд ли "подібне до БЛМ". Там могу понять - "чувство вины белых" за рабство. А здесь-то что? Мусульман в США не угнетали. Да и не только в США.

Рокфєлєри, Ротшильди, Сороси та інші Штангерцикулі та Кронштейни з Кацманами і Кульманами Рокфєлєри, Ротшильди, Сороси та інші Штангерцикулі та Кронштейни з Кацманами і Кульманами flyman

Повідомлень: 33371 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2731 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 23:10 flyman написав: Рокфєлєри, Ротшильди, Рокфєлєри, Ротшильди, видел чё в американской школе делается?

урок биологии,

тема страусиная ферма

видел чё в американской школе делается?урок биологии,тема страусиная ферма vitaliiangel

Повідомлень: 21004 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2330 раз. Подякували: 3305 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 23:59 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: 2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе. 2. Culture misfit. В компаніях США та Канади прийнято "вгахувати" (Примітка: саме таке слово застосував мій респондент), як Папа Карло. Якщо тобі дзвонять о третій ночі і питають, чи спиш, маєш бадьоро відповідати, що вже ні. А багато емігрантів хочуть shift строго у 8 годин або взагалі демонструють нуль сервісу чи ініціативи. Керівництво не хоче виконувати у підсумку твою роботу за тебе.

А вот как это выглядит на практике в американской компании:

https://youtu.be/wduTBjc18HQ?t=766

А вот как это выглядит на практике в американской компании: Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7269 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6230 раз. Подякували: 20481 раз. Профіль 118 68 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 00:27 А що в цьому відео так вас особливо здивувало?

- По-перше з 13-ї секунди говориться, що вихідний день і зранку було мало роботи. Люди взагалі отримують гроші за кожну годину роботи, а не відпочинку.

- Далі після тієї ж 13-ої секунди вимовляються слова про те, що ЗАВЖДИ ВСЕ БУЛО ВІДМІННО ОРГАНІЗОВАНО. Завжди. А от цього вихідного дня ось так. akurt

Повідомлень: 8804 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3403 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 09:44 ЛАД написав: BIGor написав: Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.

[youtube]HNiHuoLYao0... Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.[youtube]HNiHuoLYao0...

И к чему это?

Особенно, Ваш коммент.

Никакой связи с "рівнем освіти" это не имеет.

Скорее, говорит о Вашем антисемитизме (смотрел указанное Вами время "з 22 по 27 хвилину"). И к чему это?Особенно, Ваш коммент.Никакой связи с "рівнем освіти" это не имеет.Скорее, говорит оантисемитизме (смотрел указанное Вами время "з 22 по 27 хвилину").

Давай я тоді скажу, що ти антисеміт і проросійський сепар. Ще й підтримуєш Хамас. Які ж проросійські ЛАДи кончені. Давай я тоді скажу, що ти антисеміт і проросійський сепар. Ще й підтримуєш Хамас. Які ж проросійські ЛАДи кончені. BIGor

Повідомлень: 8417 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1276 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 11:19 BIGor написав: ЛАД написав: BIGor написав: Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.

[youtube]HNiHuoLYao0... Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.[youtube]HNiHuoLYao0...

И к чему это?

Особенно, Ваш коммент.

Никакой связи с "рівнем освіти" это не имеет.

Скорее, говорит о Вашем антисемитизме (смотрел указанное Вами время "з 22 по 27 хвилину"). И к чему это?Особенно, Ваш коммент.Никакой связи с "рівнем освіти" это не имеет.Скорее, говорит оантисемитизме (смотрел указанное Вами время "з 22 по 27 хвилину").

Давай я тоді скажу, що ти антисеміт і проросійський сепар. Ще й підтримуєш Хамас. Які ж проросійські ЛАДи кончені. Давай я тоді скажу, що ти антисеміт і проросійський сепар. Ще й підтримуєш Хамас. Які ж проросійські ЛАДи кончені.

Палестинці семіти, єслі шо Палестинці семіти, єслі шо flyman

Повідомлень: 33371 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2731 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 12:49 vitaliiangel написав: flyman написав: Рокфєлєри, Ротшильди, Рокфєлєри, Ротшильди, видел чё в американской школе делается?

урок биологии,

тема страусиная ферма

видел чё в американской школе делается?урок биологии,тема страусиная ферма

самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях nekefer

Повідомлень: 759 З нами з: 24.10.14 Подякував: 50 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 14:17 nekefer написав: самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях может Николай rjkz что-то знает. например почему остальные равнодушно не замечают, а оператор не старается их разнять. Это так принято? может Николай rjkz что-то знает. например почему остальные равнодушно не замечают, а оператор не старается их разнять. Это так принято? vitaliiangel

Повідомлень: 21004 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2330 раз. Подякували: 3305 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1640164116421643> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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