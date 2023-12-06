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#<1 ... 1640164116421643 Додано: Сер 06 гру, 2023 14:38 nekefer написав: vitaliiangel написав: flyman написав: Рокфєлєри, Ротшильди, Рокфєлєри, Ротшильди, видел чё в американской школе делается?

урок биологии,

тема страусиная ферма

видел чё в американской школе делается?урок биологии,тема страусиная ферма

самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях

не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)



або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"



або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школою



висновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школоювисновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам flyman

Повідомлень: 33371 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2731 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 15:14 akurt написав: А що в цьому відео так вас особливо здивувало?

- По-перше з 13-ї секунди говориться, що вихідний день і зранку було мало роботи. Люди взагалі отримують гроші за кожну годину роботи, а не відпочинку.

- Далі після тієї ж 13-ої секунди вимовляються слова про те, що ЗАВЖДИ ВСЕ БУЛО ВІДМІННО ОРГАНІЗОВАНО. Завжди. А от цього вихідного дня ось так. А що в цьому відео так вас особливо здивувало?- По-перше з 13-ї секунди говориться, що вихідний день і зранку було мало роботи. Люди взагалі отримують гроші за кожну годину роботи, а не відпочинку.- Далі після тієї ж 13-ої секунди вимовляються слова про те, що ЗАВЖДИ ВСЕ БУЛО ВІДМІННО ОРГАНІЗОВАНО. Завжди. А от цього вихідного дня ось так.

Не могу сказать, что я как-то особо удивлен, я давно знал, что американцы часто относятся к работе наплевательски, но этот случай уж очень ярко это демонстрирует.

Начнем с того, что если предприятие работает по выходным, это делается не за счет переработок, а за счет скользящего графика. Для смены, вышедшей в субботу, это обычный рабочий день. Отличие только в том, что выходной у более высокого начальства, которое могло бы не отпустить.

И компании, и работнику глубоко наплевать на проблемы мелкого частного перевозчика, но эти работнички нанесли немалый ущерб и своей компании.

Начнем с самого простого, прямого ущерба. За суточный простой трака брокер заплатил перевозчику 150 баксов. Естественно, он это сделал не за свой счет, а выставив счет заказчику, еще и в большем размере (ничего не откусить с проходящих через него денег брокер не может, да и ущерб его репутации тоже нужно компенсировать). На видео видно, что трак был далеко не один. По самым скромным оценкам, компания потеряла не меньше штуки. Даже невыплаченная зарплата за полдня паре ламперов (операторов вилочного погрузчика) и менеджеру, который принимает товар, эти потери не окупит.

Далее. Пришедшая ночная смена отправителей не смогла загрузить этот трак, потому что приемщики его не разгрузили. Тут тоже задержка, которая вполне может привести к срыву сроков поставки с соответствующими потерями.

Для оценки репутационного ущерба придется описать основную схему работы на этом рынке. Система там сложилась, на первый взгляд, слишком сложная, с большим количеством посредников, но результатом стало то, что все участники рынка имеют определенное влияние на других, и никто никому не может сесть на голову.

Заказчик перевозки обращается к брокеру. Брокер (это тоже компания) проверяет, не находится ли этот заказчик в черном списке и заключает с ним договор на перевозку (обычно типовый), в котором прописываются обязанности сторон и материальная ответственность за их невыполнение. После этого брокер выставляет груз на доску объявлений. Диспетчер транспортной компании, которого заинтересовал этот груз, звонит брокеру, выясняет подробности, параллельно выясняя, не находится ли брокер в черном списке у факторинговой компании, через которую пойдет оплата. Брокер, в свою очередь, проверяет репутацию перевозчика. Если все всех устроило, заключается договор на перевозку между транспортной компанией и брокером. После этого диспетчер передает груз либо водителю компании, либо, как в данном случае, частнику, которому компания за долю малую (или не очень) оказывает диспетчерские и некоторые другие услуги. После выполнения перевозки транспортная компания передает права требования оплаты, включая неустойки, факторинговой компании, которая через пару дней перечисляет ей деньги, а сама начинает ждать оплату от брокера, который ждет оплату от клиента, в среднем это месяц.

Понятно, что из-за единичного инцидента крупная оптовая компания сразу в черный список не попадет, но минусик в карму получен. Если такое будет повторяться часто, будет больно. Вплоть до банкротства из-за того, что стоимость перевозок для нее будет значительно выше, чем для конкурентов, а надежность перевозок ниже.

Я бы старшего в этой компашке оптимизаторов уволил нафиг, но сделать это по американским законам весьма сложно. Из-за этой сложности многие американцы не только работают, спустя рукава, но и позволяют себе подобные шалости.

Очень серьезно вджобывать приходится только свежим иммигрантам, которые в силу слабого знания языка попадают на работу в компании, как правило принадлежащие чуть более опытным иммигрантам, бизнес-модель который построена на жестокой эксплуатации вновь прибывших, которые ограничены в возможностях и информации, но при этом очень хотят быстро стать на ноги. Видимость высоких зарплат в таких компаниях создается за счет отсутствия бенефитов и отложенной уплате налогов при форме трудоустройства, аналогичной нашей схеме с ФОП. Не могу сказать, что я как-то особо удивлен, я давно знал, что американцы часто относятся к работе наплевательски, но этот случай уж очень ярко это демонстрирует.Начнем с того, что если предприятие работает по выходным, это делается не за счет переработок, а за счет скользящего графика. Для смены, вышедшей в субботу, это обычный рабочий день. Отличие только в том, что выходной у более высокого начальства, которое могло бы не отпустить.И компании, и работнику глубоко наплевать на проблемы мелкого частного перевозчика, но эти работнички нанесли немалый ущерб и своей компании.Начнем с самого простого, прямого ущерба. За суточный простой трака брокер заплатил перевозчику 150 баксов. Естественно, он это сделал не за свой счет, а выставив счет заказчику, еще и в большем размере (ничего не откусить с проходящих через него денег брокер не может, да и ущерб его репутации тоже нужно компенсировать). На видео видно, что трак был далеко не один. По самым скромным оценкам, компания потеряла не меньше штуки. Даже невыплаченная зарплата за полдня паре ламперов (операторов вилочного погрузчика) и менеджеру, который принимает товар, эти потери не окупит.Далее. Пришедшая ночная смена отправителей не смогла загрузить этот трак, потому что приемщики его не разгрузили. Тут тоже задержка, которая вполне может привести к срыву сроков поставки с соответствующими потерями.Для оценки репутационного ущерба придется описать основную схему работы на этом рынке. Система там сложилась, на первый взгляд, слишком сложная, с большим количеством посредников, но результатом стало то, что все участники рынка имеют определенное влияние на других, и никто никому не может сесть на голову.Заказчик перевозки обращается к брокеру. Брокер (это тоже компания) проверяет,и заключает с ним договор на перевозку (обычно типовый), в котором прописываются обязанности сторон и материальная ответственность за их невыполнение. После этого брокер выставляет груз на доску объявлений. Диспетчер транспортной компании, которого заинтересовал этот груз, звонит брокеру, выясняет подробности, параллельно выясняя,у факторинговой компании, через которую пойдет оплата. Брокер, в свою очередь,. Если все всех устроило, заключается договор на перевозку между транспортной компанией и брокером. После этого диспетчер передает груз либо водителю компании, либо, как в данном случае, частнику, которому компания за долю малую (или не очень) оказывает диспетчерские и некоторые другие услуги. После выполнения перевозки транспортная компания передает права требования оплаты, включая неустойки, факторинговой компании, которая через пару дней перечисляет ей деньги, а сама начинает ждать оплату от брокера, который ждет оплату от клиента, в среднем это месяц.Понятно, что из-за единичного инцидента крупная оптовая компания сразу в черный список не попадет, но минусик в карму получен. Если такое будет повторяться часто, будет больно. Вплоть до банкротства из-за того, что стоимость перевозок для нее будет значительно выше, чем для конкурентов, а надежность перевозок ниже.Я бы старшего в этой компашке оптимизаторов уволил нафиг, но сделать это по американским законам весьма сложно. Из-за этой сложности многие американцы не только работают, спустя рукава, но и позволяют себе подобные шалости.Очень серьезно вджобывать приходится только свежим иммигрантам, которые в силу слабого знания языка попадают на работу в компании, как правило принадлежащие чуть более опытным иммигрантам, бизнес-модель который построена на жестокой эксплуатации вновь прибывших, которые ограничены в возможностях и информации, но при этом очень хотят быстро стать на ноги. Видимость высоких зарплат в таких компаниях создается за счет отсутствия бенефитов и отложенной уплате налогов при форме трудоустройства, аналогичной нашей схеме с ФОП. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7269 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6230 раз. Подякували: 20481 раз. Профіль 118 68 33 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1640164116421643 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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