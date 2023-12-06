akurt написав:
А що в цьому відео так вас особливо здивувало?
- По-перше з 13-ї секунди говориться, що вихідний день і зранку було мало роботи. Люди взагалі отримують гроші за кожну годину роботи, а не відпочинку.
- Далі після тієї ж 13-ої секунди вимовляються слова про те, що ЗАВЖДИ ВСЕ БУЛО ВІДМІННО ОРГАНІЗОВАНО. Завжди. А от цього вихідного дня ось так.
Не могу сказать, что я как-то особо удивлен, я давно знал, что американцы часто относятся к работе наплевательски, но этот случай уж очень ярко это демонстрирует.
Начнем с того, что если предприятие работает по выходным, это делается не за счет переработок, а за счет скользящего графика. Для смены, вышедшей в субботу, это обычный рабочий день. Отличие только в том, что выходной у более высокого начальства, которое могло бы не отпустить.
И компании, и работнику глубоко наплевать на проблемы мелкого частного перевозчика, но эти работнички нанесли немалый ущерб и своей компании.
Начнем с самого простого, прямого ущерба. За суточный простой трака брокер заплатил перевозчику 150 баксов. Естественно, он это сделал не за свой счет, а выставив счет заказчику, еще и в большем размере (ничего не откусить с проходящих через него денег брокер не может, да и ущерб его репутации тоже нужно компенсировать). На видео видно, что трак был далеко не один. По самым скромным оценкам, компания потеряла не меньше штуки. Даже невыплаченная зарплата за полдня паре ламперов (операторов вилочного погрузчика) и менеджеру, который принимает товар, эти потери не окупит.
Далее. Пришедшая ночная смена отправителей не смогла загрузить этот трак, потому что приемщики его не разгрузили. Тут тоже задержка, которая вполне может привести к срыву сроков поставки с соответствующими потерями.
Для оценки репутационного ущерба придется описать основную схему работы на этом рынке. Система там сложилась, на первый взгляд, слишком сложная, с большим количеством посредников, но результатом стало то, что все участники рынка имеют определенное влияние на других, и никто никому не может сесть на голову.
Заказчик перевозки обращается к брокеру. Брокер (это тоже компания) проверяет, не находится ли этот заказчик в черном списке
и заключает с ним договор на перевозку (обычно типовый), в котором прописываются обязанности сторон и материальная ответственность за их невыполнение. После этого брокер выставляет груз на доску объявлений. Диспетчер транспортной компании, которого заинтересовал этот груз, звонит брокеру, выясняет подробности, параллельно выясняя, не находится ли брокер в черном списке
у факторинговой компании, через которую пойдет оплата. Брокер, в свою очередь, проверяет репутацию перевозчика
. Если все всех устроило, заключается договор на перевозку между транспортной компанией и брокером. После этого диспетчер передает груз либо водителю компании, либо, как в данном случае, частнику, которому компания за долю малую (или не очень) оказывает диспетчерские и некоторые другие услуги. После выполнения перевозки транспортная компания передает права требования оплаты, включая неустойки, факторинговой компании, которая через пару дней перечисляет ей деньги, а сама начинает ждать оплату от брокера, который ждет оплату от клиента, в среднем это месяц.
Понятно, что из-за единичного инцидента крупная оптовая компания сразу в черный список не попадет, но минусик в карму получен. Если такое будет повторяться часто, будет больно. Вплоть до банкротства из-за того, что стоимость перевозок для нее будет значительно выше, чем для конкурентов, а надежность перевозок ниже.
Я бы старшего в этой компашке оптимизаторов уволил нафиг, но сделать это по американским законам весьма сложно. Из-за этой сложности многие американцы не только работают, спустя рукава, но и позволяют себе подобные шалости.
Очень серьезно вджобывать приходится только свежим иммигрантам, которые в силу слабого знания языка попадают на работу в компании, как правило принадлежащие чуть более опытным иммигрантам, бизнес-модель который построена на жестокой эксплуатации вновь прибывших, которые ограничены в возможностях и информации, но при этом очень хотят быстро стать на ноги. Видимость высоких зарплат в таких компаниях создается за счет отсутствия бенефитов и отложенной уплате налогов при форме трудоустройства, аналогичной нашей схеме с ФОП.