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#<1 ... 1641164216431644> Додано: Сер 06 гру, 2023 14:38 nekefer написав: vitaliiangel написав: flyman написав: Рокфєлєри, Ротшильди, Рокфєлєри, Ротшильди, видел чё в американской школе делается?

урок биологии,

тема страусиная ферма

видел чё в американской школе делается?урок биологии,тема страусиная ферма

самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях

не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)



або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"



або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школою



висновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школоювисновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам flyman

Повідомлень: 33372 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2731 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 15:14 akurt написав: А що в цьому відео так вас особливо здивувало?

- По-перше з 13-ї секунди говориться, що вихідний день і зранку було мало роботи. Люди взагалі отримують гроші за кожну годину роботи, а не відпочинку.

- Далі після тієї ж 13-ої секунди вимовляються слова про те, що ЗАВЖДИ ВСЕ БУЛО ВІДМІННО ОРГАНІЗОВАНО. Завжди. А от цього вихідного дня ось так. А що в цьому відео так вас особливо здивувало?- По-перше з 13-ї секунди говориться, що вихідний день і зранку було мало роботи. Люди взагалі отримують гроші за кожну годину роботи, а не відпочинку.- Далі після тієї ж 13-ої секунди вимовляються слова про те, що ЗАВЖДИ ВСЕ БУЛО ВІДМІННО ОРГАНІЗОВАНО. Завжди. А от цього вихідного дня ось так.

Не могу сказать, что я как-то особо удивлен, я давно знал, что американцы часто относятся к работе наплевательски, но этот случай уж очень ярко это демонстрирует.

Начнем с того, что если предприятие работает по выходным, это делается не за счет переработок, а за счет скользящего графика. Для смены, вышедшей в субботу, это обычный рабочий день. Отличие только в том, что выходной у более высокого начальства, которое могло бы не отпустить.

И компании, и работнику глубоко наплевать на проблемы мелкого частного перевозчика, но эти работнички нанесли немалый ущерб и своей компании.

Начнем с самого простого, прямого ущерба. За суточный простой трака брокер заплатил перевозчику 150 баксов. Естественно, он это сделал не за свой счет, а выставив счет заказчику, еще и в большем размере (ничего не откусить с проходящих через него денег брокер не может, да и ущерб его репутации тоже нужно компенсировать). На видео видно, что трак был далеко не один. По самым скромным оценкам, компания потеряла не меньше штуки. Даже невыплаченная зарплата за полдня паре ламперов (операторов вилочного погрузчика) и менеджеру, который принимает товар, эти потери не окупит.

Далее. Пришедшая ночная смена отправителей не смогла загрузить этот трак, потому что приемщики его не разгрузили. Тут тоже задержка, которая вполне может привести к срыву сроков поставки с соответствующими потерями.

Для оценки репутационного ущерба придется описать основную схему работы на этом рынке. Система там сложилась, на первый взгляд, слишком сложная, с большим количеством посредников, но результатом стало то, что все участники рынка имеют определенное влияние на других, и никто никому не может сесть на голову.

Заказчик перевозки обращается к брокеру. Брокер (это тоже компания) проверяет, не находится ли этот заказчик в черном списке и заключает с ним договор на перевозку (обычно типовый), в котором прописываются обязанности сторон и материальная ответственность за их невыполнение. После этого брокер выставляет груз на доску объявлений. Диспетчер транспортной компании, которого заинтересовал этот груз, звонит брокеру, выясняет подробности, параллельно выясняя, не находится ли брокер в черном списке у факторинговой компании, через которую пойдет оплата. Брокер, в свою очередь, проверяет репутацию перевозчика. Если все всех устроило, заключается договор на перевозку между транспортной компанией и брокером. После этого диспетчер передает груз либо водителю компании, либо, как в данном случае, частнику, которому компания за долю малую (или не очень) оказывает диспетчерские и некоторые другие услуги. После выполнения перевозки транспортная компания передает права требования оплаты, включая неустойки, факторинговой компании, которая через пару дней перечисляет ей деньги, а сама начинает ждать оплату от брокера, который ждет оплату от клиента, в среднем это месяц.

Понятно, что из-за единичного инцидента крупная оптовая компания сразу в черный список не попадет, но минусик в карму получен. Если такое будет повторяться часто, будет больно. Вплоть до банкротства из-за того, что стоимость перевозок для нее будет значительно выше, чем для конкурентов, а надежность перевозок ниже.

Я бы старшего в этой компашке оптимизаторов уволил нафиг, но сделать это по американским законам весьма сложно. Из-за этой сложности многие американцы не только работают, спустя рукава, но и позволяют себе подобные шалости.

Очень серьезно вджобывать приходится только свежим иммигрантам, которые в силу слабого знания языка попадают на работу в компании, как правило принадлежащие чуть более опытным иммигрантам, бизнес-модель который построена на жестокой эксплуатации вновь прибывших, которые ограничены в возможностях и информации, но при этом очень хотят быстро стать на ноги. Видимость высоких зарплат в таких компаниях создается за счет отсутствия бенефитов и отложенной уплате налогов при форме трудоустройства, аналогичной нашей схеме с ФОП. Не могу сказать, что я как-то особо удивлен, я давно знал, что американцы часто относятся к работе наплевательски, но этот случай уж очень ярко это демонстрирует.Начнем с того, что если предприятие работает по выходным, это делается не за счет переработок, а за счет скользящего графика. Для смены, вышедшей в субботу, это обычный рабочий день. Отличие только в том, что выходной у более высокого начальства, которое могло бы не отпустить.И компании, и работнику глубоко наплевать на проблемы мелкого частного перевозчика, но эти работнички нанесли немалый ущерб и своей компании.Начнем с самого простого, прямого ущерба. За суточный простой трака брокер заплатил перевозчику 150 баксов. Естественно, он это сделал не за свой счет, а выставив счет заказчику, еще и в большем размере (ничего не откусить с проходящих через него денег брокер не может, да и ущерб его репутации тоже нужно компенсировать). На видео видно, что трак был далеко не один. По самым скромным оценкам, компания потеряла не меньше штуки. Даже невыплаченная зарплата за полдня паре ламперов (операторов вилочного погрузчика) и менеджеру, который принимает товар, эти потери не окупит.Далее. Пришедшая ночная смена отправителей не смогла загрузить этот трак, потому что приемщики его не разгрузили. Тут тоже задержка, которая вполне может привести к срыву сроков поставки с соответствующими потерями.Для оценки репутационного ущерба придется описать основную схему работы на этом рынке. Система там сложилась, на первый взгляд, слишком сложная, с большим количеством посредников, но результатом стало то, что все участники рынка имеют определенное влияние на других, и никто никому не может сесть на голову.Заказчик перевозки обращается к брокеру. Брокер (это тоже компания) проверяет,и заключает с ним договор на перевозку (обычно типовый), в котором прописываются обязанности сторон и материальная ответственность за их невыполнение. После этого брокер выставляет груз на доску объявлений. Диспетчер транспортной компании, которого заинтересовал этот груз, звонит брокеру, выясняет подробности, параллельно выясняя,у факторинговой компании, через которую пойдет оплата. Брокер, в свою очередь,. Если все всех устроило, заключается договор на перевозку между транспортной компанией и брокером. После этого диспетчер передает груз либо водителю компании, либо, как в данном случае, частнику, которому компания за долю малую (или не очень) оказывает диспетчерские и некоторые другие услуги. После выполнения перевозки транспортная компания передает права требования оплаты, включая неустойки, факторинговой компании, которая через пару дней перечисляет ей деньги, а сама начинает ждать оплату от брокера, который ждет оплату от клиента, в среднем это месяц.Понятно, что из-за единичного инцидента крупная оптовая компания сразу в черный список не попадет, но минусик в карму получен. Если такое будет повторяться часто, будет больно. Вплоть до банкротства из-за того, что стоимость перевозок для нее будет значительно выше, чем для конкурентов, а надежность перевозок ниже.Я бы старшего в этой компашке оптимизаторов уволил нафиг, но сделать это по американским законам весьма сложно. Из-за этой сложности многие американцы не только работают, спустя рукава, но и позволяют себе подобные шалости.Очень серьезно вджобывать приходится только свежим иммигрантам, которые в силу слабого знания языка попадают на работу в компании, как правило принадлежащие чуть более опытным иммигрантам, бизнес-модель который построена на жестокой эксплуатации вновь прибывших, которые ограничены в возможностях и информации, но при этом очень хотят быстро стать на ноги. Видимость высоких зарплат в таких компаниях создается за счет отсутствия бенефитов и отложенной уплате налогов при форме трудоустройства, аналогичной нашей схеме с ФОП. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7271 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6232 раз. Подякували: 20492 раз. Профіль 118 68 33 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 19:47 Сибарит написав: Не могу сказать, что я как-то особо удивлен, я давно знал, что американцы часто относятся к работе наплевательски, но этот случай уж очень ярко это демонстрирует.

Не могу сказать, что я как-то особо удивлен, я давно знал, что американцы часто относятся к работе наплевательски, но этот случай уж очень ярко это демонстрирует.

Я думаю, у Вас превратное представление о работе американских предпринимателей: оказывается, по звуку кнута, когда приехал непонятно откуда непонятно какой извозчик - беженец из России - доставляет на своем авто какой то товар типа туалетной бумаги - и в выходной день - они обязаны выводить на работу всех сотрудников - включая инженеров по ОТ и ТБ: король приехал! Все на колени! Ку!

Точно в Украине так именно?

А этот всего навсего водила (ВОДИЛА") еще и вопит: "Если вы сейчас не приползете гады к ноге - то я не смогу тете Клаве отвезти/привезти матрац!"

"Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые!" (Место встречи изменить нельзя)

Ну действительно бизнесмены поганые в США.

Единсвенное, за что их можно терпеть - дарят украинским по 100 миллиардов долларов в год.

А так: неучи и бездари. Тупые.

Придумали свои доллары зелено-противные и радуются.

Я сегодня еле сбыл с рук 2 сотки выпуска 2006 года: ни в одном банке ни одна машинка их не пропускала.

Еле сбыл в одной обменке.

Идиоты. Придумали такую глупость: работать не хотят и доллары у них непонятные...

Як говорив мій приятель по Львову (заробляв на відкатах на поставки запасних частин для Укрзалізниці): "Повбивав би гадів!" Я думаю, у Вас превратное представление о работе американских предпринимателей: оказывается, по звуку кнута, когда приехал непонятно откуда непонятно какой извозчик - беженец из России - доставляет на своем авто какой то товар типа туалетной бумаги -- они обязаны выводить на работу всех сотрудников - включая инженеров по ОТ и ТБ: король приехал! Все на колени! Ку!Точно в Украине так именно?А этот всего навсего водила (ВОДИЛА") еще и вопит: "Если вы сейчас не приползете гады к ноге - то я не смогу тете Клаве отвезти/привезти матрац!""Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые!" (Место встречи изменить нельзя)Ну действительно бизнесмены поганые в США.Единсвенное, за что их можно терпеть - дарят украинским по 100 миллиардов долларов в год.А так: неучи и бездари. Тупые.Придумали свои доллары зелено-противные и радуются.Я сегодня еле сбыл с рук 2 сотки выпуска 2006 года: ни в одном банке ни одна машинка их не пропускала.Еле сбыл в одной обменке.Идиоты. Придумали такую глупость:Як говорив мій приятель по Львову (заробляв на відкатах на поставки запасних частин для Укрзалізниці): "Повбивав би гадів!" Востаннє редагувалось akurt в Сер 06 гру, 2023 20:00, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8809 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3403 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 19:59 vitaliiangel написав: nekefer написав: самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях может Николай rjkz что-то знает. например почему остальные равнодушно не замечают, а оператор не старается их разнять. Это так принято? может Николай rjkz что-то знает. например почему остальные равнодушно не замечают, а оператор не старается их разнять. Это так принято?



Оператор не хоче потрапити в довічну боргову яму. Оператор не хоче потрапити в довічну боргову яму. finuser521

Повідомлень: 55 З нами з: 29.06.22 Подякував: 11 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 20:03 Я не вловив сенсу, в чому там проблема, але мобільний оператор США - SIM карта в моєму смартфоні - чудово працювала в Канаді.

Ніяких проблем.

Може, я щось не зрозумів із тексту повідомлень форуму...

Ось дзвінки з оператора Канади на номери телефонів у США – коштували грошей, що мене здивувало, бо код один: +1... akurt

Повідомлень: 8809 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3403 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 20:54 Катастрофические результаты экзамена PISA подтверждают: Германия ведет себя безответственно по отношению к своим детям и молодежи. Результаты показывают, что 15-летние школьники страны набрали самые низкие баллы за всю историю Германии в этих тестах. Их знания соответствуют примерно 5–6 классам. Значительно увеличилось число учащихся, не справившихся с базовыми заданиями по математике, чтению и естественным наукам, что вызывает опасения относительно их будущего участия в жизни общества.



▪️Отсюда резкая критика Германии за неспособность устранить причины такого снижения успеваемости. Снижение нельзя объяснить исключительно пандемией COVID-19, поскольку другим странам удалось сохранить свои показатели, несмотря на пандемию. Кроме того, снижение успеваемости немецких студентов предшествовало пандемии. Также обсуждается спорная тема влияния миграции на эти результаты. Хотя число учащихся с миграционным прошлым, к которым относятся те, у кого один из родителей иностранец, увеличилось до 39 % и они, как правило, показывают более низкие результаты по математике, исследователи утверждают, что это не должно использоваться для того, чтобы отвлечься от основной проблемы - провал образовательной политики.



▪️Что важно, так это связь между низкой успеваемостью и социально-экономическим положением, а также то, что дети из неблагополучных семей подвергаются большему риску отставания. Неспособность Германии должным образом интегрировать в систему образования учащихся-иммигрантов первого поколения и детей из более низких социально-экономических слоев является существенным фактором снижения результатов PISA. Решение проблемы предлагается искать в комплексных реформах образовательной и социальной политики. Эти реформы должны включать повышение качества преподавания, обучение детей младшего возраста, языковую поддержку, комплексное дневное обучение и адресную поддержку социально незащищенных детей. Эти меры не были в достаточной степени реализованы в Германии. vitaliiangel

Повідомлень: 21014 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2331 раз. Подякували: 3307 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 21:40 vitaliiangel а джерело у цієї інфи є? Чи чат жпт написав? BIGor

Повідомлень: 8419 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1276 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 21:42 vitaliiangel написав: nekefer написав: самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях может Николай rjkz что-то знает. например почему остальные равнодушно не замечают, а оператор не старается их разнять. Это так принято? может Николай rjkz что-то знает. например почему остальные равнодушно не замечают, а оператор не старается их разнять. Это так принято?



Да, тут не принято влазить в конфиликты других.

Все идет через тех, кто обязан на это реагировать по долгу службы.

Если кто-то начнет разнимать, то станет участником инцидента и у него могут быть проблемы, когда это будет расследоваться. Да, тут не принято влазить в конфиликты других.Все идет через тех, кто обязан на это реагировать по долгу службы.Если кто-то начнет разнимать, то станет участником инцидента и у него могут быть проблемы, когда это будет расследоваться. rjkz

Повідомлень: 15865 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8113 раз. Подякували: 4985 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 21:48 flyman написав: nekefer написав: самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях

не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)



або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"



або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школою



висновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школоювисновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам



У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.

В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.

Не знаю, может было за что.

Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.

Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам. У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.Не знаю, может было за что.Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам. rjkz

Повідомлень: 15865 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8113 раз. Подякували: 4985 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 21:56 BIGor написав: vitaliiangel а джерело у цієї інфи є? Чи чат жпт написав? а джерело у цієї інфи є? Чи чат жпт написав?

https://www.partner-inform.de/partner/d ... ov?lang=ru vitaliiangel

Повідомлень: 21014 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2331 раз. Подякували: 3307 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1641164216431644> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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