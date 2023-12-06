akurt написав:
Я думаю, у Вас превратное представление о работе американских предпринимателей: оказывается, по звуку кнута, когда приехал непонятно откуда непонятно какой извозчик - беженец из России - доставляет на своем авто какой то товар типа туалетной бумаги - и в выходной день - они обязаны выводить на работу всех сотрудников - включая инженеров по ОТ и ТБ: король приехал! Все на колени! Ку!
Точно в Украине так именно?
А этот всего навсего водила (ВОДИЛА") еще и вопит: "Если вы сейчас не приползете гады к ноге - то я не смогу тете Клаве отвезти/привезти матрац!"
"Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые!" (Место встречи изменить нельзя)
Ну действительно бизнесмены поганые в США.
Единсвенное, за что их можно терпеть - дарят украинским по 100 миллиардов долларов в год.
А так: неучи и бездари. Тупые.
Придумали свои доллары зелено-противные и радуются.
Я сегодня еле сбыл с рук 2 сотки выпуска 2006 года: ни в одном банке ни одна машинка их не пропускала.
Еле сбыл в одной обменке.
Идиоты. Придумали такую глупость: работать не хотят и доллары у них непонятные...
Як говорив мій приятель по Львову (заробляв на відкатах на поставки запасних частин для Укрзалізниці): "Повбивав би гадів!"
Сибарит правильно наприсал.
Выходной день - он выходной для конкретного человека, если официально копания работает в уикэнд, то этот день для нее не выходной и каждый может на этто расчитывать.
Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку.
Насколько я знаю, одни из самых жестких требований по времени у Амазона.
Если компания заказала товар, то она должна быть проинформирована о времени доставки. Тут трекается даже если ждешь посылку за 20 долларов, а не фуру сыра.
Однозначный пройоп принимающей компании.
Я там выкладывал тетку, которая про пенсии рассказывала, если обратили внимание на "перерывы в работе" в несколько лет, то это про американцев.
От пофигизма, от того, что пару лет работы может обеспечить пару лет отдыха, если есть в чем жить.
От этого-же по моему мнению, заниженная средняя годовая зарплата, потому что кто-то полгода поработал, потом полгода на диване телек смотрит.
"Слишком много кушайт, в смысле, зажрались" (с)