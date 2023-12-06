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#<1 ... 1641164216431644 Додано: Сер 06 гру, 2023 22:12 akurt написав: Сибарит написав: Не могу сказать, что я как-то особо удивлен, я давно знал, что американцы часто относятся к работе наплевательски, но этот случай уж очень ярко это демонстрирует.

Не могу сказать, что я как-то особо удивлен, я давно знал, что американцы часто относятся к работе наплевательски, но этот случай уж очень ярко это демонстрирует.

Я думаю, у Вас превратное представление о работе американских предпринимателей: оказывается, по звуку кнута, когда приехал непонятно откуда непонятно какой извозчик - беженец из России - доставляет на своем авто какой то товар типа туалетной бумаги - и в выходной день - они обязаны выводить на работу всех сотрудников - включая инженеров по ОТ и ТБ: король приехал! Все на колени! Ку!

Точно в Украине так именно?

А этот всего навсего водила (ВОДИЛА") еще и вопит: "Если вы сейчас не приползете гады к ноге - то я не смогу тете Клаве отвезти/привезти матрац!"

"Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые!" (Место встречи изменить нельзя)

Ну действительно бизнесмены поганые в США.

Единсвенное, за что их можно терпеть - дарят украинским по 100 миллиардов долларов в год.

А так: неучи и бездари. Тупые.

Придумали свои доллары зелено-противные и радуются.

Я сегодня еле сбыл с рук 2 сотки выпуска 2006 года: ни в одном банке ни одна машинка их не пропускала.

Еле сбыл в одной обменке.

Идиоты. Придумали такую глупость: работать не хотят и доллары у них непонятные...

Як говорив мій приятель по Львову (заробляв на відкатах на поставки запасних частин для Укрзалізниці): "Повбивав би гадів!" Я думаю, у Вас превратное представление о работе американских предпринимателей: оказывается, по звуку кнута, когда приехал непонятно откуда непонятно какой извозчик - беженец из России - доставляет на своем авто какой то товар типа туалетной бумаги -- они обязаны выводить на работу всех сотрудников - включая инженеров по ОТ и ТБ: король приехал! Все на колени! Ку!Точно в Украине так именно?А этот всего навсего водила (ВОДИЛА") еще и вопит: "Если вы сейчас не приползете гады к ноге - то я не смогу тете Клаве отвезти/привезти матрац!""Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые!" (Место встречи изменить нельзя)Ну действительно бизнесмены поганые в США.Единсвенное, за что их можно терпеть - дарят украинским по 100 миллиардов долларов в год.А так: неучи и бездари. Тупые.Придумали свои доллары зелено-противные и радуются.Я сегодня еле сбыл с рук 2 сотки выпуска 2006 года: ни в одном банке ни одна машинка их не пропускала.Еле сбыл в одной обменке.Идиоты. Придумали такую глупость:Як говорив мій приятель по Львову (заробляв на відкатах на поставки запасних частин для Укрзалізниці): "Повбивав би гадів!"



Сибарит правильно наприсал.

Выходной день - он выходной для конкретного человека, если официально копания работает в уикэнд, то этот день для нее не выходной и каждый может на этто расчитывать.

Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку.

Насколько я знаю, одни из самых жестких требований по времени у Амазона.

Если компания заказала товар, то она должна быть проинформирована о времени доставки. Тут трекается даже если ждешь посылку за 20 долларов, а не фуру сыра.

Однозначный пройоп принимающей компании.

Я там выкладывал тетку, которая про пенсии рассказывала, если обратили внимание на "перерывы в работе" в несколько лет, то это про американцев.

От пофигизма, от того, что пару лет работы может обеспечить пару лет отдыха, если есть в чем жить.

От этого-же по моему мнению, заниженная средняя годовая зарплата, потому что кто-то полгода поработал, потом полгода на диване телек смотрит.

"Слишком много кушайт, в смысле, зажрались" (с) Сибарит правильно наприсал.Выходной день - он выходной для конкретного человека, если официально копания работает в уикэнд, то этот день для нее не выходной и каждый может на этто расчитывать.Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку.Насколько я знаю, одни из самых жестких требований по времени у Амазона.Если компания заказала товар, то она должна быть проинформирована о времени доставки. Тут трекается даже если ждешь посылку за 20 долларов, а не фуру сыра.Однозначный пройоп принимающей компании.Я там выкладывал тетку, которая про пенсии рассказывала, если обратили внимание на "перерывы в работе" в несколько лет, то это про американцев.От пофигизма, от того, что пару лет работы может обеспечить пару лет отдыха, если есть в чем жить.От этого-же по моему мнению, заниженная средняя годовая зарплата, потому что кто-то полгода поработал, потом полгода на диване телек смотрит."Слишком много кушайт, в смысле, зажрались" (с) rjkz

Повідомлень: 15865 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8113 раз. Подякували: 4986 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 23:30 rjkz написав: У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.

В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.

Не знаю, может было за что.

Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.

Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам. У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.Не знаю, может было за что.Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.

почему такого нет в Канаде и даже Мексике? именно в США вот прямо не корми дай только кулаками помахать? Родители, школа, общество считает так оно норм?

и еще вопрос относительно нового ролика ГТА6, говорят все скопировано из реальной жизни, че за чёкнуые люди

https://www.unian.net/games/gta-6-treyl ... 75605.html почему такого нет в Канаде и даже Мексике? именно в США вот прямо не корми дай только кулаками помахать? Родители, школа, общество считает так оно норм?и еще вопрос относительно нового ролика ГТА6, говорят все скопировано из реальной жизни, че за чёкнуые люди nekefer

Повідомлень: 760 З нами з: 24.10.14 Подякував: 51 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 23:38 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку. Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку.

Бывает по-разному.

В данном случае, как прозвучало в видео, был строгий appointment: суббота, час дня. Водитель приехал в 12, он свои обязательства выполнил.

Бывает, что оговаривается только день, при этом водителю сообщают часы приема грузов.

Иногда оговаривается крайний срок в большим запасом, а приехать можно в любой день. График работы также известен. Как подвариант, если получателю нужно подготовиться к разгрузке, нужно за сутки до прибытия позвонить. Такие вольности обычно бывают на открытых платформах.

И есть вариант "как получится". Он применяется, как правило, при перевозке больших негабаритов - там не только время в пути предсказать невозможно, но и пройденное расстояние (маршрут дают с объездами, много ограничений).

Во всех этих случаях сверхнормативный простой под разгрузкой, нормативы тоже бывают разные, оплачивается дополнительно.



rjkz написав: Насколько я знаю, одни из самых жестких требований по времени у Амазона. Насколько я знаю, одни из самых жестких требований по времени у Амазона.

Насколько я знаю, там требования жесткие, но последствия мягкие. Могут оштрафовать на пару сотен - обидно, но не смертельно. Груз примут.

А на крупном продовольственном складе водителя за 40 минут опоздания могут развернуть и потребовать назначить новый appointment взамен пропущенного. Новый будет, в лучшем случае, через сутки. Бывает и через неделю. Вот это больно! Бывает по-разному.В данном случае, как прозвучало в видео, был строгий appointment: суббота, час дня. Водитель приехал в 12, он свои обязательства выполнил.Бывает, что оговаривается только день, при этом водителю сообщают часы приема грузов.Иногда оговаривается крайний срок в большим запасом, а приехать можно в любой день. График работы также известен. Как подвариант, если получателю нужно подготовиться к разгрузке, нужно за сутки до прибытия позвонить. Такие вольности обычно бывают на открытых платформах.И есть вариант "как получится". Он применяется, как правило, при перевозке больших негабаритов - там не только время в пути предсказать невозможно, но и пройденное расстояние (маршрут дают с объездами, много ограничений).Во всех этих случаях сверхнормативный простой под разгрузкой, нормативы тоже бывают разные, оплачивается дополнительно.Насколько я знаю, там требования жесткие, но последствия мягкие. Могут оштрафовать на пару сотен - обидно, но не смертельно. Груз примут.А на крупном продовольственном складе водителя за 40 минут опоздания могут развернуть и потребовать назначить новый appointment взамен пропущенного. Новый будет, в лучшем случае, через сутки. Бывает и через неделю. Вот это больно! Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7272 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6232 раз. Подякували: 20492 раз. Профіль 118 68 33 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1641164216431644 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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