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Сибарит написав:Не могу сказать, что я как-то особо удивлен, я давно знал, что американцы часто относятся к работе наплевательски, но этот случай уж очень ярко это демонстрирует.
Я думаю, у Вас превратное представление о работе американских предпринимателей: оказывается, по звуку кнута, когда приехал непонятно откуда непонятно какой извозчик - беженец из России - доставляет на своем авто какой то товар типа туалетной бумаги - и в выходной день - они обязаны выводить на работу всех сотрудников - включая инженеров по ОТ и ТБ: король приехал! Все на колени! Ку! Точно в Украине так именно? А этот всего навсего водила (ВОДИЛА") еще и вопит: "Если вы сейчас не приползете гады к ноге - то я не смогу тете Клаве отвезти/привезти матрац!" "Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые!"(Место встречи изменить нельзя) Ну действительно бизнесмены поганые в США. Единсвенное, за что их можно терпеть - дарят украинским по 100 миллиардов долларов в год. А так: неучи и бездари. Тупые. Придумали свои доллары зелено-противные и радуются. Я сегодня еле сбыл с рук 2 сотки выпуска 2006 года: ни в одном банке ни одна машинка их не пропускала. Еле сбыл в одной обменке. Идиоты. Придумали такую глупость: работать не хотят и доллары у них непонятные... Як говорив мій приятель по Львову (заробляв на відкатах на поставки запасних частин для Укрзалізниці): "Повбивав би гадів!"
Сибарит правильно наприсал. Выходной день - он выходной для конкретного человека, если официально копания работает в уикэнд, то этот день для нее не выходной и каждый может на этто расчитывать. Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку. Насколько я знаю, одни из самых жестких требований по времени у Амазона. Если компания заказала товар, то она должна быть проинформирована о времени доставки. Тут трекается даже если ждешь посылку за 20 долларов, а не фуру сыра. Однозначный пройоп принимающей компании. Я там выкладывал тетку, которая про пенсии рассказывала, если обратили внимание на "перерывы в работе" в несколько лет, то это про американцев. От пофигизма, от того, что пару лет работы может обеспечить пару лет отдыха, если есть в чем жить. От этого-же по моему мнению, заниженная средняя годовая зарплата, потому что кто-то полгода поработал, потом полгода на диване телек смотрит. "Слишком много кушайт, в смысле, зажрались" (с)
rjkz написав:У меня в школе несколько девиц избили уборщицу. В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику. Не знаю, может было за что. Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений. Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.
почему такого нет в Канаде и даже Мексике? именно в США вот прямо не корми дай только кулаками помахать? Родители, школа, общество считает так оно норм? и еще вопрос относительно нового ролика ГТА6, говорят все скопировано из реальной жизни, че за чёкнуые люди https://www.unian.net/games/gta-6-treyl ... 75605.html
rjkz написав:Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку.
Бывает по-разному. В данном случае, как прозвучало в видео, был строгий appointment: суббота, час дня. Водитель приехал в 12, он свои обязательства выполнил. Бывает, что оговаривается только день, при этом водителю сообщают часы приема грузов. Иногда оговаривается крайний срок в большим запасом, а приехать можно в любой день. График работы также известен. Как подвариант, если получателю нужно подготовиться к разгрузке, нужно за сутки до прибытия позвонить. Такие вольности обычно бывают на открытых платформах. И есть вариант "как получится". Он применяется, как правило, при перевозке больших негабаритов - там не только время в пути предсказать невозможно, но и пройденное расстояние (маршрут дают с объездами, много ограничений). Во всех этих случаях сверхнормативный простой под разгрузкой, нормативы тоже бывают разные, оплачивается дополнительно.
rjkz написав:Насколько я знаю, одни из самых жестких требований по времени у Амазона.
Насколько я знаю, там требования жесткие, но последствия мягкие. Могут оштрафовать на пару сотен - обидно, но не смертельно. Груз примут. А на крупном продовольственном складе водителя за 40 минут опоздания могут развернуть и потребовать назначить новый appointment взамен пропущенного. Новый будет, в лучшем случае, через сутки. Бывает и через неделю. Вот это больно!
rjkz написав:У меня в школе несколько девиц избили уборщицу. В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику. Не знаю, может было за что. Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений. Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.
почему такого нет в Канаде и даже Мексике? именно в США вот прямо не корми дай только кулаками помахать? Родители, школа, общество считает так оно норм? и еще вопрос относительно нового ролика ГТА6, говорят все скопировано из реальной жизни, че за чёкнуые люди https://www.unian.net/games/gta-6-treyl ... 75605.html
Я про себя отвечал Флаю, который написал, что в совке такого не было. Было. Про американские школы говорить могу только по школам моих детей. В элементари скул, в классе младщего когда мы приехали был мальчик, который матерился, плевался и задирался. После того как многие родители пожаловались, мальчик исчез из школы. ЧТо с ним - меня мало интересует. Старший сейчас в частной мидл, один мальчик не то, что вел себя агрессивно, просто не в соответствии с требованиями школы (я его знаю - просто гиперактивный), родителей, я так понимаю, попросили забрать его и его отдали обратно в паблик скул. Про проявления агрессии в словесном или физическом виде я не слышал ни от ребенка ни от других родителей, дети которых ходят в эту школу. Но это в моем районе. Паблик скул имеет высокий рейтинг (8/10). В новостях были сообщения не только об агрессии в школах, но и проносе оружия учениками. Америка разная, ее населяют очень разные люди с разным бэкграундом. Если родители привезли детей из неблагополучных стран и в их стране нормально ходить с пистолетом в школу, а дома папаша лупит мамашу, то и ребенок будет агрессивным. Что примечательно, в НЙ компактно селятся выходцы из разных стран. Например, на юге Бруклина (Брайтон, Кони Айленд, Сигейт, Мидвуд, Бенсонхерст, Шипсхедбей, Манхеттен Бич) помимо всех прочих, живут выходцы из б.ссср, в Бей Ридже много арабов, между БейРиджем и Кони Айлендом живут китайцы, на юге Манхеттена - чайнатаун, ортодоксальные евреи живут в Боро Парке. В Бронксе, самом криминальном боро НЙ очень много латиноамериканцев, в Квинсе тоже много районов компактного проживания диаспор. А в паблик скул ходят ТОЛЬКО дети, которые проживают поблизости. Только в хай скул можно ходить не по месту жительства. Таким образом, ценность локации определяется в первую очередь тем, кто живет в этом месте. Гарлем находится на Манхеттене, но благополучным его не назовешь. Кстати, по поводу того видео - девица славянской внешности. Кто решил что это именно американская школа - тоже вопрос. Я не говорю, что такого тут нет или не может быть, у меня вопрос непосредственно к видео. Что еще? Тут ювенальная юстиция. Если это и вправду из США, и получит ход, то у родителей той девицы будут очень серьезные проблемы. Вплоть до лишения родительских прав и принудительного разлучения с ребенком.
К сожалению, статья малоинформативная и противоречивая. То снижение успеваемости объясняется большим количеством мигрантов, то приводятся доказательства против такого утверждения. То обвинения в сторону социал-демократов. Может, они как-то виноваты, но сомнительно. Вопрос очень серьёзный, а уровень статьи не дотягивает.
BIGor написав:Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину. [youtube]HNiHuoLYao0...
И к чему это? Особенно, Ваш коммент. Никакой связи с "рівнем освіти" это не имеет. Скорее, говорит о Вашем антисемитизме (смотрел указанное Вами время "з 22 по 27 хвилину").
Давай я тоді скажу, що ти антисеміт і проросійський сепар. Ще й підтримуєш Хамас. Які ж проросійські ЛАДи кончені.
Разница в том, что сказать вы можете, что угодно, оскорбления и хамство на форуме явление уже давно обычное и привычное. Вот только с вашей стороны никаких обоснований, просто хамство и оскорбления, свидетельствующие о вашем высоком культурном уровне.