Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1642164316441645> Додано: Сер 06 гру, 2023 22:12 akurt написав: Сибарит написав: Не могу сказать, что я как-то особо удивлен, я давно знал, что американцы часто относятся к работе наплевательски, но этот случай уж очень ярко это демонстрирует.

Не могу сказать, что я как-то особо удивлен, я давно знал, что американцы часто относятся к работе наплевательски, но этот случай уж очень ярко это демонстрирует.

Я думаю, у Вас превратное представление о работе американских предпринимателей: оказывается, по звуку кнута, когда приехал непонятно откуда непонятно какой извозчик - беженец из России - доставляет на своем авто какой то товар типа туалетной бумаги - и в выходной день - они обязаны выводить на работу всех сотрудников - включая инженеров по ОТ и ТБ: король приехал! Все на колени! Ку!

Точно в Украине так именно?

А этот всего навсего водила (ВОДИЛА") еще и вопит: "Если вы сейчас не приползете гады к ноге - то я не смогу тете Клаве отвезти/привезти матрац!"

"Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые!" (Место встречи изменить нельзя)

Ну действительно бизнесмены поганые в США.

Единсвенное, за что их можно терпеть - дарят украинским по 100 миллиардов долларов в год.

А так: неучи и бездари. Тупые.

Придумали свои доллары зелено-противные и радуются.

Я сегодня еле сбыл с рук 2 сотки выпуска 2006 года: ни в одном банке ни одна машинка их не пропускала.

Еле сбыл в одной обменке.

Идиоты. Придумали такую глупость: работать не хотят и доллары у них непонятные...

Як говорив мій приятель по Львову (заробляв на відкатах на поставки запасних частин для Укрзалізниці): "Повбивав би гадів!" Я думаю, у Вас превратное представление о работе американских предпринимателей: оказывается, по звуку кнута, когда приехал непонятно откуда непонятно какой извозчик - беженец из России - доставляет на своем авто какой то товар типа туалетной бумаги -- они обязаны выводить на работу всех сотрудников - включая инженеров по ОТ и ТБ: король приехал! Все на колени! Ку!Точно в Украине так именно?А этот всего навсего водила (ВОДИЛА") еще и вопит: "Если вы сейчас не приползете гады к ноге - то я не смогу тете Клаве отвезти/привезти матрац!""Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые!" (Место встречи изменить нельзя)Ну действительно бизнесмены поганые в США.Единсвенное, за что их можно терпеть - дарят украинским по 100 миллиардов долларов в год.А так: неучи и бездари. Тупые.Придумали свои доллары зелено-противные и радуются.Я сегодня еле сбыл с рук 2 сотки выпуска 2006 года: ни в одном банке ни одна машинка их не пропускала.Еле сбыл в одной обменке.Идиоты. Придумали такую глупость:Як говорив мій приятель по Львову (заробляв на відкатах на поставки запасних частин для Укрзалізниці): "Повбивав би гадів!"



Сибарит правильно наприсал.

Выходной день - он выходной для конкретного человека, если официально копания работает в уикэнд, то этот день для нее не выходной и каждый может на этто расчитывать.

Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку.

Насколько я знаю, одни из самых жестких требований по времени у Амазона.

Если компания заказала товар, то она должна быть проинформирована о времени доставки. Тут трекается даже если ждешь посылку за 20 долларов, а не фуру сыра.

Однозначный пройоп принимающей компании.

Я там выкладывал тетку, которая про пенсии рассказывала, если обратили внимание на "перерывы в работе" в несколько лет, то это про американцев.

От пофигизма, от того, что пару лет работы может обеспечить пару лет отдыха, если есть в чем жить.

От этого-же по моему мнению, заниженная средняя годовая зарплата, потому что кто-то полгода поработал, потом полгода на диване телек смотрит.

"Слишком много кушайт, в смысле, зажрались" (с) Сибарит правильно наприсал.Выходной день - он выходной для конкретного человека, если официально копания работает в уикэнд, то этот день для нее не выходной и каждый может на этто расчитывать.Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку.Насколько я знаю, одни из самых жестких требований по времени у Амазона.Если компания заказала товар, то она должна быть проинформирована о времени доставки. Тут трекается даже если ждешь посылку за 20 долларов, а не фуру сыра.Однозначный пройоп принимающей компании.Я там выкладывал тетку, которая про пенсии рассказывала, если обратили внимание на "перерывы в работе" в несколько лет, то это про американцев.От пофигизма, от того, что пару лет работы может обеспечить пару лет отдыха, если есть в чем жить.От этого-же по моему мнению, заниженная средняя годовая зарплата, потому что кто-то полгода поработал, потом полгода на диване телек смотрит."Слишком много кушайт, в смысле, зажрались" (с) rjkz

Повідомлень: 15869 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8114 раз. Подякували: 4987 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 23:30 rjkz написав: У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.

В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.

Не знаю, может было за что.

Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.

Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам. У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.Не знаю, может было за что.Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.

почему такого нет в Канаде и даже Мексике? именно в США вот прямо не корми дай только кулаками помахать? Родители, школа, общество считает так оно норм?

и еще вопрос относительно нового ролика ГТА6, говорят все скопировано из реальной жизни, че за чёкнуые люди

https://www.unian.net/games/gta-6-treyl ... 75605.html почему такого нет в Канаде и даже Мексике? именно в США вот прямо не корми дай только кулаками помахать? Родители, школа, общество считает так оно норм?и еще вопрос относительно нового ролика ГТА6, говорят все скопировано из реальной жизни, че за чёкнуые люди nekefer

Повідомлень: 760 З нами з: 24.10.14 Подякував: 51 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 23:38 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку. Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку.

Бывает по-разному.

В данном случае, как прозвучало в видео, был строгий appointment: суббота, час дня. Водитель приехал в 12, он свои обязательства выполнил.

Бывает, что оговаривается только день, при этом водителю сообщают часы приема грузов.

Иногда оговаривается крайний срок в большим запасом, а приехать можно в любой день. График работы также известен. Как подвариант, если получателю нужно подготовиться к разгрузке, нужно за сутки до прибытия позвонить. Такие вольности обычно бывают на открытых платформах.

И есть вариант "как получится". Он применяется, как правило, при перевозке больших негабаритов - там не только время в пути предсказать невозможно, но и пройденное расстояние (маршрут дают с объездами, много ограничений).

Во всех этих случаях сверхнормативный простой под разгрузкой, нормативы тоже бывают разные, оплачивается дополнительно.



rjkz написав: Насколько я знаю, одни из самых жестких требований по времени у Амазона. Насколько я знаю, одни из самых жестких требований по времени у Амазона.

Насколько я знаю, там требования жесткие, но последствия мягкие. Могут оштрафовать на пару сотен - обидно, но не смертельно. Груз примут.

А на крупном продовольственном складе водителя за 40 минут опоздания могут развернуть и потребовать назначить новый appointment взамен пропущенного. Новый будет, в лучшем случае, через сутки. Бывает и через неделю. Вот это больно! Бывает по-разному.В данном случае, как прозвучало в видео, был строгий appointment: суббота, час дня. Водитель приехал в 12, он свои обязательства выполнил.Бывает, что оговаривается только день, при этом водителю сообщают часы приема грузов.Иногда оговаривается крайний срок в большим запасом, а приехать можно в любой день. График работы также известен. Как подвариант, если получателю нужно подготовиться к разгрузке, нужно за сутки до прибытия позвонить. Такие вольности обычно бывают на открытых платформах.И есть вариант "как получится". Он применяется, как правило, при перевозке больших негабаритов - там не только время в пути предсказать невозможно, но и пройденное расстояние (маршрут дают с объездами, много ограничений).Во всех этих случаях сверхнормативный простой под разгрузкой, нормативы тоже бывают разные, оплачивается дополнительно.Насколько я знаю, там требования жесткие, но последствия мягкие. Могут оштрафовать на пару сотен - обидно, но не смертельно. Груз примут.А на крупном продовольственном складе водителя за 40 минут опоздания могут развернуть и потребовать назначить новый appointment взамен пропущенного. Новый будет, в лучшем случае, через сутки. Бывает и через неделю. Вот это больно! Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7272 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6233 раз. Подякували: 20494 раз. Профіль 118 68 33 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 02:27 nekefer написав: rjkz написав: У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.

В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.

Не знаю, может было за что.

Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.

Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам. У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.Не знаю, может было за что.Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.

почему такого нет в Канаде и даже Мексике? именно в США вот прямо не корми дай только кулаками помахать? Родители, школа, общество считает так оно норм?

и еще вопрос относительно нового ролика ГТА6, говорят все скопировано из реальной жизни, че за чёкнуые люди

https://www.unian.net/games/gta-6-treyl ... 75605.html почему такого нет в Канаде и даже Мексике? именно в США вот прямо не корми дай только кулаками помахать? Родители, школа, общество считает так оно норм?и еще вопрос относительно нового ролика ГТА6, говорят все скопировано из реальной жизни, че за чёкнуые люди



Я про себя отвечал Флаю, который написал, что в совке такого не было.

Было.

Про американские школы говорить могу только по школам моих детей.

В элементари скул, в классе младщего когда мы приехали был мальчик, который матерился, плевался и задирался. После того как многие родители пожаловались, мальчик исчез из школы. ЧТо с ним - меня мало интересует.

Старший сейчас в частной мидл, один мальчик не то, что вел себя агрессивно, просто не в соответствии с требованиями школы (я его знаю - просто гиперактивный), родителей, я так понимаю, попросили забрать его и его отдали обратно в паблик скул. Про проявления агрессии в словесном или физическом виде я не слышал ни от ребенка ни от других родителей, дети которых ходят в эту школу.

Но это в моем районе. Паблик скул имеет высокий рейтинг (8/10).

В новостях были сообщения не только об агрессии в школах, но и проносе оружия учениками.

Америка разная, ее населяют очень разные люди с разным бэкграундом.

Если родители привезли детей из неблагополучных стран и в их стране нормально ходить с пистолетом в школу, а дома папаша лупит мамашу, то и ребенок будет агрессивным. Что примечательно, в НЙ компактно селятся выходцы из разных стран.

Например, на юге Бруклина (Брайтон, Кони Айленд, Сигейт, Мидвуд, Бенсонхерст, Шипсхедбей, Манхеттен Бич) помимо всех прочих, живут выходцы из б.ссср, в Бей Ридже много арабов, между БейРиджем и Кони Айлендом живут китайцы, на юге Манхеттена - чайнатаун, ортодоксальные евреи живут в Боро Парке.

В Бронксе, самом криминальном боро НЙ очень много латиноамериканцев, в Квинсе тоже много районов компактного проживания диаспор.

А в паблик скул ходят ТОЛЬКО дети, которые проживают поблизости.

Только в хай скул можно ходить не по месту жительства.

Таким образом, ценность локации определяется в первую очередь тем, кто живет в этом месте.

Гарлем находится на Манхеттене, но благополучным его не назовешь.

Кстати, по поводу того видео - девица славянской внешности.

Кто решил что это именно американская школа - тоже вопрос.

Я не говорю, что такого тут нет или не может быть, у меня вопрос непосредственно к видео.

Что еще? Тут ювенальная юстиция. Если это и вправду из США, и получит ход, то у родителей той девицы будут очень серьезные проблемы. Вплоть до лишения родительских прав и принудительного разлучения с ребенком. Я про себя отвечал Флаю, который написал, что в совке такого не было.Было.Про американские школы говорить могу только по школам моих детей.В элементари скул, в классе младщего когда мы приехали был мальчик, который матерился, плевался и задирался. После того как многие родители пожаловались, мальчик исчез из школы. ЧТо с ним - меня мало интересует.Старший сейчас в частной мидл, один мальчик не то, что вел себя агрессивно, просто не в соответствии с требованиями школы (я его знаю - просто гиперактивный), родителей, я так понимаю, попросили забрать его и его отдали обратно в паблик скул. Про проявления агрессии в словесном или физическом виде я не слышал ни от ребенка ни от других родителей, дети которых ходят в эту школу.Но это в моем районе. Паблик скул имеет высокий рейтинг (8/10).В новостях были сообщения не только об агрессии в школах, но и проносе оружия учениками.Америка разная, ее населяют очень разные люди с разным бэкграундом.Если родители привезли детей из неблагополучных стран и в их стране нормально ходить с пистолетом в школу, а дома папаша лупит мамашу, то и ребенок будет агрессивным. Что примечательно, в НЙ компактно селятся выходцы из разных стран.Например, на юге Бруклина (Брайтон, Кони Айленд, Сигейт, Мидвуд, Бенсонхерст, Шипсхедбей, Манхеттен Бич) помимо всех прочих, живут выходцы из б.ссср, в Бей Ридже много арабов, между БейРиджем и Кони Айлендом живут китайцы, на юге Манхеттена - чайнатаун, ортодоксальные евреи живут в Боро Парке.В Бронксе, самом криминальном боро НЙ очень много латиноамериканцев, в Квинсе тоже много районов компактного проживания диаспор.А в паблик скул ходят ТОЛЬКО дети, которые проживают поблизости.Только в хай скул можно ходить не по месту жительства.Таким образом, ценность локации определяется в первую очередь тем, кто живет в этом месте.Гарлем находится на Манхеттене, но благополучным его не назовешь.Кстати, по поводу того видео - девица славянской внешности.Кто решил что это именно американская школа - тоже вопрос.Я не говорю, что такого тут нет или не может быть, у меня вопрос непосредственно к видео.Что еще? Тут ювенальная юстиция. Если это и вправду из США, и получит ход, то у родителей той девицы будут очень серьезные проблемы. Вплоть до лишения родительских прав и принудительного разлучения с ребенком. rjkz

Повідомлень: 15869 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8114 раз. Подякували: 4987 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 03:38 vitaliiangel написав: BIGor написав: vitaliiangel а джерело у цієї інфи є? Чи чат жпт написав? а джерело у цієї інфи є? Чи чат жпт написав?

https://www.partner-inform.de/partner/d ... ov?lang=ru

К сожалению, статья малоинформативная и противоречивая. То снижение успеваемости объясняется большим количеством мигрантов, то приводятся доказательства против такого утверждения. То обвинения в сторону социал-демократов. Может, они как-то виноваты, но сомнительно. Вопрос очень серьёзный, а уровень статьи не дотягивает. К сожалению, статья малоинформативная и противоречивая. То снижение успеваемости объясняется большим количеством мигрантов, то приводятся доказательства против такого утверждения. То обвинения в сторону социал-демократов. Может, они как-то виноваты, но сомнительно. Вопрос очень серьёзный, а уровень статьи не дотягивает. ЛАД 2 Повідомлень: 26746 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 03:48 BIGor написав: ЛАД написав: BIGor написав: Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.

[youtube]HNiHuoLYao0... Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.[youtube]HNiHuoLYao0...

И к чему это?

Особенно, Ваш коммент.

Никакой связи с "рівнем освіти" это не имеет.

Скорее, говорит о Вашем антисемитизме (смотрел указанное Вами время "з 22 по 27 хвилину"). И к чему это?Особенно, Ваш коммент.Никакой связи с "рівнем освіти" это не имеет.Скорее, говорит оантисемитизме (смотрел указанное Вами время "з 22 по 27 хвилину").

Давай я тоді скажу, що ти антисеміт і проросійський сепар. Ще й підтримуєш Хамас. Які ж проросійські ЛАДи кончені. Давай я тоді скажу, що ти антисеміт і проросійський сепар. Ще й підтримуєш Хамас. Які ж проросійські ЛАДи кончені.

Разница в том, что сказать вы можете, что угодно, оскорбления и хамство на форуме явление уже давно обычное и привычное. Вот только с вашей стороны никаких обоснований, просто хамство и оскорбления, свидетельствующие о вашем высоком культурном уровне. Разница в том, что сказать вы можете, что угодно, оскорбления и хамство на форуме явление уже давно обычное и привычное. Вот только с вашей стороны никаких обоснований, просто хамство и оскорбления, свидетельствующие о вашем высоком культурном уровне. ЛАД 2 Повідомлень: 26746 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 10:17 vitaliiangel написав: BIGor написав: vitaliiangel а джерело у цієї інфи є? Чи чат жпт написав? а джерело у цієї інфи є? Чи чат жпт написав?

https://www.partner-inform.de/partner/d ... ov?lang=ru

І нащо сюди нести Z-пропагандонів? Чи ти думаєш, якщо кацапські нацики створили сайт з приставкою .de - то це вже не пропаганда?

Не думав що ти російська консерва, поширюєш тут кацапську пропаганду

От глянув на статті цієї кремляді:

https://svpressa.ru/authors/sergey-debrer/

Заголовки

12 марта 2021 Оседлает ли Меркель наш «Спутник V»?

9 января 2021 Аллах акбар! Германия все стремительней буквально тупеет

1 ноября 2020 Диагноз от психиатра: «Германия тупеет»

24 ноября 2019 Немцы в шоке: Меркель разрешила мигрантам насиловать и убивать их детей

9 ноября 2019 Немецкий министр-гей запретит лечение гомосексуалистов

3 ноября 2019 Немцы ужаснулись: Фрицы и Гансы тупеют с малолетства І нащо сюди нести Z-пропагандонів? Чи ти думаєш, якщо кацапські нацики створили сайт з приставкою .de - то це вже не пропаганда?Не думав що ти російська консерва, поширюєш тут кацапську пропагандуОт глянув на статті цієї кремляді:Заголовки12 марта 2021 Оседлает ли Меркель наш «Спутник V»?9 января 2021 Аллах акбар! Германия все стремительней буквально тупеет1 ноября 2020 Диагноз от психиатра: «Германия тупеет»24 ноября 2019 Немцы в шоке: Меркель разрешила мигрантам насиловать и убивать их детей9 ноября 2019 Немецкий министр-гей запретит лечение гомосексуалистов3 ноября 2019 Немцы ужаснулись: Фрицы и Гансы тупеют с малолетства BIGor

Повідомлень: 8423 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1277 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 10:21 BIGor написав: Не думав що ти російська консерва, Не думав що ти російська консерва, ты больная на голову истеричка. нельзя просто сказать что сайт не внушает доверия? обязательно надо 3 порциии насрать и кого то гавном обмазать. снова идёшь в чс ты больная на голову истеричка. нельзя просто сказать что сайт не внушает доверия? обязательно надо 3 порциии насрать и кого то гавном обмазать. снова идёшь в чс vitaliiangel

Повідомлень: 21018 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2331 раз. Подякували: 3307 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 10:23 ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав: И к чему это?

Особенно, Ваш коммент.

Никакой связи с "рівнем освіти" это не имеет.

Скорее, говорит о Вашем антисемитизме (смотрел указанное Вами время "з 22 по 27 хвилину"). И к чему это?Особенно, Ваш коммент.Никакой связи с "рівнем освіти" это не имеет.Скорее, говорит оантисемитизме (смотрел указанное Вами время "з 22 по 27 хвилину").

Давай я тоді скажу, що ти антисеміт і проросійський сепар. Ще й підтримуєш Хамас. Які ж проросійські ЛАДи кончені. Давай я тоді скажу, що ти антисеміт і проросійський сепар. Ще й підтримуєш Хамас. Які ж проросійські ЛАДи кончені.

Разница в том, что сказать вы можете, что угодно, оскорбления и хамство на форуме явление уже давно обычное и привычное. Вот только с вашей стороны никаких обоснований, просто хамство и оскорбления, свидетельствующие о вашем высоком культурном уровне. Разница в том, что сказать вы можете, что угодно, оскорбления и хамство на форуме явление уже давно обычное и привычное. Вот только с вашей стороны никаких обоснований, просто хамство и оскорбления, свидетельствующие о вашем высоком культурном уровне.

Ви пропонуєте ввічливо відноситись до проросійських кремлядів? Зарубай на носі що ввідчливісь для вас закінчилась з 2014 року.

І ще й двуличні, тобто ви можете іншим хамити і ображати, а як тільки бумеранг повернувся в вашу сторону - то зразу завили "А мьєня то за чьто??". Ви пропонуєте ввічливо відноситись до проросійських кремлядів? Зарубай на носі що ввідчливісь для вас закінчилась з 2014 року.І ще й двуличні, тобто ви можете іншим хамити і ображати, а як тільки бумеранг повернувся в вашу сторону - то зразу завили BIGor

Повідомлень: 8423 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1277 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 10:27 rjkz написав: flyman написав: nekefer написав: самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях

не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)



або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"



або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школою



висновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школоювисновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам



У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.

В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.

Не знаю, может было за что.

Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.

Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам. У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.Не знаю, может было за что.Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.

і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 гру, 2023 10:34, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 33377 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2732 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1642164316441645> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt stm і 19 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор