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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1642164316441645>
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:12

  akurt написав:
  Сибарит написав:Не могу сказать, что я как-то особо удивлен, я давно знал, что американцы часто относятся к работе наплевательски, но этот случай уж очень ярко это демонстрирует.

Я думаю, у Вас превратное представление о работе американских предпринимателей: оказывается, по звуку кнута, когда приехал непонятно откуда непонятно какой извозчик - беженец из России - доставляет на своем авто какой то товар типа туалетной бумаги - и в выходной день - они обязаны выводить на работу всех сотрудников - включая инженеров по ОТ и ТБ: король приехал! Все на колени! Ку!
Точно в Украине так именно?
А этот всего навсего водила (ВОДИЛА") еще и вопит: "Если вы сейчас не приползете гады к ноге - то я не смогу тете Клаве отвезти/привезти матрац!"
"Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые!" (Место встречи изменить нельзя)
Ну действительно бизнесмены поганые в США.
Единсвенное, за что их можно терпеть - дарят украинским по 100 миллиардов долларов в год.
А так: неучи и бездари. Тупые.
Придумали свои доллары зелено-противные и радуются.
Я сегодня еле сбыл с рук 2 сотки выпуска 2006 года: ни в одном банке ни одна машинка их не пропускала.
Еле сбыл в одной обменке.
Идиоты. Придумали такую глупость: работать не хотят и доллары у них непонятные...
Як говорив мій приятель по Львову (заробляв на відкатах на поставки запасних частин для Укрзалізниці): "Повбивав би гадів!"


Сибарит правильно наприсал.
Выходной день - он выходной для конкретного человека, если официально копания работает в уикэнд, то этот день для нее не выходной и каждый может на этто расчитывать.
Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку.
Насколько я знаю, одни из самых жестких требований по времени у Амазона.
Если компания заказала товар, то она должна быть проинформирована о времени доставки. Тут трекается даже если ждешь посылку за 20 долларов, а не фуру сыра.
Однозначный пройоп принимающей компании.
Я там выкладывал тетку, которая про пенсии рассказывала, если обратили внимание на "перерывы в работе" в несколько лет, то это про американцев.
От пофигизма, от того, что пару лет работы может обеспечить пару лет отдыха, если есть в чем жить.
От этого-же по моему мнению, заниженная средняя годовая зарплата, потому что кто-то полгода поработал, потом полгода на диване телек смотрит.
"Слишком много кушайт, в смысле, зажрались" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 23:30

  rjkz написав:У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.
В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.
Не знаю, может было за что.
Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.
Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.

почему такого нет в Канаде и даже Мексике? именно в США вот прямо не корми дай только кулаками помахать? Родители, школа, общество считает так оно норм?
и еще вопрос относительно нового ролика ГТА6, говорят все скопировано из реальной жизни, че за чёкнуые люди :lol:
https://www.unian.net/games/gta-6-treyl ... 75605.html
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 23:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку.

Бывает по-разному.
В данном случае, как прозвучало в видео, был строгий appointment: суббота, час дня. Водитель приехал в 12, он свои обязательства выполнил.
Бывает, что оговаривается только день, при этом водителю сообщают часы приема грузов.
Иногда оговаривается крайний срок в большим запасом, а приехать можно в любой день. График работы также известен. Как подвариант, если получателю нужно подготовиться к разгрузке, нужно за сутки до прибытия позвонить. Такие вольности обычно бывают на открытых платформах.
И есть вариант "как получится". Он применяется, как правило, при перевозке больших негабаритов - там не только время в пути предсказать невозможно, но и пройденное расстояние (маршрут дают с объездами, много ограничений).
Во всех этих случаях сверхнормативный простой под разгрузкой, нормативы тоже бывают разные, оплачивается дополнительно.

  rjkz написав:Насколько я знаю, одни из самых жестких требований по времени у Амазона.

Насколько я знаю, там требования жесткие, но последствия мягкие. Могут оштрафовать на пару сотен - обидно, но не смертельно. Груз примут.
А на крупном продовольственном складе водителя за 40 минут опоздания могут развернуть и потребовать назначить новый appointment взамен пропущенного. Новый будет, в лучшем случае, через сутки. Бывает и через неделю. Вот это больно!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 02:27

  nekefer написав:
  rjkz написав:У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.
В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.
Не знаю, может было за что.
Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.
Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.

почему такого нет в Канаде и даже Мексике? именно в США вот прямо не корми дай только кулаками помахать? Родители, школа, общество считает так оно норм?
и еще вопрос относительно нового ролика ГТА6, говорят все скопировано из реальной жизни, че за чёкнуые люди :lol:
https://www.unian.net/games/gta-6-treyl ... 75605.html


Я про себя отвечал Флаю, который написал, что в совке такого не было.
Было.
Про американские школы говорить могу только по школам моих детей.
В элементари скул, в классе младщего когда мы приехали был мальчик, который матерился, плевался и задирался. После того как многие родители пожаловались, мальчик исчез из школы. ЧТо с ним - меня мало интересует.
Старший сейчас в частной мидл, один мальчик не то, что вел себя агрессивно, просто не в соответствии с требованиями школы (я его знаю - просто гиперактивный), родителей, я так понимаю, попросили забрать его и его отдали обратно в паблик скул. Про проявления агрессии в словесном или физическом виде я не слышал ни от ребенка ни от других родителей, дети которых ходят в эту школу.
Но это в моем районе. Паблик скул имеет высокий рейтинг (8/10).
В новостях были сообщения не только об агрессии в школах, но и проносе оружия учениками.
Америка разная, ее населяют очень разные люди с разным бэкграундом.
Если родители привезли детей из неблагополучных стран и в их стране нормально ходить с пистолетом в школу, а дома папаша лупит мамашу, то и ребенок будет агрессивным. Что примечательно, в НЙ компактно селятся выходцы из разных стран.
Например, на юге Бруклина (Брайтон, Кони Айленд, Сигейт, Мидвуд, Бенсонхерст, Шипсхедбей, Манхеттен Бич) помимо всех прочих, живут выходцы из б.ссср, в Бей Ридже много арабов, между БейРиджем и Кони Айлендом живут китайцы, на юге Манхеттена - чайнатаун, ортодоксальные евреи живут в Боро Парке.
В Бронксе, самом криминальном боро НЙ очень много латиноамериканцев, в Квинсе тоже много районов компактного проживания диаспор.
А в паблик скул ходят ТОЛЬКО дети, которые проживают поблизости.
Только в хай скул можно ходить не по месту жительства.
Таким образом, ценность локации определяется в первую очередь тем, кто живет в этом месте.
Гарлем находится на Манхеттене, но благополучным его не назовешь.
Кстати, по поводу того видео - девица славянской внешности.
Кто решил что это именно американская школа - тоже вопрос.
Я не говорю, что такого тут нет или не может быть, у меня вопрос непосредственно к видео.
Что еще? Тут ювенальная юстиция. Если это и вправду из США, и получит ход, то у родителей той девицы будут очень серьезные проблемы. Вплоть до лишения родительских прав и принудительного разлучения с ребенком.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 03:38

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:vitaliiangel а джерело у цієї інфи є? Чи чат жпт написав?

https://www.partner-inform.de/partner/d ... ov?lang=ru

К сожалению, статья малоинформативная и противоречивая. То снижение успеваемости объясняется большим количеством мигрантов, то приводятся доказательства против такого утверждения. То обвинения в сторону социал-демократов. Может, они как-то виноваты, но сомнительно. Вопрос очень серьёзный, а уровень статьи не дотягивает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 03:48

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:Про рівень освіти (в том же МІТ) і стан правоохоронної системи в США коротко (обережно російська мова) з 22 по 27 хвилину.
[youtube]HNiHuoLYao0...

И к чему это?
Особенно, Ваш коммент.
Никакой связи с "рівнем освіти" это не имеет.
Скорее, говорит о Вашем антисемитизме (смотрел указанное Вами время "з 22 по 27 хвилину").

Давай я тоді скажу, що ти антисеміт і проросійський сепар. Ще й підтримуєш Хамас. Які ж проросійські ЛАДи кончені.

Разница в том, что сказать вы можете, что угодно, оскорбления и хамство на форуме явление уже давно обычное и привычное. Вот только с вашей стороны никаких обоснований, просто хамство и оскорбления, свидетельствующие о вашем высоком культурном уровне.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:17

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:vitaliiangel а джерело у цієї інфи є? Чи чат жпт написав?

https://www.partner-inform.de/partner/d ... ov?lang=ru

І нащо сюди нести Z-пропагандонів? Чи ти думаєш, якщо кацапські нацики створили сайт з приставкою .de - то це вже не пропаганда?
Не думав що ти російська консерва, поширюєш тут кацапську пропаганду
От глянув на статті цієї кремляді:
https://svpressa.ru/authors/sergey-debrer/
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BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:21

  BIGor написав:Не думав що ти російська консерва,
ты больная на голову истеричка. нельзя просто сказать что сайт не внушает доверия? обязательно надо 3 порциии насрать и кого то гавном обмазать. снова идёшь в чс
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:23

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:И к чему это?
Особенно, Ваш коммент.
Никакой связи с "рівнем освіти" это не имеет.
Скорее, говорит о Вашем антисемитизме (смотрел указанное Вами время "з 22 по 27 хвилину").

Давай я тоді скажу, що ти антисеміт і проросійський сепар. Ще й підтримуєш Хамас. Які ж проросійські ЛАДи кончені.

Разница в том, что сказать вы можете, что угодно, оскорбления и хамство на форуме явление уже давно обычное и привычное. Вот только с вашей стороны никаких обоснований, просто хамство и оскорбления, свидетельствующие о вашем высоком культурном уровне.

Ви пропонуєте ввічливо відноситись до проросійських кремлядів? Зарубай на носі що ввідчливісь для вас закінчилась з 2014 року.
І ще й двуличні, тобто ви можете іншим хамити і ображати, а як тільки бумеранг повернувся в вашу сторону - то зразу завили "А мьєня то за чьто??".
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:27

  rjkz написав:
  flyman написав:
  nekefer написав:самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях

не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)

або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"

або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школою

висновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам


У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.
В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.
Не знаю, может было за что.
Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.
Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.

і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 гру, 2023 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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