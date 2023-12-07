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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 гру, 2023 10:56
vitaliiangel написав: BIGor написав:
Не думав що ти російська консерва,
ты больная на голову истеричка. нельзя просто сказать что сайт не внушает доверия? обязательно надо 3 порциии насрать и кого то гавном обмазать. снова идёшь в чс
Это краковский постэмиграционный синдром, после тяжелой и унизительной работы на обеспеченное польское панство. Отгребать снег лопатой вокруг домов своих абьюзеров, наверняка не самое приятное занятие.))
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