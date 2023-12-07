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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1641164216431644
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 02:27

  nekefer написав:
  rjkz написав:У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.
В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.
Не знаю, может было за что.
Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.
Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.

почему такого нет в Канаде и даже Мексике? именно в США вот прямо не корми дай только кулаками помахать? Родители, школа, общество считает так оно норм?
и еще вопрос относительно нового ролика ГТА6, говорят все скопировано из реальной жизни, че за чёкнуые люди :lol:
https://www.unian.net/games/gta-6-treyl ... 75605.html


Я про себя отвечал Флаю, который написал, что в совке такого не было.
Было.
Про американские школы говорить могу только по школам моих детей.
В элементари скул, в классе младщего когда мы приехали был мальчик, который матерился, плевался и задирался. После того как многие родители пожаловались, мальчик исчез из школы. ЧТо с ним - меня мало интересует.
Старший сейчас в частной мидл, один мальчик не то, что вел себя агрессивно, просто не в соответствии с требованиями школы (я его знаю - просто гиперактивный), родителей, я так понимаю, попросили забрать его и его отдали обратно в паблик скул. Про проявления агрессии в словесном или физическом виде я не слышал ни от ребенка ни от других родителей, дети которых ходят в эту школу.
Но это в моем районе. Паблик скул имеет высокий рейтинг (8/10).
В новостях были сообщения не только об агрессии в школах, но и проносе оружия учениками.
Америка разная, ее населяют очень разные люди с разным бэкграундом.
Если родители привезли детей из неблагополучных стран и в их стране нормально ходить с пистолетом в школу, а дома папаша лупит мамашу, то и ребенок будет агрессивным. Что примечательно, в НЙ компактно селятся выходцы из разных стран.
Например, на юге Бруклина (Брайтон, Кони Айленд, Сигейт, Мидвуд, Бенсонхерст, Шипсхедбей, Манхеттен Бич) помимо всех прочих, живут выходцы из б.ссср, в Бей Ридже много арабов, между БейРиджем и Кони Айлендом живут китайцы, на юге Манхеттена - чайнатаун, ортодоксальные евреи живут в Боро Парке.
В Бронксе, самом криминальном боро НЙ очень много латиноамериканцев, в Квинсе тоже много районов компактного проживания диаспор.
А в паблик скул ходят ТОЛЬКО дети, которые проживают поблизости.
Только в хай скул можно ходить не по месту жительства.
Таким образом, ценность локации определяется в первую очередь тем, кто живет в этом месте.
Гарлем находится на Манхеттене, но благополучным его не назовешь.
Кстати, по поводу того видео - девица славянской внешности.
Кто решил что это именно американская школа - тоже вопрос.
Я не говорю, что такого тут нет или не может быть, у меня вопрос непосредственно к видео.
Что еще? Тут ювенальная юстиция. Если это и вправду из США, и получит ход, то у родителей той девицы будут очень серьезные проблемы. Вплоть до лишения родительских прав и принудительного разлучения с ребенком.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:27

  rjkz написав:
  flyman написав:
  nekefer написав:самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях

не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)

або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"

або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школою

висновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам


У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.
В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.
Не знаю, может было за что.
Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.
Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.

і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 гру, 2023 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 13:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами

Наверняка где-то когда-то было. Подростковые драки, даже самые безобразные, случаются где угодно. У нас достаточно недавно тоже всплывали похожие видео, причем в прессе.
По единичному случаю нельзя судить об общей обстановке даже на уровне одной школы, не говоря уже о стране. Все определяется частотой таких случаев и реакцией на них со стороны уполномоченных личностей и общества в целом.
В моем детстве, помнится, отношение к дракам было достаточно либеральным.
  rjkz написав:Да, тут не принято влазить в конфиликты других.
Все идет через тех, кто обязан на это реагировать по долгу службы.

Я понимаю, что это не про детей, но где-то краем уха слышал, что в США существует понятие "гражданский арест", что вполне позволяет обывателю поучаствовать в деле охраны правопорядка.
Впрочем, другим краем уха я слышал, что участие в рукопашной драке считается проявлением агрессии, независимо от обстоятельств. Уважаемый гражданин в критической ситуации должен доставать пистолет. Подозреваю, что это относится к штатам с наиболее либеральным отношением к оружию и большой степенью вооруженности населения.

Добавлено: Написал сообщение и решил почитать новости. Вот сразу свеженькое: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4646314-na-kyivschyni-pobylysia-shkoliarky-odna-v-likarni
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 14:10

  Сибарит написав:В моем детстве, помнится, отношение к дракам было достаточно либеральным.
либеральное это как? законодательное собрание не принимало к рассмотрению эти вопросы?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:05

  flyman написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)

або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"

або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школою

висновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам


У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.
В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.
Не знаю, может было за что.
Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.
Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.

і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами


Именно такое не помню, а вот цепью по лицу - было. Один мой одноклассник другому.
Кстати, в 4-м классе киевской щколы один пацан притащил ствол в класс.
Да не просто ствол, а MP-38 (в народе ошибочно именуемый шмайссером), правда в несовсем комплектном состоянии.
У нас там недалеко было подземелье, откуда таскали приветы с "той" войны.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:08

  rjkz написав:в 4-м классе киевской щколы один пацан притащил ствол в класс.
у нас бы скандал был огого. Всё же в моей школе дисциплина была на уровне. Некоторые курили тут же за школой, но их быстро переводили в классы Г и Д.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:10

  Сибарит написав:
  flyman написав:і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами

Наверняка где-то когда-то было. Подростковые драки, даже самые безобразные, случаются где угодно. У нас достаточно недавно тоже всплывали похожие видео, причем в прессе.
По единичному случаю нельзя судить об общей обстановке даже на уровне одной школы, не говоря уже о стране. Все определяется частотой таких случаев и реакцией на них со стороны уполномоченных личностей и общества в целом.
В моем детстве, помнится, отношение к дракам было достаточно либеральным.
  rjkz написав:Да, тут не принято влазить в конфиликты других.
Все идет через тех, кто обязан на это реагировать по долгу службы.

Я понимаю, что это не про детей, но где-то краем уха слышал, что в США существует понятие "гражданский арест", что вполне позволяет обывателю поучаствовать в деле охраны правопорядка.
Впрочем, другим краем уха я слышал, что участие в рукопашной драке считается проявлением агрессии, независимо от обстоятельств. Уважаемый гражданин в критической ситуации должен доставать пистолет. Подозреваю, что это относится к штатам с наиболее либеральным отношением к оружию и большой степенью вооруженности населения.

Добавлено: Написал сообщение и решил почитать новости. Вот сразу свеженькое: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4646314-na-kyivschyni-pobylysia-shkoliarky-odna-v-likarni


Законы в каждом штате разные на сей счет.
Полюбопытствуйте:
Обратите внимание, речь идет о САМОобороне, вернее праве на нее.
rjkz
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  #<1 ... 1641164216431644
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