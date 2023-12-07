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#<1 ... 1642164316441645> Додано: Чет 07 гру, 2023 02:27 nekefer написав: rjkz написав: У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.

В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.

Не знаю, может было за что.

Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.

Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам. У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.Не знаю, может было за что.Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.

почему такого нет в Канаде и даже Мексике? именно в США вот прямо не корми дай только кулаками помахать? Родители, школа, общество считает так оно норм?

и еще вопрос относительно нового ролика ГТА6, говорят все скопировано из реальной жизни, че за чёкнуые люди

https://www.unian.net/games/gta-6-treyl ... 75605.html почему такого нет в Канаде и даже Мексике? именно в США вот прямо не корми дай только кулаками помахать? Родители, школа, общество считает так оно норм?и еще вопрос относительно нового ролика ГТА6, говорят все скопировано из реальной жизни, че за чёкнуые люди



Я про себя отвечал Флаю, который написал, что в совке такого не было.

Было.

Про американские школы говорить могу только по школам моих детей.

В элементари скул, в классе младщего когда мы приехали был мальчик, который матерился, плевался и задирался. После того как многие родители пожаловались, мальчик исчез из школы. ЧТо с ним - меня мало интересует.

Старший сейчас в частной мидл, один мальчик не то, что вел себя агрессивно, просто не в соответствии с требованиями школы (я его знаю - просто гиперактивный), родителей, я так понимаю, попросили забрать его и его отдали обратно в паблик скул. Про проявления агрессии в словесном или физическом виде я не слышал ни от ребенка ни от других родителей, дети которых ходят в эту школу.

Но это в моем районе. Паблик скул имеет высокий рейтинг (8/10).

В новостях были сообщения не только об агрессии в школах, но и проносе оружия учениками.

Америка разная, ее населяют очень разные люди с разным бэкграундом.

Если родители привезли детей из неблагополучных стран и в их стране нормально ходить с пистолетом в школу, а дома папаша лупит мамашу, то и ребенок будет агрессивным. Что примечательно, в НЙ компактно селятся выходцы из разных стран.

Например, на юге Бруклина (Брайтон, Кони Айленд, Сигейт, Мидвуд, Бенсонхерст, Шипсхедбей, Манхеттен Бич) помимо всех прочих, живут выходцы из б.ссср, в Бей Ридже много арабов, между БейРиджем и Кони Айлендом живут китайцы, на юге Манхеттена - чайнатаун, ортодоксальные евреи живут в Боро Парке.

В Бронксе, самом криминальном боро НЙ очень много латиноамериканцев, в Квинсе тоже много районов компактного проживания диаспор.

А в паблик скул ходят ТОЛЬКО дети, которые проживают поблизости.

Только в хай скул можно ходить не по месту жительства.

Таким образом, ценность локации определяется в первую очередь тем, кто живет в этом месте.

Гарлем находится на Манхеттене, но благополучным его не назовешь.

Кстати, по поводу того видео - девица славянской внешности.

Кто решил что это именно американская школа - тоже вопрос.

Я не говорю, что такого тут нет или не может быть, у меня вопрос непосредственно к видео.

Что еще? Тут ювенальная юстиция. Если это и вправду из США, и получит ход, то у родителей той девицы будут очень серьезные проблемы. Вплоть до лишения родительских прав и принудительного разлучения с ребенком. Я про себя отвечал Флаю, который написал, что в совке такого не было.Было.Про американские школы говорить могу только по школам моих детей.В элементари скул, в классе младщего когда мы приехали был мальчик, который матерился, плевался и задирался. После того как многие родители пожаловались, мальчик исчез из школы. ЧТо с ним - меня мало интересует.Старший сейчас в частной мидл, один мальчик не то, что вел себя агрессивно, просто не в соответствии с требованиями школы (я его знаю - просто гиперактивный), родителей, я так понимаю, попросили забрать его и его отдали обратно в паблик скул. Про проявления агрессии в словесном или физическом виде я не слышал ни от ребенка ни от других родителей, дети которых ходят в эту школу.Но это в моем районе. Паблик скул имеет высокий рейтинг (8/10).В новостях были сообщения не только об агрессии в школах, но и проносе оружия учениками.Америка разная, ее населяют очень разные люди с разным бэкграундом.Если родители привезли детей из неблагополучных стран и в их стране нормально ходить с пистолетом в школу, а дома папаша лупит мамашу, то и ребенок будет агрессивным. Что примечательно, в НЙ компактно селятся выходцы из разных стран.Например, на юге Бруклина (Брайтон, Кони Айленд, Сигейт, Мидвуд, Бенсонхерст, Шипсхедбей, Манхеттен Бич) помимо всех прочих, живут выходцы из б.ссср, в Бей Ридже много арабов, между БейРиджем и Кони Айлендом живут китайцы, на юге Манхеттена - чайнатаун, ортодоксальные евреи живут в Боро Парке.В Бронксе, самом криминальном боро НЙ очень много латиноамериканцев, в Квинсе тоже много районов компактного проживания диаспор.А в паблик скул ходят ТОЛЬКО дети, которые проживают поблизости.Только в хай скул можно ходить не по месту жительства.Таким образом, ценность локации определяется в первую очередь тем, кто живет в этом месте.Гарлем находится на Манхеттене, но благополучным его не назовешь.Кстати, по поводу того видео - девица славянской внешности.Кто решил что это именно американская школа - тоже вопрос.Я не говорю, что такого тут нет или не может быть, у меня вопрос непосредственно к видео.Что еще? Тут ювенальная юстиция. Если это и вправду из США, и получит ход, то у родителей той девицы будут очень серьезные проблемы. Вплоть до лишения родительских прав и принудительного разлучения с ребенком. rjkz

Повідомлень: 15872 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8114 раз. Подякували: 4988 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 10:27 rjkz написав: flyman написав: nekefer написав: самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях самая большая разница между США и Канадой в этих мордобоях

не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)



або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"



або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школою



висновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школоювисновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам



У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.

В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.

Не знаю, может было за что.

Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.

Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам. У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.Не знаю, может было за что.Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.

і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 гру, 2023 10:34, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 33380 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2732 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 13:50 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами

Наверняка где-то когда-то было. Подростковые драки, даже самые безобразные, случаются где угодно. У нас достаточно недавно тоже всплывали похожие видео, причем в прессе.

По единичному случаю нельзя судить об общей обстановке даже на уровне одной школы, не говоря уже о стране. Все определяется частотой таких случаев и реакцией на них со стороны уполномоченных личностей и общества в целом.

В моем детстве, помнится, отношение к дракам было достаточно либеральным.

rjkz написав: Да, тут не принято влазить в конфиликты других.

Все идет через тех, кто обязан на это реагировать по долгу службы. Да, тут не принято влазить в конфиликты других.Все идет через тех, кто обязан на это реагировать по долгу службы.

Я понимаю, что это не про детей, но где-то краем уха слышал, что в США существует понятие "гражданский арест", что вполне позволяет обывателю поучаствовать в деле охраны правопорядка.

Впрочем, другим краем уха я слышал, что участие в рукопашной драке считается проявлением агрессии, независимо от обстоятельств. Уважаемый гражданин в критической ситуации должен доставать пистолет. Подозреваю, что это относится к штатам с наиболее либеральным отношением к оружию и большой степенью вооруженности населения.



Добавлено: Написал сообщение и решил почитать новости. Вот сразу свеженькое: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4646314-na-kyivschyni-pobylysia-shkoliarky-odna-v-likarni Наверняка где-то когда-то было. Подростковые драки, даже самые безобразные, случаются где угодно. У нас достаточно недавно тоже всплывали похожие видео, причем в прессе.По единичному случаю нельзя судить об общей обстановке даже на уровне одной школы, не говоря уже о стране. Все определяется частотой таких случаев и реакцией на них со стороны уполномоченных личностей и общества в целом.В моем детстве, помнится, отношение к дракам было достаточно либеральным.Я понимаю, что это не про детей, но где-то краем уха слышал, что в США существует понятие "гражданский арест", что вполне позволяет обывателю поучаствовать в деле охраны правопорядка.Впрочем, другим краем уха я слышал, что участие в рукопашной драке считается проявлением агрессии, независимо от обстоятельств. Уважаемый гражданин в критической ситуации должен доставать пистолет. Подозреваю, что это относится к штатам с наиболее либеральным отношением к оружию и большой степенью вооруженности населения.Добавлено: Написал сообщение и решил почитать новости. Вот сразу свеженькое: Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7274 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6234 раз. Подякували: 20497 раз. Профіль 118 68 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 14:10 Сибарит написав: В моем детстве, помнится, отношение к дракам было достаточно либеральным. В моем детстве, помнится, отношение к дракам было достаточно либеральным. либеральное это как? законодательное собрание не принимало к рассмотрению эти вопросы? либеральное это как? законодательное собрание не принимало к рассмотрению эти вопросы? vitaliiangel

Повідомлень: 21029 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2331 раз. Подякували: 3307 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 16:05 flyman написав: rjkz написав: flyman написав: не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)



або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"



або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школою



висновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам не можу пригадати із совка, щоб щось було подібне в класі, хоча нє, було, але без ногами лежачого по фейсу (це чисто демократична фіча)або на фізкультурі, теж можна було "поганяти молоду гарячу кров і гормони"або в калідор, параші, дворі, в роздягалці, за школоювисновок: відео ні прощо (постановочний тікток), в савковій школі хєрачилися в ММА паправілам



У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.

В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.

Не знаю, может было за что.

Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.

Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам. У меня в школе несколько девиц избили уборщицу.В другой школе несколько одноклассниц собрались и наваляли однокласснику.Не знаю, может было за что.Мне постоянно приходилось отбиваться от нескольких (один на один редко на меня лезли), правда, одноклассников, с одноклассницами не было недоразумений.Собственно из-за постоянных драк в школе, пришлось 2 года посвятить восточным единоборствам.

і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами



Именно такое не помню, а вот цепью по лицу - было. Один мой одноклассник другому.

Кстати, в 4-м классе киевской щколы один пацан притащил ствол в класс.

Да не просто ствол, а MP-38 (в народе ошибочно именуемый шмайссером), правда в несовсем комплектном состоянии.

У нас там недалеко было подземелье, откуда таскали приветы с "той" войны. Именно такое не помню, а вот цепью по лицу - было. Один мой одноклассник другому.Кстати, в 4-м классе киевской щколы один пацан притащил ствол в класс.Да не просто ствол, а MP-38 (в народе ошибочно именуемый шмайссером), правда в несовсем комплектном состоянии.У нас там недалеко было подземелье, откуда таскали приветы с "той" войны. rjkz

Повідомлень: 15872 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8114 раз. Подякували: 4988 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 16:08 rjkz написав: в 4-м классе киевской щколы один пацан притащил ствол в класс. в 4-м классе киевской щколы один пацан притащил ствол в класс. у нас бы скандал был огого. Всё же в моей школе дисциплина была на уровне. Некоторые курили тут же за школой, но их быстро переводили в классы Г и Д. у нас бы скандал был огого. Всё же в моей школе дисциплина была на уровне. Некоторые курили тут же за школой, но их быстро переводили в классы Г и Д. vitaliiangel

Повідомлень: 21029 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2331 раз. Подякували: 3307 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 16:10 Сибарит написав: flyman написав: і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами

Наверняка где-то когда-то было. Подростковые драки, даже самые безобразные, случаются где угодно. У нас достаточно недавно тоже всплывали похожие видео, причем в прессе.

По единичному случаю нельзя судить об общей обстановке даже на уровне одной школы, не говоря уже о стране. Все определяется частотой таких случаев и реакцией на них со стороны уполномоченных личностей и общества в целом.

В моем детстве, помнится, отношение к дракам было достаточно либеральным.

rjkz написав: Да, тут не принято влазить в конфиликты других.

Все идет через тех, кто обязан на это реагировать по долгу службы. Да, тут не принято влазить в конфиликты других.Все идет через тех, кто обязан на это реагировать по долгу службы.

Я понимаю, что это не про детей, но где-то краем уха слышал, что в США существует понятие "гражданский арест", что вполне позволяет обывателю поучаствовать в деле охраны правопорядка.

Впрочем, другим краем уха я слышал, что участие в рукопашной драке считается проявлением агрессии, независимо от обстоятельств. Уважаемый гражданин в критической ситуации должен доставать пистолет. Подозреваю, что это относится к штатам с наиболее либеральным отношением к оружию и большой степенью вооруженности населения.



Добавлено: Написал сообщение и решил почитать новости. Вот сразу свеженькое: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4646314-na-kyivschyni-pobylysia-shkoliarky-odna-v-likarni Наверняка где-то когда-то было. Подростковые драки, даже самые безобразные, случаются где угодно. У нас достаточно недавно тоже всплывали похожие видео, причем в прессе.По единичному случаю нельзя судить об общей обстановке даже на уровне одной школы, не говоря уже о стране. Все определяется частотой таких случаев и реакцией на них со стороны уполномоченных личностей и общества в целом.В моем детстве, помнится, отношение к дракам было достаточно либеральным.Я понимаю, что это не про детей, но где-то краем уха слышал, что в США существует понятие "гражданский арест", что вполне позволяет обывателю поучаствовать в деле охраны правопорядка.Впрочем, другим краем уха я слышал, что участие в рукопашной драке считается проявлением агрессии, независимо от обстоятельств. Уважаемый гражданин в критической ситуации должен доставать пистолет. Подозреваю, что это относится к штатам с наиболее либеральным отношением к оружию и большой степенью вооруженности населения.Добавлено: Написал сообщение и решил почитать новости. Вот сразу свеженькое:



Законы в каждом штате разные на сей счет.

Полюбопытствуйте:

Обратите внимание, речь идет о САМОобороне, вернее праве на нее.

Законы в каждом штате разные на сей счет.Полюбопытствуйте:Обратите внимание, речь идет о САМОобороне, вернее праве на нее. rjkz

Повідомлень: 15872 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8114 раз. Подякували: 4988 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 17:59 Хавьер Милей становится победителем президентских выборов в Аргентине.

vitaliiangel

Повідомлень: 21029 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2331 раз. Подякували: 3307 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 18:25 vitaliiangel написав: Хавьер Милей становится победителем президентских выборов в Аргентине.

Хавьер Милей становится победителем президентских выборов в Аргентине.

якщо приклеїти вуса, вийде повноцінний Борат,

то що "Мальвіни наш"? якщо приклеїти вуса, вийде повноцінний Борат,то що "Мальвіни наш"? Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 гру, 2023 18:28, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 33380 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2732 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 гру, 2023 18:28 rjkz написав: Я про себя отвечал Флаю, который написал, что в совке такого не было. Было. Я про себя отвечал Флаю, который написал, что в совке такого не было. Было.

Флаймен не застав СРСР.

Точніше, застав - він тоді жив в тернопільському лісовому селі і пішки під стіл ходив.

Тому інформаційна цінність його повідомлень про ту епоху - трохи меньше, ніж нічого. Флаймен не застав СРСР.Точніше, застав - він тоді жив в тернопільському лісовому селі і пішки під стіл ходив.Тому інформаційна цінність його повідомлень про ту епоху - трохи меньше, ніж нічого. Frant

Повідомлень: 23561 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1610 раз. Подякували: 2507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1642164316441645> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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