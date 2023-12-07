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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 гру, 2023 21:00
Хавьер Херардо Милей — аргентинский политический и государственный деятель, экономист, предприниматель. Избранный президент Аргентины с 20 ноября 2023 года.
До прихода в политику получил известность как экономист и автор множества книг по экономике и политике.
Напомните, кто из президентов Украины до прихода в политику получил известность как экономист и автор множества книг по экономике и политике?
Напомните, кто из ваших руководителей на работе или не на работе имеет такое образование:
Licentiate in Economics, Universidad de Belgrano, Argentina; two Master's in Economics, Universidad Torcuato Di Tella and CEDES/IDES. Former: Head Economist, Estudio Broda and Máxima AFJP; Senior Economist, HSBC, Argentina; Adviser of the Argentine Government, ICSID. Currently, Head Economist, Corporación América. B-20/G-20 Adviser and Member, Group of Economic Policy, ICC/G-20. Since 2012, leads the division of Economic Studies, Fundación Acordar, a think tank of national scope. For more than 20 years, University Professor of Macroeconomics, Economics of Growth, Microeconomics and Mathematics for Economists. Has written over 50 academic papers.
Додано: Чет 07 гру, 2023 21:47
такі вчені ступені є багато в кого, хто займається наукою. хоча він це ще поєднував з практичною роботою.
а от впровадження на практиці лібертаріанських ідей - буде цікаво подивись. совки дуже здивуються - "що так можна було?" "ліві групи як вороги Іберо-Америки, залучені до «злочинного проєкту»" та "вільне володіння зброєю"
спостерігаємо
Додано: Чет 07 гру, 2023 21:50
Re: Еміграція, заробітчанство
Обратил.
Как Вы вообще живете в этом ужасном НЙ, в котором вообще нельзя безнаказанно выйти из банка?
Если серьезно, я еще днем обратил внимание на излишне кричащий заголовок. Предчувствие не обмануло. Автор, верно дав разделение по законам, очень сильно сгущает краски, создавая иллюзию полного отсутствия безопасности. Ну и немножко жульничает. Типичная работа на тех, кто радуется от того, что у вас там негров линчуют.
Зачем-то смешал личную защиту с защитой публичного бизнеса. Магазины - это вообще из другой оперы.
А самое интересное, что на видео, демонстрировавшее беззащитность, я разглядел слово "Техас". В Техасе, по всем картам, и с доступностью оружия, и с возможностью его применения все очень хорошо. Надо все же отдать должное, что к середине видео до автора дошло, что против 4 пистолетов один лучше не доставать
И да, из Калифорнии и НЙ массово уезжают, потому что нельзя пострелять на улице, а не потому, что жизнь стала слишком дорогой
Информация о картах в видео полезная, а со всем остальным надо бы на досуге разобраться поаккуратнее.
Додано: Чет 07 гру, 2023 22:51
Про уровень образования в Украине:
Додано: Чет 07 гру, 2023 23:10
там з 46 хв. результати, на 53 хв: "просіли на 2 роки в читанні" ... кліпове мислення + соц.мережі (не можливість обробити довгі тексти) в селах відносно міста "мінус 4 роки"
відео довге, але наразі потрібно вчити виживати в окопах з гризунами, закопуватися, будувати бліндажі, запускати дрони ...
Додано: Чет 07 гру, 2023 23:30
На 70 хв, висновок, що низькій рівень освіти буде впливати на всіх, від них(дебілів) не врятуєшся. 😟
Додано: Чет 07 гру, 2023 23:48
Та я от саме зранку мав таку думку, що треба якось відгородитися, бо починає напрягати взаємодія з недалекими і малопритомними. Хоча від початку чумки і так мало вживу спілкуюся (тільки мале коло вибраних і провірених часом), а домових чатах взагалі мрак. Якісь інфантильні люди, істерчки, яким всі все винні.
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