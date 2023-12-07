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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 гру, 2023 18:38
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vitaliiangel
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:00
vitaliiangel написав:
Хавьер Милей становится победителем президентских выборов в Аргентине.
Хавьер Херардо Милей — аргентинский политический и государственный деятель, экономист, предприниматель. Избранный президент Аргентины с 20 ноября 2023 года.
До прихода в политику получил известность как экономист и автор множества книг по экономике и политике.
Напомните, кто из президентов Украины до прихода в политику получил известность как экономист и автор множества книг по экономике и политике?
Напомните, кто из ваших руководителей на работе или не на работе имеет такое образование:
Licentiate in Economics, Universidad de Belgrano, Argentina; two Master's in Economics, Universidad Torcuato Di Tella and CEDES/IDES. Former: Head Economist, Estudio Broda and Máxima AFJP; Senior Economist, HSBC, Argentina; Adviser of the Argentine Government, ICSID. Currently, Head Economist, Corporación América. B-20/G-20 Adviser and Member, Group of Economic Policy, ICC/G-20. Since 2012, leads the division of Economic Studies, Fundación Acordar, a think tank of national scope. For more than 20 years, University Professor of Macroeconomics, Economics of Growth, Microeconomics and Mathematics for Economists. Has written over 50 academic papers.
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akurt
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:47
akurt написав: vitaliiangel написав:
Хавьер Милей становится победителем президентских выборов в Аргентине.
Хавьер Херардо Милей — аргентинский политический и государственный деятель, экономист, предприниматель. Избранный президент Аргентины с 20 ноября 2023 года.
До прихода в политику получил известность как экономист и автор множества книг по экономике и политике.
Напомните, кто из президентов Украины до прихода в политику получил известность как экономист и автор множества книг по экономике и политике?
Напомните, кто из ваших руководителей на работе или не на работе имеет такое образование:
Licentiate in Economics, Universidad de Belgrano, Argentina; two Master's in Economics, Universidad Torcuato Di Tella and CEDES/IDES. Former: Head Economist, Estudio Broda and Máxima AFJP; Senior Economist, HSBC, Argentina; Adviser of the Argentine Government, ICSID. Currently, Head Economist, Corporación América. B-20/G-20 Adviser and Member, Group of Economic Policy, ICC/G-20. Since 2012, leads the division of Economic Studies, Fundación Acordar, a think tank of national scope. For more than 20 years, University Professor of Macroeconomics, Economics of Growth, Microeconomics and Mathematics for Economists. Has written over 50 academic papers.
такі вчені ступені є багато в кого, хто займається наукою. хоча він це ще поєднував з практичною роботою.
а от впровадження на практиці лібертаріанських ідей - буде цікаво подивись. совки дуже здивуються - "що так можна було?"
"ліві групи як вороги Іберо-Америки, залучені до «злочинного проєкту»
" та "вільне володіння зброєю
"
спостерігаємо
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Shaman
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:50
rjkz написав:
Полюбопытствуйте:
Обратите внимание, речь идет о САМОобороне, вернее праве на нее.
Обратил.
Как Вы вообще живете в этом ужасном НЙ, в котором вообще нельзя безнаказанно выйти из банка?
Если серьезно, я еще днем обратил внимание на излишне кричащий заголовок. Предчувствие не обмануло. Автор, верно дав разделение по законам, очень сильно сгущает краски, создавая иллюзию полного отсутствия безопасности. Ну и немножко жульничает. Типичная работа на тех, кто радуется от того, что у вас там негров линчуют.
Зачем-то смешал личную защиту с защитой публичного бизнеса. Магазины - это вообще из другой оперы.
А самое интересное, что на видео, демонстрировавшее беззащитность, я разглядел слово "Техас". В Техасе, по всем картам, и с доступностью оружия, и с возможностью его применения все очень хорошо. Надо все же отдать должное, что к середине видео до автора дошло, что против 4 пистолетов один лучше не доставать
И да, из Калифорнии и НЙ массово уезжают, потому что нельзя пострелять на улице, а не потому, что жизнь стала слишком дорогой
Информация о картах в видео полезная, а со всем остальным надо бы на досуге разобраться поаккуратнее.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 22:51
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Bolt
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Додано: Чет 07 гру, 2023 23:10
там з 46 хв. результати, на 53 хв: "просіли на 2 роки в читанні" ... кліпове мислення + соц.мережі (не можливість обробити довгі тексти) в селах відносно міста "мінус 4 роки"
відео довге, але наразі потрібно вчити виживати в окопах з гризунами, закопуватися, будувати бліндажі, запускати дрони ...
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flyman
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Додано: Чет 07 гру, 2023 23:23
flyman написав:
кліпове мислення + соц.мережі
=деградация
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vitaliiangel
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Додано: Чет 07 гру, 2023 23:30
flyman написав:
там з 46 хв. результати, на 53 хв: "просіли на 2 роки в читанні" ... кліпове мислення + соц.мережі (не можливість обробити довгі тексти) в селах відносно міста "мінус 4 роки"
відео довге, але наразі потрібно вчити виживати в окопах з гризунами, закопуватися, будувати бліндажі, запускати дрони ...
На 70 хв, висновок, що низькій рівень освіти буде впливати на всіх, від них(дебілів) не врятуєшся. 😟
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Bolt
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Додано: Чет 07 гру, 2023 23:48
Bolt написав: flyman написав:
там з 46 хв. результати, на 53 хв: "просіли на 2 роки в читанні" ... кліпове мислення + соц.мережі (не можливість обробити довгі тексти) в селах відносно міста "мінус 4 роки"
відео довге, але наразі потрібно вчити виживати в окопах з гризунами, закопуватися, будувати бліндажі, запускати дрони ...
На 70 хв, висновок, що низькій рівень освіти буде впливати на всіх, від них(дебілів) не врятуєшся. 😟
Та я от саме зранку мав таку думку, що треба якось відгородитися, бо починає напрягати взаємодія з недалекими і малопритомними. Хоча від початку чумки і так мало вживу спілкуюся (тільки мале коло вибраних і провірених часом), а домових чатах взагалі мрак. Якісь інфантильні люди, істерчки, яким всі все винні.
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flyman
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 00:38
akurt написав: vitaliiangel написав:
Хавьер Милей становится победителем президентских выборов в Аргентине.
Хавьер Херардо Милей — аргентинский политический и государственный деятель, экономист, предприниматель. Избранный президент Аргентины с 20 ноября 2023 года.
До прихода в политику получил известность как экономист и автор множества книг по экономике и политике.
Напомните, кто из президентов Украины до прихода в политику получил известность как экономист и автор множества книг по экономике и политике?
Напомните, кто из ваших руководителей на работе или не на работе имеет такое образование:
Licentiate in Economics, Universidad de Belgrano, Argentina; two Master's in Economics, Universidad Torcuato Di Tella and CEDES/IDES. Former: Head Economist, Estudio Broda and Máxima AFJP; Senior Economist, HSBC, Argentina; Adviser of the Argentine Government, ICSID. Currently, Head Economist, Corporación América. B-20/G-20 Adviser and Member, Group of Economic Policy, ICC/G-20. Since 2012, leads the division of Economic Studies, Fundación Acordar, a think tank of national scope. For more than 20 years, University Professor of Macroeconomics, Economics of Growth, Microeconomics and Mathematics for Economists. Has written over 50 academic papers.
Ну это типа нашего Милованова. Только еще более %6анутый.
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