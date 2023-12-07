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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1643164416451646
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 02:22

  rjkz написав:Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку.


Есть разные схемы - есть строгий аппойнтмент на разгрузку пропустив который будешь ждать неделю а есть FCFS (first come first serve) - как приедешь так и выгрузят. Соответственно от этого и разница - один гонит давай-давай а другой едет на расслабоне. И плюс между чем и чем перевозищь - между своими складами, от своего до склада клиента, до склада агрегатора, промежуточного склада. В общем, миллион вариантов.
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