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rjkz написав:Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку.
Есть разные схемы - есть строгий аппойнтмент на разгрузку пропустив который будешь ждать неделю а есть FCFS (first come first serve) - как приедешь так и выгрузят. Соответственно от этого и разница - один гонит давай-давай а другой едет на расслабоне. И плюс между чем и чем перевозищь - между своими складами, от своего до склада клиента, до склада агрегатора, промежуточного склада. В общем, миллион вариантов.
Конечно, драки были. И один на один, и групповые, и стенка на стенку. Но такого, как Вы привели в добавлении, не было. Во всяком случае, у нормальных детей. В уголовной среде не знаю. Таких драк девчонок не видел в школе никогда. И такой степени озверения тоже. По Вашей новости:
"Учні Рокитнянських ліцеїв №1 та №2. Учасникам бійки по від 12 до 15 років. У постраждалої дівчинки - черепно-мозкова травма, відбита печінка, поламані пальці", - повідомив Андріюк.