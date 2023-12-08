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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1643164416451646
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 02:22

  rjkz написав:Кроме того, я не силен в вопросах перевозок, но, насколько я слышал, нет такого, что тебя загрузили, а когда привезешь то так и будет. Нет, есть дата, а порой даже час и минуты, когда перевозчик обязан стать на разгрузку.


Есть разные схемы - есть строгий аппойнтмент на разгрузку пропустив который будешь ждать неделю а есть FCFS (first come first serve) - как приедешь так и выгрузят. Соответственно от этого и разница - один гонит давай-давай а другой едет на расслабоне. И плюс между чем и чем перевозищь - между своими складами, от своего до склада клиента, до склада агрегатора, промежуточного склада. В общем, миллион вариантов.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 03:48

  Сибарит написав:
  flyman написав:і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами

Наверняка где-то когда-то было. Подростковые драки, даже самые безобразные, случаются где угодно. У нас достаточно недавно тоже всплывали похожие видео, причем в прессе.
...........
Добавлено: Написал сообщение и решил почитать новости. Вот сразу свеженькое: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4646314-na-kyivschyni-pobylysia-shkoliarky-odna-v-likarni

Конечно, драки были.
И один на один, и групповые, и стенка на стенку.
Но такого, как Вы привели в добавлении, не было. Во всяком случае, у нормальных детей. В уголовной среде не знаю. Таких драк девчонок не видел в школе никогда. И такой степени озверения тоже.
По Вашей новости:
"Учні Рокитнянських ліцеїв №1 та №2. Учасникам бійки по від 12 до 15 років. У постраждалої дівчинки - черепно-мозкова травма, відбита печінка, поламані пальці", - повідомив Андріюк.

https://gazeta.ua/articles/np/_na-kiyivschini-pidlitki-vidbili-shkolyarci-pechinku-polamali-palci-i-znyali-na-telefon/1164591
Это не уголовная среда.
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