Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:48
Еміграція, заробітчанство
New’s from Canada
Надіслали знайомі з Канади.
Гадаю, цифри цікаві.
Скільки ми витратимо на їжу в наступному, 2024 році?
Понад 30 експертів з університетів Далхаузі, Гвельфа, Саскачевану та Британської Колумбії працювали над щорічним прогнозом інфляції продовольства в Канаді, який був опублікований сьогодні.
У 2024 році ціни на всі категорії продуктів харчування можуть зрости на 4,5 відсотка, причому найбільш суттєве підвищення на п’ять-сім відсотків – на хлібобулочні вироби, м’ясо та овочі.
Очікується, що годування сім’ї з 4-х осіб:
- чоловік (вік 31- 50 років), жінка (вік 31- 50 років), хлопчик (вік 14-18 років) і дівчина (вік 9-13 років), на рік обійдеться приблизно в 16 297,20 доларів.
Або 1358$ на місяць.
[моя примітка: цифри відповідають даним моїх респондентів: доросла людина - на харчі треба 400 CAD на місяць. Цікаві факти: обід в кафе обходиться від 14 до 19 САD, в китайських ресторанах в 11-12. Під час зустрічі з «нашими» в Калгарі почув, що вони в кафе не ходять, купують в супермаркетах щось готове або майже готове, використовують мікрохвильові пічки]
Витрати на рік складуть на 701,79 доларів більше, ніж у 2023 році.
[Примітка: це особливо цікаво для пана flyman’a, який багато років вивчає інфляцію в тих країнах, в яких ніколи не був в житті і вже ніколи не буде].
Витрати на харчування сімей з іншим складом родини:
3-е: жінка (19-30), хлопчик (4-8), дитина (1-3) - 9261,53$ на рік.
4-ро: 2 жінки (31-50), дівчина (14-18), хлопець (9-13) - 15323,44$ на рік.
2-е: Чоловік (51-70) та жінка (51-70) - 7715,78$
6-ро: жінка (70+), чоловік (31-50), жінка (31-50), дівчина (9-13), хлопець (4-8), дитина (6-11 міс) - 21704,64$
2-е: чоловік (19-30) та вагітна жінка (19-30) - 8732,71$ на рік.
[Примітка: знаком $ тут позначені канадські долари].