#<1 ... 1645164616471648> Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:18 Не поверите: занимаюсь. И достаточно активно. Даже вот прямо сейчас на МакБуке открыты материалы по механике.

Моя жена тоже «физик» - я даже присутствовал на защите дипломного проекта - из раздела «Металлофизика», и тоже ни одного дня не работала физиком. Главным бухгалтером - да.

Не удивительно. Но именно я все время работал и работаю по своей квалификации в дипломе. akurt

New’s from Canada



Надіслали знайомі з Канади.

Гадаю, цифри цікаві.



Скільки ми витратимо на їжу в наступному, 2024 році?



Понад 30 експертів з університетів Далхаузі, Гвельфа, Саскачевану та Британської Колумбії працювали над щорічним прогнозом інфляції продовольства в Канаді, який був опублікований сьогодні.



У 2024 році ціни на всі категорії продуктів харчування можуть зрости на 4,5 відсотка, причому найбільш суттєве підвищення на п’ять-сім відсотків – на хлібобулочні вироби, м’ясо та овочі.



Очікується, що годування сім’ї з 4-х осіб:

- чоловік (вік 31- 50 років), жінка (вік 31- 50 років), хлопчик (вік 14-18 років) і дівчина (вік 9-13 років), на рік обійдеться приблизно в 16 297,20 доларів.

Або 1358$ на місяць.



[моя примітка: цифри відповідають даним моїх респондентів: доросла людина - на харчі треба 400 CAD на місяць. Цікаві факти: обід в кафе обходиться від 14 до 19 САD, в китайських ресторанах в 11-12. Під час зустрічі з «нашими» в Калгарі почув, що вони в кафе не ходять, купують в супермаркетах щось готове або майже готове, використовують мікрохвильові пічки]



Витрати на рік складуть на 701,79 доларів більше, ніж у 2023 році.

[Примітка: це особливо цікаво для пана flyman’a, який багато років вивчає інфляцію в тих країнах, в яких ніколи не був в житті і вже ніколи не буде].



Витрати на харчування сімей з іншим складом родини:



3-е: жінка (19-30), хлопчик (4-8), дитина (1-3) - 9261,53$ на рік.

4-ро: 2 жінки (31-50), дівчина (14-18), хлопець (9-13) - 15323,44$ на рік.

2-е: Чоловік (51-70) та жінка (51-70) - 7715,78$

6-ро: жінка (70+), чоловік (31-50), жінка (31-50), дівчина (9-13), хлопець (4-8), дитина (6-11 міс) - 21704,64$

2-е: чоловік (19-30) та вагітна жінка (19-30) - 8732,71$ на рік.

[Примітка: знаком $ тут позначені канадські долари]. akurt

Про уровень образования в Украине:

https://youtu.be/89cO86pHRDU?si=ETrwUBDRJDcnQ-Dy

тут то же саме, но гораздо короче

Моя жена тоже «физик» - я даже присутствовал на защите дипломного проекта - из раздела «Металлофизика», и тоже ни одного дня не работала физиком. Главным бухгалтером - да.

Не удивительно. Но именно я все время работал и работаю по своей квалификации в дипломе. Не поверите: занимаюсь. И достаточно активно. Даже вот прямо сейчас на МакБуке открыты материалы по механике.Моя жена тоже «физик» - я даже присутствовал на защите дипломного проекта - из раздела «Металлофизика», и тоже ни одного дня не работала физиком. Главным бухгалтером - да.Не удивительно. Но именно я все время работал и работаю по своей квалификации в дипломе.

Я уже даже не знаю, чему на форуме верить, а чему нет.

Когда же Вы занимаетесь консультациями и прочими вопросами, о кот. здесь пишете?

Надо ж уметь планировать.

News from Canada



Чергова родина приятелів прибула та майже закріпилася в Канаді.

Розмову з ними починав ще в вересні - коли вони ще жили в Чехії (Прага).

Цікаво про причини та наслідки переїзду.



- Цікаве питання: а чому вирішили змінити Чехію на Канаду?

- Немає жодної перспективи для дітей і себе...

- Ну не вже? Розвинута країна майже Німеччина… що саме не так?

- Це для тих хто нічого не бачив: я проробив більш як пів Європи, то маю порівння... до Німеччини їм дуже далеко... тут можна їхати самому робити як віл то щось заробиш, але коли діти з тобою - то просто відбуваєш термін а для дітей нуль...



Вилетіли з Праги 13 жовтня... вже в Канаді 2 місяця:

- Добрий день! Ви живі? Як справи? Як Канада?

- Так все добре, лише трохи відсталість від Європи...

- Що з житлом? Що з роботою?

- Житло знайшли хороше і не дорого в Mississauga (Toronto). З роботою трохи складніше, бо попав на такій період... але договорився...



Це тут прибуло наших українців:

https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... ?entry=ttu

Про уровень образования в Украине:

https://youtu.be/89cO86pHRDU?si=ETrwUBDRJDcnQ-Dy

тут то же саме, но гораздо короче

тут то же саме, но гораздо короче

Вірю: в Анталію повернулися 2 родини.

