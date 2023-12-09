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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1645164616471648>
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:18

Не поверите: занимаюсь. И достаточно активно. Даже вот прямо сейчас на МакБуке открыты материалы по механике.
Моя жена тоже «физик» - я даже присутствовал на защите дипломного проекта - из раздела «Металлофизика», и тоже ни одного дня не работала физиком. Главным бухгалтером - да.
Не удивительно. Но именно я все время работал и работаю по своей квалификации в дипломе.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:48

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

Надіслали знайомі з Канади.
Гадаю, цифри цікаві.

Скільки ми витратимо на їжу в наступному, 2024 році?

Понад 30 експертів з університетів Далхаузі, Гвельфа, Саскачевану та Британської Колумбії працювали над щорічним прогнозом інфляції продовольства в Канаді, який був опублікований сьогодні.

У 2024 році ціни на всі категорії продуктів харчування можуть зрости на 4,5 відсотка, причому найбільш суттєве підвищення на п’ять-сім відсотків – на хлібобулочні вироби, м’ясо та овочі.

Очікується, що годування сім’ї з 4-х осіб:
- чоловік (вік 31- 50 років), жінка (вік 31- 50 років), хлопчик (вік 14-18 років) і дівчина (вік 9-13 років), на рік обійдеться приблизно в 16 297,20 доларів.
Або 1358$ на місяць.

[моя примітка: цифри відповідають даним моїх респондентів: доросла людина - на харчі треба 400 CAD на місяць. Цікаві факти: обід в кафе обходиться від 14 до 19 САD, в китайських ресторанах в 11-12. Під час зустрічі з «нашими» в Калгарі почув, що вони в кафе не ходять, купують в супермаркетах щось готове або майже готове, використовують мікрохвильові пічки]

Витрати на рік складуть на 701,79 доларів більше, ніж у 2023 році.
[Примітка: це особливо цікаво для пана flyman’a, який багато років вивчає інфляцію в тих країнах, в яких ніколи не був в житті і вже ніколи не буде].

Витрати на харчування сімей з іншим складом родини:

3-е: жінка (19-30), хлопчик (4-8), дитина (1-3) - 9261,53$ на рік.
4-ро: 2 жінки (31-50), дівчина (14-18), хлопець (9-13) - 15323,44$ на рік.
2-е: Чоловік (51-70) та жінка (51-70) - 7715,78$
6-ро: жінка (70+), чоловік (31-50), жінка (31-50), дівчина (9-13), хлопець (4-8), дитина (6-11 міс) - 21704,64$
2-е: чоловік (19-30) та вагітна жінка (19-30) - 8732,71$ на рік.
[Примітка: знаком $ тут позначені канадські долари].
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:08

  Bolt написав:Про уровень образования в Украине:
https://youtu.be/89cO86pHRDU?si=ETrwUBDRJDcnQ-Dy

тут то же саме, но гораздо короче
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 01:52

  akurt написав:Не поверите: занимаюсь. И достаточно активно. Даже вот прямо сейчас на МакБуке открыты материалы по механике.
Моя жена тоже «физик» - я даже присутствовал на защите дипломного проекта - из раздела «Металлофизика», и тоже ни одного дня не работала физиком. Главным бухгалтером - да.
Не удивительно. Но именно я все время работал и работаю по своей квалификации в дипломе.

Я уже даже не знаю, чему на форуме верить, а чему нет.
Когда же Вы занимаетесь консультациями и прочими вопросами, о кот. здесь пишете?
И когда успеваете столько ездить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 09:27

  ЛАД написав:И когда успеваете столько ездить?

Надо ж уметь планировать.
И да: мне можно верить.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 10:49

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Чергова родина приятелів прибула та майже закріпилася в Канаді.
Розмову з ними починав ще в вересні - коли вони ще жили в Чехії (Прага).
Цікаво про причини та наслідки переїзду.

- Цікаве питання: а чому вирішили змінити Чехію на Канаду?
- Немає жодної перспективи для дітей і себе...
- Ну не вже? Розвинута країна майже Німеччина… що саме не так?
- Це для тих хто нічого не бачив: я проробив більш як пів Європи, то маю порівння... до Німеччини їм дуже далеко... тут можна їхати самому робити як віл то щось заробиш, але коли діти з тобою - то просто відбуваєш термін а для дітей нуль...

Вилетіли з Праги 13 жовтня... вже в Канаді 2 місяця:
- Добрий день! Ви живі? Як справи? Як Канада?
- Так все добре, лише трохи відсталість від Європи...
- Що з житлом? Що з роботою?
- Житло знайшли хороше і не дорого в Mississauga (Toronto). З роботою трохи складніше, бо попав на такій період... але договорився...

Це тут прибуло наших українців:
https://www.google.com/maps/place/%D0%9 ... ?entry=ttu
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:11

Вже навіть в Закарпатті не сховаєшся:
https://t.me/+WdgMXUohB7o2MzZi
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:11

akurt Ваші знайомі з Чехії в Канаду, а мої знайомі(2 родини) - навпаки: пожили влітку в Канаді 1,5-2 місяці і в Чехію (Брно і Острава). Про Канаду - одні матюки, особливо в частині відсутності житла там, де є робота.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 09 гру, 2023 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:12

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Про уровень образования в Украине:
https://youtu.be/89cO86pHRDU?si=ETrwUBDRJDcnQ-Dy

тут то же саме, но гораздо короче

Где-то умную фразу прочитал:у мужчин жестокость приобретенная, у женщин врождённая.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:29

  Дюрі-бачі написав:akurt Ваші знайомі з Чехії в Канаду, а мої знайомі(2 родини) - навпаки: пожили влітку в Канаді 1,5-2 місяці і в Чехію (Брно і Острава). Про Канаду - одні матюки, особливо в частині відсутності житла там, де є робота.

Вірю: в Анталію повернулися 2 родини.
Причини різні, але моя думка така: "Пальцы веером" - реально ніколи добряче не працювали.
akurt
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