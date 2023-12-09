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Не поверите: занимаюсь. И достаточно активно. Даже вот прямо сейчас на МакБуке открыты материалы по механике. Моя жена тоже «физик» - я даже присутствовал на защите дипломного проекта - из раздела «Металлофизика», и тоже ни одного дня не работала физиком. Главным бухгалтером - да. Не удивительно. Но именно я все время работал и работаю по своей квалификации в дипломе.
Скільки ми витратимо на їжу в наступному, 2024 році?
Понад 30 експертів з університетів Далхаузі, Гвельфа, Саскачевану та Британської Колумбії працювали над щорічним прогнозом інфляції продовольства в Канаді, який був опублікований сьогодні.
У 2024 році ціни на всі категорії продуктів харчування можуть зрости на 4,5 відсотка, причому найбільш суттєве підвищення на п’ять-сім відсотків – на хлібобулочні вироби, м’ясо та овочі.
Очікується, що годування сім’ї з 4-х осіб: - чоловік (вік 31- 50 років), жінка (вік 31- 50 років), хлопчик (вік 14-18 років) і дівчина (вік 9-13 років), на рік обійдеться приблизно в 16 297,20 доларів. Або 1358$ на місяць.
[моя примітка: цифри відповідають даним моїх респондентів: доросла людина - на харчі треба 400 CAD на місяць. Цікаві факти: обід в кафе обходиться від 14 до 19 САD, в китайських ресторанах в 11-12. Під час зустрічі з «нашими» в Калгарі почув, що вони в кафе не ходять, купують в супермаркетах щось готове або майже готове, використовують мікрохвильові пічки]
Витрати на рік складуть на 701,79 доларів більше, ніж у 2023 році. [Примітка: це особливо цікаво для пана flyman’a, який багато років вивчає інфляцію в тих країнах, в яких ніколи не був в житті і вже ніколи не буде].
Витрати на харчування сімей з іншим складом родини:
3-е: жінка (19-30), хлопчик (4-8), дитина (1-3) - 9261,53$ на рік. 4-ро: 2 жінки (31-50), дівчина (14-18), хлопець (9-13) - 15323,44$ на рік. 2-е: Чоловік (51-70) та жінка (51-70) - 7715,78$ 6-ро: жінка (70+), чоловік (31-50), жінка (31-50), дівчина (9-13), хлопець (4-8), дитина (6-11 міс) - 21704,64$ 2-е: чоловік (19-30) та вагітна жінка (19-30) - 8732,71$ на рік. [Примітка: знаком $ тут позначені канадські долари].
akurt написав:Не поверите: занимаюсь. И достаточно активно. Даже вот прямо сейчас на МакБуке открыты материалы по механике. Моя жена тоже «физик» - я даже присутствовал на защите дипломного проекта - из раздела «Металлофизика», и тоже ни одного дня не работала физиком. Главным бухгалтером - да. Не удивительно. Но именно я все время работал и работаю по своей квалификации в дипломе.
Я уже даже не знаю, чему на форуме верить, а чему нет. Когда же Вы занимаетесь консультациями и прочими вопросами, о кот. здесь пишете? И когда успеваете столько ездить?
Чергова родина приятелів прибула та майже закріпилася в Канаді. Розмову з ними починав ще в вересні - коли вони ще жили в Чехії (Прага). Цікаво про причини та наслідки переїзду.
- Цікаве питання: а чому вирішили змінити Чехію на Канаду? - Немає жодної перспективи для дітей і себе... - Ну не вже? Розвинута країна майже Німеччина… що саме не так? - Це для тих хто нічого не бачив: я проробив більш як пів Європи, то маю порівння... до Німеччини їм дуже далеко... тут можна їхати самому робити як віл то щось заробиш, але коли діти з тобою - то просто відбуваєш термін а для дітей нуль...
Вилетіли з Праги 13 жовтня... вже в Канаді 2 місяця: - Добрий день! Ви живі? Як справи? Як Канада? - Так все добре, лише трохи відсталість від Європи... - Що з житлом? Що з роботою? - Житло знайшли хороше і не дорого в Mississauga (Toronto). З роботою трохи складніше, бо попав на такій період... але договорився...
akurt Ваші знайомі з Чехії в Канаду, а мої знайомі(2 родини) - навпаки: пожили влітку в Канаді 1,5-2 місяці і в Чехію (Брно і Острава). Про Канаду - одні матюки, особливо в частині відсутності житла там, де є робота.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 09 гру, 2023 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:akurt Ваші знайомі з Чехії в Канаду, а мої знайомі(2 родини) - навпаки: пожили влітку в Канаді 1,5-2 місяці і в Чехію (Брно і Острава). Про Канаду - одні матюки, особливо в частині відсутності житла там, де є робота.
Вірю: в Анталію повернулися 2 родини. Причини різні, але моя думка така: "Пальцы веером" - реально ніколи добряче не працювали.