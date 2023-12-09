finuser521 написав:akurt
За лікаря ще екзамен здайте - щоб потім ваших
дітей лікував.
А чому моїх? Цю дурню - в он-лайн режимі типу "систему навчання" - створив НЕ я.
Я про це чув ще років 3 чи 4 тому: доцент, к.ф.-м.наук мені розказував так:
- студенти групи віддають паролі та логіни одному студенту, який щось "тямить
";
- той за логіном та паролем заходить - здає за всю групу;
- база даних отримує оцінки - як правило всі "Відмінно
";
- доцент приходить в деканат - там зберігаються всі залікові книжки.
Бере в руки Відомість - де стоять вже надруковані оті липові "Відмінно
" - лається мовчки всіма нехорошими словами, які читав на парканах - проставляє власноруч "Відімінно
" та ставить підпис.
Знову лається ще більш нехорошими словами. Тому що бачить в системі, що жоден з "відмінників" навіть не відкрив жоден матеріал лекції або практичних занять (система фіксує "входи" та "виходи").
Перестає лаятися, бо приходить СМС-повідомлення з банку, що надійшла зарплатня за якісну науково-педагогічну роботу.
Цього разу я все побачив на власні очі.
Я Вам більше скажу, я поділився досвідом з іншим доцентом того універистету і сказав, що тих викладачів треба убило вигнати в шию ще років 30 тому: неякісне безтолкове все все все.
Цитую його відповідь:Да, все это знают, но молчат
Так що НЕ моїх... А тих, хто все це прикриває та заохочує бездарів - кожні 5 років пишуть Рекомендації та позитивні відгуки про "зразкову науково-педагогічну діяльність
" для чергового обрання "за конкурсом
"...