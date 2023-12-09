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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1645164616471648
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:34

akurt Як мінімум 1 родина пахає дуже: чоловік машини ремонтує, дружина фармацевт в аптеці, бабуся, дідусь - з онуками... Дім, робота, садок - все в межах 30 хв. на громадському транспорті - 15 хв машиною. А в Канаді "4 години в день в дорозі пусто потрачених". І за їх словами про Канаду, де все "по дебильному": в жилому кварталі ні магазинів, ні перукарні, ні роботи. А в кварталі де заводи, майстерні і т.д. - нема житла.
В Чехії влаштувались, вже будинок в іпотеку оформили. Після роботи його утеплюють.

А ще згадав, що скаржилися про якусь нереальну квартплату в Канаді: порядка 800$ при 2000$ за аренду...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 09 гру, 2023 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:39

akurt

За лікаря ще екзамен здайте - щоб потім ваших дітей лікував.
finuser521
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:57

  finuser521 написав:akurt

За лікаря ще екзамен здайте - щоб потім ваших дітей лікував.

Ось одні дипломов ані вже налікували:
https://www.google.com.ua/amp/s/ukranew ... yty?espv=1
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:57

  finuser521 написав:akurt
За лікаря ще екзамен здайте - щоб потім ваших дітей лікував.

А чому моїх? Цю дурню - в он-лайн режимі типу "систему навчання" - створив НЕ я.
Я про це чув ще років 3 чи 4 тому: доцент, к.ф.-м.наук мені розказував так:
- студенти групи віддають паролі та логіни одному студенту, який щось "тямить";
- той за логіном та паролем заходить - здає за всю групу;
- база даних отримує оцінки - як правило всі "Відмінно";
- доцент приходить в деканат - там зберігаються всі залікові книжки. Бере в руки Відомість - де стоять вже надруковані оті липові "Відмінно" - лається мовчки всіма нехорошими словами, які читав на парканах - проставляє власноруч "Відімінно" та ставить підпис.
Знову лається ще більш нехорошими словами. Тому що бачить в системі, що жоден з "відмінників" навіть не відкрив жоден матеріал лекції або практичних занять (система фіксує "входи" та "виходи").

Перестає лаятися, бо приходить СМС-повідомлення з банку, що надійшла зарплатня за якісну науково-педагогічну роботу.

Цього разу я все побачив на власні очі.
Я Вам більше скажу, я поділився досвідом з іншим доцентом того універистету і сказав, що тих викладачів треба убило вигнати в шию ще років 30 тому: неякісне безтолкове все все все.
Цитую його відповідь:
Да, все это знают, но молчат :lol:
Так що НЕ моїх... А тих, хто все це прикриває та заохочує бездарів - кожні 5 років пишуть Рекомендації та позитивні відгуки про "зразкову науково-педагогічну діяльність" для чергового обрання "за конкурсом"...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 гру, 2023 12:06, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:06

akurt Підтримую лайку на нашу систему освіти, хіба що з поправкою, що оцінки "відмінно" треба заслужити, а от "задовільно" стоїть часто незаслужено. Ну і якщо не кладеш, то студенти ходять на перескладання 100500 разів без жодного прогресу, бо виганяти студентів дуже не хочуть.
Зараз пішли об'єднання ЗВО в ході яких поскорчують купу працівників, але скоріш за все, такі як у Вашому прикладі залишаться.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:13

Я з Вами погоджуюсь: відрахувати студента - це все одне що звільнити викладача (здається пропорція 1:13). дешевше і корисніше для університету поставити "три" (доценти зле жартують: у відомості треба писати "DE" за Болонською системою - наче від слова "дебіл" - і перехреститися: нехай йде будувати метро на ділянці від "Либідська" до "Теремки".

Раніше були перегини в системі навчання - але іншого гатунку - орієнтовно 15-20 років тому:
- я знаю доцента, який приймав, якщо студент прийшов здавати залік "одинадцятий раз" - саме цифра 11. І не менше.
- я знаю доцента, у якого екзамен завжди продовжувався з 08:00 ранку і до 21:00 вечора - і сиділа вся група з 8 до 21... одного разу на такому екзамені хлопець - студент-заочник - втратив свідомість та викликали "Швидку".
- я знаю деканів, які майже штучно створювали умови, при яких студент не отримував "Допуск на перездачу"; Не здав один екзамен за сесію - відрахування.
- я знаю університети, де працівники Відділу кадрів з обліку студентів плакали та ридали, бо по 500 наказів про відрахування за семестр.

Все це погано закінчилося: на деякі спеціальності в тих університетах набрали в 2023 році 0 (НУЛЬ) студентів. Тому що світ є тісним: абітурієнти отримують інформацію про університет від студентів.

Але зараз перегин ще більший: вся ця система навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.
Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

  akurt написав:здається пропорція 1:13
є методи як довести до 1:10. але саме існування такої залежності - суттєвий недолік системи

  akurt написав:я знаю доцента, у якого екзамен завжди продовжувався з 08:00 ранку і до 21:00 вечора - і сиділа вся група з 8 до 21... одного разу на такому екзамені хлопець - студент-заочник - втратив свідомість та викликали "Швидку".

це вже якийсь психологічний бзик доцента в бік домінування.
Дюрі-бачі
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