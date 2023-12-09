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#<1 ... 1645164616471648 Додано: Суб 09 гру, 2023 11:34 akurt Як мінімум 1 родина пахає дуже: чоловік машини ремонтує, дружина фармацевт в аптеці, бабуся, дідусь - з онуками... Дім, робота, садок - все в межах 30 хв. на громадському транспорті - 15 хв машиною. А в Канаді "4 години в день в дорозі пусто потрачених". І за їх словами про Канаду, де все "по дебильному": в жилому кварталі ні магазинів, ні перукарні, ні роботи. А в кварталі де заводи, майстерні і т.д. - нема житла.

В Чехії влаштувались, вже будинок в іпотеку оформили. Після роботи його утеплюють.



А ще згадав, що скаржилися про якусь нереальну квартплату в Канаді: порядка 800$ при 2000$ за аренду... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 09 гру, 2023 11:46, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1908 З нами з: 29.07.22 Подякував: 331 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 11:39 akurt



За лікаря ще екзамен здайте - щоб потім ваших дітей лікував. finuser521

Повідомлень: 57 З нами з: 29.06.22 Подякував: 11 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 11:57 finuser521 написав: akurt



За лікаря ще екзамен здайте - щоб потім ваших дітей лікував. За лікаря ще екзамен здайте - щоб потім ваших дітей лікував.

Ось одні дипломов ані вже налікували:

https://www.google.com.ua/amp/s/ukranew ... yty?espv=1 Ось одні дипломов ані вже налікували: Bolt Повідомлень: 2589 З нами з: 09.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 11:57 finuser521 написав: akurt

За лікаря ще екзамен здайте - щоб потім ваших дітей лікував. За лікаря ще екзамен здайте - щоб потімдітей лікував.

А чому моїх? Цю дурню - в он-лайн режимі типу "систему навчання" - створив НЕ я.

Я про це чув ще років 3 чи 4 тому: доцент, к.ф.-м.наук мені розказував так:

- студенти групи віддають паролі та логіни одному студенту, який щось "тямить";

- той за логіном та паролем заходить - здає за всю групу;

- база даних отримує оцінки - як правило всі "Відмінно";

- доцент приходить в деканат - там зберігаються всі залікові книжки. Бере в руки Відомість - де стоять вже надруковані оті липові "Відмінно" - лається мовчки всіма нехорошими словами, які читав на парканах - проставляє власноруч "Відімінно" та ставить підпис.

Знову лається ще більш нехорошими словами. Тому що бачить в системі, що жоден з "відмінників" навіть не відкрив жоден матеріал лекції або практичних занять (система фіксує "входи" та "виходи").



Перестає лаятися, бо приходить СМС-повідомлення з банку, що надійшла зарплатня за якісну науково-педагогічну роботу.



Цього разу я все побачив на власні очі.

Я Вам більше скажу, я поділився досвідом з іншим доцентом того універистету і сказав, що тих викладачів треба убило вигнати в шию ще років 30 тому: неякісне безтолкове все все все.

Цитую його відповідь:

Да, все это знают, но молчат

Так що НЕ моїх... А тих, хто все це прикриває та заохочує бездарів - кожні 5 років пишуть Рекомендації та позитивні відгуки про "зразкову науково-педагогічну діяльність" для чергового обрання "за конкурсом"... А чому моїх? Цю дурню - в он-лайн режимі типу "систему навчання" - створив НЕ я.Я про це чув ще років 3 чи 4 тому: доцент, к.ф.-м.наук мені розказував так:- студенти групи віддають паролі та логіни одному студенту, який щось "тямить";- той за логіном та паролем заходить -- база даних отримує оцінки - як правило всі "Відмінно";- доцент приходить в деканат -Бере в руки Відомість - де стоять вже надруковані оті липові "Відмінно" - лається мовчки всіма нехорошими словами, які читав на парканах - проставляє власноруч "Відімінно" та ставить підпис.Знову лається ще більш нехорошими словами. Тому що бачить в системі, що жоден з "відмінників" навіть не відкрив жоден матеріал лекції або практичних занять (система фіксує "входи" та "виходи").Перестає лаятися, бо приходить СМС-повідомлення з банку, що надійшлаЦього разу я все побачив на власні очі.Я Вам більше скажу, я поділився досвідом з іншим доцентом того універистету і сказав, що тих викладачів треба убило вигнати в шию ще років 30 тому: неякісне безтолкове все все все.Цитую його відповідь:Да, все это знают, но молчатТак що НЕ моїх... А тих, хто все це прикриває та заохочує бездарів - кожні 5 років пишуть Рекомендації та позитивні відгуки про "зразкову науково-педагогічну діяльність" для чергового обрання "за конкурсом"... Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 гру, 2023 12:06, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8834 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3404 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 12:06 akurt Підтримую лайку на нашу систему освіти, хіба що з поправкою, що оцінки "відмінно" треба заслужити, а от "задовільно" стоїть часто незаслужено. Ну і якщо не кладеш, то студенти ходять на перескладання 100500 разів без жодного прогресу, бо виганяти студентів дуже не хочуть.

Зараз пішли об'єднання ЗВО в ході яких поскорчують купу працівників, але скоріш за все, такі як у Вашому прикладі залишаться. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1908 З нами з: 29.07.22 Подякував: 331 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 12:13 Я з Вами погоджуюсь: відрахувати студента - це все одне що звільнити викладача (здається пропорція 1:13). дешевше і корисніше для університету поставити "три" (доценти зле жартують: у відомості треба писати "DE" за Болонською системою - наче від слова "дебіл" - і перехреститися: нехай йде будувати метро на ділянці від "Либідська" до "Теремки".



Раніше були перегини в системі навчання - але іншого гатунку - орієнтовно 15-20 років тому:

- я знаю доцента, який приймав, якщо студент прийшов здавати залік "одинадцятий раз" - саме цифра 11. І не менше.

- я знаю доцента, у якого екзамен завжди продовжувався з 08:00 ранку і до 21:00 вечора - і сиділа вся група з 8 до 21... одного разу на такому екзамені хлопець - студент-заочник - втратив свідомість та викликали "Швидку".

- я знаю деканів, які майже штучно створювали умови, при яких студент не отримував "Допуск на перездачу"; Не здав один екзамен за сесію - відрахування.

- я знаю університети, де працівники Відділу кадрів з обліку студентів плакали та ридали, бо по 500 наказів про відрахування за семестр.



Все це погано закінчилося: на деякі спеціальності в тих університетах набрали в 2023 році 0 (НУЛЬ) студентів. Тому що світ є тісним: абітурієнти отримують інформацію про університет від студентів.



Але зараз перегин ще більший: вся ця система навчання в "он-лайн режимі" є профанацією. akurt

Повідомлень: 8834 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3404 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 12:24 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: навчання в "он-лайн режимі" є профанацією. навчання в "он-лайн режимі" є профанацією. Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.



akurt написав: здається пропорція 1:13 здається пропорція 1:13 є методи як довести до 1:10. але саме існування такої залежності - суттєвий недолік системи



akurt написав: я знаю доцента, у якого екзамен завжди продовжувався з 08:00 ранку і до 21:00 вечора - і сиділа вся група з 8 до 21... одного разу на такому екзамені хлопець - студент-заочник - втратив свідомість та викликали "Швидку". я знаю доцента, у якого екзамен завжди продовжувався з 08:00 ранку і до 21:00 вечора - і сиділа вся група з 8 до 21... одного разу на такому екзамені хлопець - студент-заочник - втратив свідомість та викликали "Швидку".

це вже якийсь психологічний бзик доцента в бік домінування. Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.є методи як довести до 1:10. але саме існування такої залежності - суттєвий недолік системице вже якийсь психологічний бзик доцента в бік домінування. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1908 З нами з: 29.07.22 Подякував: 331 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1645164616471648 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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