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akurt Як мінімум 1 родина пахає дуже: чоловік машини ремонтує, дружина фармацевт в аптеці, бабуся, дідусь - з онуками... Дім, робота, садок - все в межах 30 хв. на громадському транспорті - 15 хв машиною. А в Канаді "4 години в день в дорозі пусто потрачених". І за їх словами про Канаду, де все "по дебильному": в жилому кварталі ні магазинів, ні перукарні, ні роботи. А в кварталі де заводи, майстерні і т.д. - нема житла. В Чехії влаштувались, вже будинок в іпотеку оформили. Після роботи його утеплюють.
А ще згадав, що скаржилися про якусь нереальну квартплату в Канаді: порядка 800$ при 2000$ за аренду...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 09 гру, 2023 11:46, всього редагувалось 1 раз.
finuser521 написав:akurt За лікаря ще екзамен здайте - щоб потім ваших дітей лікував.
А чому моїх? Цю дурню - в он-лайн режимі типу "систему навчання" - створив НЕ я. Я про це чув ще років 3 чи 4 тому: доцент, к.ф.-м.наук мені розказував так: - студенти групи віддають паролі та логіни одному студенту, який щось "тямить"; - той за логіном та паролем заходить - здає за всю групу; - база даних отримує оцінки - як правило всі "Відмінно"; - доцент приходить в деканат - там зберігаються всі залікові книжки. Бере в руки Відомість - де стоять вже надруковані оті липові "Відмінно" - лається мовчки всіма нехорошими словами, які читав на парканах - проставляє власноруч "Відімінно" та ставить підпис. Знову лається ще більш нехорошими словами. Тому що бачить в системі, що жоден з "відмінників" навіть не відкрив жоден матеріал лекції або практичних занять (система фіксує "входи" та "виходи").
Перестає лаятися, бо приходить СМС-повідомлення з банку, що надійшла зарплатня за якісну науково-педагогічну роботу.
Цього разу я все побачив на власні очі. Я Вам більше скажу, я поділився досвідом з іншим доцентом того універистету і сказав, що тих викладачів треба убило вигнати в шию ще років 30 тому: неякісне безтолкове все все все. Цитую його відповідь: Да, все это знают, но молчат Так що НЕ моїх... А тих, хто все це прикриває та заохочує бездарів - кожні 5 років пишуть Рекомендації та позитивні відгуки про "зразкову науково-педагогічну діяльність" для чергового обрання "за конкурсом"...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 гру, 2023 12:06, всього редагувалось 1 раз.
akurt Підтримую лайку на нашу систему освіти, хіба що з поправкою, що оцінки "відмінно" треба заслужити, а от "задовільно" стоїть часто незаслужено. Ну і якщо не кладеш, то студенти ходять на перескладання 100500 разів без жодного прогресу, бо виганяти студентів дуже не хочуть. Зараз пішли об'єднання ЗВО в ході яких поскорчують купу працівників, але скоріш за все, такі як у Вашому прикладі залишаться.
Я з Вами погоджуюсь: відрахувати студента - це все одне що звільнити викладача (здається пропорція 1:13). дешевше і корисніше для університету поставити "три" (доценти зле жартують: у відомості треба писати "DE" за Болонською системою - наче від слова "дебіл" - і перехреститися: нехай йде будувати метро на ділянці від "Либідська" до "Теремки".
Раніше були перегини в системі навчання - але іншого гатунку - орієнтовно 15-20 років тому: - я знаю доцента, який приймав, якщо студент прийшов здавати залік "одинадцятий раз" - саме цифра 11. І не менше. - я знаю доцента, у якого екзамен завжди продовжувався з 08:00 ранку і до 21:00 вечора - і сиділа вся група з 8 до 21... одного разу на такому екзамені хлопець - студент-заочник - втратив свідомість та викликали "Швидку". - я знаю деканів, які майже штучно створювали умови, при яких студент не отримував "Допуск на перездачу"; Не здав один екзамен за сесію - відрахування. - я знаю університети, де працівники Відділу кадрів з обліку студентів плакали та ридали, бо по 500 наказів про відрахування за семестр.
Все це погано закінчилося: на деякі спеціальності в тих університетах набрали в 2023 році 0 (НУЛЬ) студентів. Тому що світ є тісним: абітурієнти отримують інформацію про університет від студентів.
Але зараз перегин ще більший: вся ця система навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.
akurt написав:навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.
Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.
akurt написав:здається пропорція 1:13
є методи як довести до 1:10. але саме існування такої залежності - суттєвий недолік системи
akurt написав:я знаю доцента, у якого екзамен завжди продовжувався з 08:00 ранку і до 21:00 вечора - і сиділа вся група з 8 до 21... одного разу на такому екзамені хлопець - студент-заочник - втратив свідомість та викликали "Швидку".
це вже якийсь психологічний бзик доцента в бік домінування.
Дюрі-бачі написав:akurt Ваші знайомі з Чехії в Канаду, а мої знайомі(2 родини) - навпаки: пожили влітку в Канаді 1,5-2 місяці і в Чехію (Брно і Острава). Про Канаду - одні матюки, особливо в частині відсутності житла там, де є робота.
Вірю: в Анталію повернулися 2 родини. Причини різні, але я ці дві родини знаю і моя думка така: "Пальцы веером" - реально ніколи добряче не працювали. Сподівалися на звичну українську "Хочу все даром і безоплатно". ... Позитивні приклади з моїх приятелів двох категорій: А) працьовиті чоловіки з руками, які виросли з правильного місця тіла; Б) закінчили університет в Канаді - перспективно ого-го-го!
а якби привчити людину, яка вважає себе ще й українцем, що не треба так обливати брудом свою країну, особливо коли це брехня.
оце все даром - це совкове, зрозумійте вже це. й раніше українські заможні селяни (яких совок назвав куркулями) - добре працювали, й добре мали. й поточні заробітчани теж не бояться працювати. та й в країни багато людей, які не вважають за потрібне працювати лише по 8 годин, а потім хоч потоп.
може ваше коло спілкування таке - оце можливо. знайти якийсь ліві підробітки, аби не паритися.
якщо ти закінчив навчальний заклад, й голова петрає - то так перспективи в Канаді ого-го. але якось не думають, а чому в Канаду й до війни можна було потрапити не так важко? може тому, що є свої складнощі? це як аналог поїхати на північ в срср - гроші заробиш, але умови так собі. а потім виявиться що зароблених грошей вистачить лише на хатку, де зима півроку, а там де тепло - ні
й не обов'язково канадський ВНЗ. бо коли всі рекламують іноземне навчання, то якось обходять питання, а який відсоток людей в змозі якісно вчитися на іноземній мові. бо зараз маємо приклад Німеччини - відсоток невеличкий. а то кілька сторінок пишуть, які тупі в нас студенти, а тут приїхали в Канаду - й на англійській чи французькій мові раптово стали геніями
Нет ничего лучше практики, которая подкрепляет теорию. Позвонили с Украины приятели: тут такая беда: студент не может сдать экзамен по Сопромату. Я говорю, что к вашему университету не имею отношения. Так и не надо иметь отношение: вот тебе пароль входа и логин - заходишь на сайт и сдаешь экзамен. ... В ответ получил сообщение, что нужно еще сдать экзамен по Сопромату. - Так я ж его и сдал! - Ну тогда еще Теормех… Мой респондент вообще то инженер. Вот я и подумал, ребята, что инженер современный не может отличить Сопромат от Теормеха, за то студент может сдать Сопромат досрочно и на высший балл… Пришлось мне еще сдавать Теормех. ...
тут все чудово. ви гадаєте, що людина яка лається, що в нас низька якість освіти, сама ж порушує правила. оце ментальність пострадянських людей.
й навіть цікаво - ви дійсно допомагали з доброти душевної, чи це така підроботка. й чи ваша, чи якогось професійного студента/викладача. підроботка може й ваша, а здає профі - такий собі гешефт