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#<1 ... 1646164716481649 Додано: Суб 09 гру, 2023 13:34 akurt написав: ЛАД написав: И когда успеваете столько ездить? И когда успеваете столько ездить?

Надо ж уметь планировать.

И да: мне можно верить. Надо ж уметь планировать.И да: мне можно верить.

Мюллер? Мюллер? ЛАД 2 Повідомлень: 26778 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4822 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 14:26 Дюрі-бачі написав: akurt написав: навчання в "он-лайн режимі" є профанацією. навчання в "он-лайн режимі" є профанацією. Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.

Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна звести файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення). Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна звести файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення). akurt

Повідомлень: 8836 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3404 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 14:32 ЛАД написав: akurt написав: ЛАД написав: И когда успеваете столько ездить? И когда успеваете столько ездить?

Надо ж уметь планировать.

И да: мне можно верить. Надо ж уметь планировать.И да: мне можно верить.

Мюллер? Мюллер?

Ну я Вас понимаю: так привыкли жить в обществе, где всех и всегда обманывают…

Но есть и другие общества…

Вчера захожу в подъезд своего дома в Анталии: на полу лежит крупная купюра в турецких лирах. Так свернута, как будто у кого-то в кармане лежала.

Признаюсь: первое желание было сказать: «Спасибо, что Бог послал!»

Но сразу родилось и второе желание: на первом этаже живет наш председатель ОСББ. Я позвонил, он открыл. Я показал купюру и место, где нашел: передал ему. Он в чате нашего дома написал.

И вы знаете, никто и не откликнулся. Никто чужое не захотел брать: честные… может, выпали у доставщика посылок/бандеролей, или воды…

Пойдет в фонд дома… Ну я Вас понимаю: так привыкли жить в обществе, где всех и всегда обманывают…Но есть и другие общества…Вчера захожу в подъезд своего дома в Анталии: на полу лежит крупная купюра в турецких лирах. Так свернута, как будто у кого-то в кармане лежала.Признаюсь: первое желание было сказать: «Спасибо, что Бог послал!»Но сразу родилось и второе желание: на первом этаже живет наш председатель ОСББ. Я позвонил, он открыл. Я показал купюру и место, где нашел: передал ему. Он в чате нашего дома написал.И вы знаете, никто и не откликнулся. Никто чужое не захотел брать: честные… может, выпали у доставщика посылок/бандеролей, или воды…Пойдет в фонд дома… akurt

Повідомлень: 8836 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3404 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1646164716481649 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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