Мюллер?
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Додано: Суб 09 гру, 2023 13:34
Додано: Суб 09 гру, 2023 14:26
Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна звести файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).
Додано: Суб 09 гру, 2023 14:32
Ну я Вас понимаю: так привыкли жить в обществе, где всех и всегда обманывают…
Но есть и другие общества…
Вчера захожу в подъезд своего дома в Анталии: на полу лежит крупная купюра в турецких лирах. Так свернута, как будто у кого-то в кармане лежала.
Признаюсь: первое желание было сказать: «Спасибо, что Бог послал!»
Но сразу родилось и второе желание: на первом этаже живет наш председатель ОСББ. Я позвонил, он открыл. Я показал купюру и место, где нашел: передал ему. Он в чате нашего дома написал.
И вы знаете, никто и не откликнулся. Никто чужое не захотел брать: честные… может, выпали у доставщика посылок/бандеролей, или воды…
Пойдет в фонд дома…
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