Дюрі-бачі написав: akurt написав:
навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.
Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.
Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна звести файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).