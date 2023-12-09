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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1646164716481649
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:34

  akurt написав:
  ЛАД написав:И когда успеваете столько ездить?

Надо ж уметь планировать.
И да: мне можно верить.

Мюллер? :)
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:26

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.
Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна звести файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).
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