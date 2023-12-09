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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 гру, 2023 13:34
akurt написав: ЛАД написав:
И когда успеваете столько ездить?
Надо ж уметь планировать.
И да: мне можно верить.
Мюллер?
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Додано: Суб 09 гру, 2023 14:26
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.
Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.
Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).
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akurt
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Додано: Суб 09 гру, 2023 15:44
akurt написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав:
навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.
Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.
Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).
Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое.
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Bolt
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Додано: Суб 09 гру, 2023 16:12
Bolt написав: akurt написав: Дюрі-бачі написав:
..............
Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.
Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).
Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое.
Верно.
Тут спутаны 2 понятия - качество лекции и её эффективность.
Качество, возможно, выше.
Эффективность (в смысле пользы для учащихся) - сомнительно.
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ЛАД
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