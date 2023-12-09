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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1646164716481649
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 13:34

  akurt написав:
  ЛАД написав:И когда успеваете столько ездить?

Надо ж уметь планировать.
И да: мне можно верить.

Мюллер? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:26

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.
Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 15:44

  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.
Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).

Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 16:12

  Bolt написав:
  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:..............
Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).

Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое.

Верно.
Тут спутаны 2 понятия - качество лекции и её эффективность.
Качество, возможно, выше.
Эффективность (в смысле пользы для учащихся) - сомнительно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 16:59

  ЛАД написав:
  Bolt написав:
  akurt написав:Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).

Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое.

Верно.
Тут спутаны 2 понятия - качество лекции и её эффективность.
Качество, возможно, выше.
Эффективность (в смысле пользы для учащихся) - сомнительно.

Офегенное качество помноженое на практически нулевую эффективность...ну короче, вы поняли.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 17:16

  Bolt написав:Офегенное качество помноженое на практически нулевую эффективность...ну короче, вы поняли.

На жаль, так і є.
Син приятельки жінки вчився на Авіаційному факультеті Берлінського університету.
Тут така негаразда, як Covid… їх перевели на он-лайн навчання.
Так хлопець почухав потилицю та добровільно взяв академічну відпустку, бо побачив, що то не навчання.
В цьому році закінчив. Працює. Орендує квартиру в Берліні.
akurt
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