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#<1 ... 1646164716481649 Додано: Суб 09 гру, 2023 13:34 akurt написав: ЛАД написав: И когда успеваете столько ездить? И когда успеваете столько ездить?

Надо ж уметь планировать.

И да: мне можно верить. Надо ж уметь планировать.И да: мне можно верить.

Мюллер? Мюллер? ЛАД 2 Повідомлень: 26792 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 14:26 Дюрі-бачі написав: akurt написав: навчання в "он-лайн режимі" є профанацією. навчання в "он-лайн режимі" є профанацією. Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.

Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення). Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення). akurt

Повідомлень: 8837 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3405 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 15:44 akurt написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: навчання в "он-лайн режимі" є профанацією. навчання в "он-лайн режимі" є профанацією. Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.

Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення). Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).

Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое. Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое. Bolt Повідомлень: 2591 З нами з: 09.11.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 16:12 Bolt написав: akurt написав: Дюрі-бачі написав: ..............

Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

..............Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.

Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення). Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).

Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое. Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое.

Верно.

Тут спутаны 2 понятия - качество лекции и её эффективность.

Качество, возможно, выше.

Эффективность (в смысле пользы для учащихся) - сомнительно. Верно.Тут спутаны 2 понятия - качество лекции и её эффективность.Качество, возможно, выше.Эффективность (в смысле пользы для учащихся) - сомнительно. ЛАД 2 Повідомлень: 26792 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 16:59 ЛАД написав: Bolt написав: akurt написав: Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.

Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення). Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).

Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое. Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое.

Верно.

Тут спутаны 2 понятия - качество лекции и её эффективность.

Качество, возможно, выше.

Эффективность (в смысле пользы для учащихся) - сомнительно. Верно.Тут спутаны 2 понятия - качество лекции и её эффективность.Качество, возможно, выше.Эффективность (в смысле пользы для учащихся) - сомнительно.

Офегенное качество помноженое на практически нулевую эффективность...ну короче, вы поняли. Офегенное качество помноженое на практически нулевую эффективность...ну короче, вы поняли. Bolt Повідомлень: 2591 З нами з: 09.11.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 17:16 Bolt написав: Офегенное качество помноженое на практически нулевую эффективность...ну короче, вы поняли. Офегенное качество помноженое на практически нулевую эффективность...ну короче, вы поняли.

На жаль, так і є.

Син приятельки жінки вчився на Авіаційному факультеті Берлінського університету.

Тут така негаразда, як Covid… їх перевели на он-лайн навчання.

Так хлопець почухав потилицю та добровільно взяв академічну відпустку, бо побачив, що то не навчання.

В цьому році закінчив. Працює. Орендує квартиру в Берліні. На жаль, так і є.Син приятельки жінки вчився на Авіаційному факультеті Берлінського університету.Тут така негаразда, як Covid… їх перевели на он-лайн навчання.Так хлопець почухав потилицю та добровільно взяв академічну відпустку, бо побачив, що то не навчання.В цьому році закінчив. Працює. Орендує квартиру в Берліні. akurt

Повідомлень: 8837 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3405 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 19:07 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Ввечері переговорив ще раз з нашою людиною в Канаді.

Він перебуває там з 13 жовтня 2023 року.

Його родина: чоловік+жінка+дитина 4 років.

Роботящий: працює вже 25 років в різних країнах світу - останнім часом в Чехії.



- За 2 місяця мало що можна зрозуміти. Але, враховуючи ваш досвід...

- Тут можна бути добре лише для тих, хто був в Європі треба зрозуміти що Канада для твоїх дітей, а не для заробітку: люди та гарне відношення!

- Яка саме робота зараз?

- Зараз чекаю влаштування на завод, щоби "свої" туди пішли, бо в нас мала 4 роки: А сам тут договорився з роботодавцем - він поляк, має автосалони і хоче робити ремонти. То після свят маю йти до нього... Ми мусимо роділити зміни, щоб хтось був дома...

- Зрозуміло. Здається, гарний план...

- А ви не хочете в Канаду, хоть я тут мало, але тут треба лише хотіти і гарно говорити - і все ОК!

- (відповідь видалено, містить приватну інформацію).

- Я на заробітках 25 років, а тепер зрозумів, що сім'єю і не страшно на чужині...

- Є чого боятися?

- Наші і в Канаді зачинають нахабніти - витко що то в крові...

- Ой, чув і на раз... і наші дурять канадців і Канаду...

- Це їм просто не пройде: се не та держава... Я маю знайомого, якій дає консультації, бо він роки працює з Канадою. Тут щось підписати якщо, то я дзвоню до нього, щоби не було проблем...

- Береженого і Бог береже...

- Не знаю... тут головне не нахабніти і дотримуватися їхніх законів і ті що собі так думають, що то їм пройде, як в Україні чи в Європі, дуже помиляються.. .



(наведено цитати розмови з Торонто. Гадаю нашим людям буде цікаво дізнатися "з перших рук", що воно таке "Еміграція, заробітчанство"...) Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 гру, 2023 19:09, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8837 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3405 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 19:09 Bolt написав: ЛАД написав: .............

Тут спутаны 2 понятия - качество лекции и её эффективность.

Качество, возможно, выше.

Эффективность (в смысле пользы для учащихся) - сомнительно. .............Тут спутаны 2 понятия - качество лекции и её эффективность.Качество, возможно, выше.Эффективность (в смысле пользы для учащихся) - сомнительно.

Офегенное качество помноженое на практически нулевую эффективность...ну короче, вы поняли. Офегенное качество помноженое на практически нулевую эффективность...ну короче, вы поняли.

Согласен.

Такие лекции нужны.

Но либо от действительно крупных учёных, либо от высококлассных лекторов. И полезны будут очень небольшому количеству очень серьёзно мотивированных/заинтересованных студентов. Согласен.Такие лекции нужны.Но либо от действительно крупных учёных, либо от высококлассных лекторов. И полезны будут очень небольшому количеству очень серьёзно мотивированных/заинтересованных студентов. ЛАД 2 Повідомлень: 26792 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1646164716481649 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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