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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1647164816491650>
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:26

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.
Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 15:44

  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.
Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).

Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 16:12

  Bolt написав:
  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:..............
Моє субєктивне враження: лекції онлайн значно ефективніші ніж традиційні. Цього року хоч і веду офлайн, але дублюю в оналайні і навіть відео записую. От лабораторні онлайн потребують значно більше часу на їх якісне проведення: за стандартну пару я встигав поспілкуватись з із 8-10 студентами з групи. Офлайн з усіма 15 нормально встигається.

Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).

Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое.

Верно.
Тут спутаны 2 понятия - качество лекции и её эффективность.
Качество, возможно, выше.
Эффективность (в смысле пользы для учащихся) - сомнительно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 16:59

  ЛАД написав:
  Bolt написав:
  akurt написав:Знову з вами погоджуюся. Ті лекції, що я вчора передивився, для он-лайн вивчення, відповідають Програмі. Значно кращі рисунки, ніж їх на дошці малював би крейдою викладач.
Єдине зауваження: не завжди якісна передача формул (там здається, не можна завести оригінальний файл WORD, або йде ну дуже якісна трансформація формул у відповідності до програмного забезпечення).

Он лайн лекції ще так сяк ефективні в стосунку вмотивованих студентів, але аж ні як в стосунку расπιздяйських школярів, де вчителька в групу Вайбер класу прикріпила скрін Зуму де з 20 учнів були присутні 3-ое.

Верно.
Тут спутаны 2 понятия - качество лекции и её эффективность.
Качество, возможно, выше.
Эффективность (в смысле пользы для учащихся) - сомнительно.

Офегенное качество помноженое на практически нулевую эффективность...ну короче, вы поняли.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 17:16

  Bolt написав:Офегенное качество помноженое на практически нулевую эффективность...ну короче, вы поняли.

На жаль, так і є.
Син приятельки жінки вчився на Авіаційному факультеті Берлінського університету.
Тут така негаразда, як Covid… їх перевели на он-лайн навчання.
Так хлопець почухав потилицю та добровільно взяв академічну відпустку, бо побачив, що то не навчання.
В цьому році закінчив. Працює. Орендує квартиру в Берліні.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:07

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Ввечері переговорив ще раз з нашою людиною в Канаді.
Він перебуває там з 13 жовтня 2023 року.
Його родина: чоловік+жінка+дитина 4 років.
Роботящий: працює вже 25 років в різних країнах світу - останнім часом в Чехії.

- За 2 місяця мало що можна зрозуміти. Але, враховуючи ваш досвід...
- Тут можна бути добре лише для тих, хто був в Європі треба зрозуміти що Канада для твоїх дітей, а не для заробітку: люди та гарне відношення!
- Яка саме робота зараз?
- Зараз чекаю влаштування на завод, щоби "свої" туди пішли, бо в нас мала 4 роки: А сам тут договорився з роботодавцем - він поляк, має автосалони і хоче робити ремонти. То після свят маю йти до нього... Ми мусимо роділити зміни, щоб хтось був дома...
- Зрозуміло. Здається, гарний план...
- А ви не хочете в Канаду, хоть я тут мало, але тут треба лише хотіти і гарно говорити - і все ОК!
- (відповідь видалено, містить приватну інформацію).
- Я на заробітках 25 років, а тепер зрозумів, що сім'єю і не страшно на чужині...
- Є чого боятися?
- Наші і в Канаді зачинають нахабніти - витко що то в крові...
- Ой, чув і на раз... і наші дурять канадців і Канаду...
- Це їм просто не пройде: се не та держава... Я маю знайомого, якій дає консультації, бо він роки працює з Канадою. Тут щось підписати якщо, то я дзвоню до нього, щоби не було проблем...
- Береженого і Бог береже...
- Не знаю... тут головне не нахабніти і дотримуватися їхніх законів і ті що собі так думають, що то їм пройде, як в Україні чи в Європі, дуже помиляються...

(наведено цитати розмови з Торонто. Гадаю нашим людям буде цікаво дізнатися "з перших рук", що воно таке "Еміграція, заробітчанство"...)
Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 гру, 2023 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:09

  Bolt написав:
  ЛАД написав:.............
Тут спутаны 2 понятия - качество лекции и её эффективность.
Качество, возможно, выше.
Эффективность (в смысле пользы для учащихся) - сомнительно.

Офегенное качество помноженое на практически нулевую эффективность...ну короче, вы поняли.

Согласен.
Такие лекции нужны.
Но либо от действительно крупных учёных, либо от высококлассных лекторов. И полезны будут очень небольшому количеству очень серьёзно мотивированных/заинтересованных студентов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 20:51

akurt Чи можливо дізнатись "з перших рук":
1. Чи вдалось розміститись компактно: дім, робота, школа без годинних поїздок на авто?
2. Чи справді в Канаді такі неадекватно великі квартплати, (можуть перевищувати 20% від вартості аренди житла і перевищувати плату за решту комуналки) чи це локальні аномалії ОСББ?
3. Скільки років потрібно працювати щоб жити в своєму житлі?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:10

  akurt написав:
  ЛАД написав:И когда успеваете столько ездить?

Надо ж уметь планировать.
И да: мне можно верить.


rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:22

  Дюрі-бачі написав:akurt Ваші знайомі з Чехії в Канаду, а мої знайомі(2 родини) - навпаки: пожили влітку в Канаді 1,5-2 місяці і в Чехію (Брно і Острава). Про Канаду - одні матюки, особливо в частині відсутності житла там, де є робота.


Работы обычно много в больших городах, но там и цены высокие и дефицит (ммм, какое слово забытое) жилья в аренду. Особенно сейчас, когда много понаехов понаехало.
Стоит-ли говорить, что украинцы не то чтобы в большинстве своем свободно владеют английским, поэтому стараются селиться поближе к своим. И там таки и работу всю разобрали и жилье.
Собственно, сам в такой ситуации.
Но, наверное, не открою большой секрет, это не вся Канада и не вся Америка.
Надо двигаться туда, где меньше эмигрантов.
rjkz
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