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#<1 ... 1647164816491650 Додано: Суб 09 гру, 2023 22:31 akurt написав: Я з Вами погоджуюсь: відрахувати студента - це все одне що звільнити викладача (здається пропорція 1:13). дешевше і корисніше для університету поставити "три" (доценти зле жартують: у відомості треба писати "DE" за Болонською системою - наче від слова "дебіл" - і перехреститися: нехай йде будувати метро на ділянці від "Либідська" до "Теремки".



Раніше були перегини в системі навчання - але іншого гатунку - орієнтовно 15-20 років тому:

- я знаю доцента, який приймав, якщо студент прийшов здавати залік "одинадцятий раз" - саме цифра 11. І не менше.

- я знаю доцента, у якого екзамен завжди продовжувався з 08:00 ранку і до 21:00 вечора - і сиділа вся група з 8 до 21... одного разу на такому екзамені хлопець - студент-заочник - втратив свідомість та викликали "Швидку".

- я знаю деканів, які майже штучно створювали умови, при яких студент не отримував "Допуск на перездачу"; Не здав один екзамен за сесію - відрахування.

- я знаю університети, де працівники Відділу кадрів з обліку студентів плакали та ридали, бо по 500 наказів про відрахування за семестр.



Все це погано закінчилося: на деякі спеціальності в тих університетах набрали в 2023 році 0 (НУЛЬ) студентів. Тому що світ є тісним: абітурієнти отримують інформацію про університет від студентів.



Але зараз перегин ще більший: вся ця система навчання в "он-лайн режимі" є профанацією. Я з Вами погоджуюсь: відрахувати студента - це все одне що звільнити викладача (здається пропорція 1:13). дешевше і корисніше для університету поставити "три" (доценти зле жартують: у відомості треба писати "DE" за Болонською системою - наче від слова "дебіл" - і перехреститися: нехай йде будувати метро на ділянці від "Либідська" до "Теремки".Раніше були перегини в системі навчання -- орієнтовно 15-20 років тому:- я знаю доцента, який приймав, якщо студент прийшов здавати залік "одинадцятий раз" - саме цифра 11. І не менше.- я знаю доцента, у якого екзамен завжди продовжувався з 08:00 ранку і до 21:00 вечора - і сиділа вся група з 8 до 21... одного разу на такому екзамені хлопець - студент-заочник - втратив свідомість та викликали "Швидку".- я знаю деканів, які майже штучно створювали умови, при яких студент не отримував "Допуск на перездачу"; Не здав один екзамен за сесію - відрахування.- я знаю університети, де працівники Відділу кадрів з обліку студентів плакали та ридали, бо по 500 наказів про відрахування за семестр.Все це погано закінчилося: на деякі спеціальності в тих університетах набрали в 2023 році 0 (НУЛЬ) студентів. Тому що світ є тісним: абітурієнти отримують інформацію про університет від студентів.Але зараз перегин ще більший: вся ця система навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.



Точно про КИСИ моих времен.

Только у нас можно было только 3 раза пересдавать экзамен.

И если на сессии 4 экзамена и 3 не сдал, то на 4-й уже не идешь.

А идешь на отчисление. Точно про КИСИ моих времен.Только у нас можно было только 3 раза пересдавать экзамен.И если на сессии 4 экзамена и 3 не сдал, то на 4-й уже не идешь.А идешь на отчисление. rjkz

Повідомлень: 15882 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8114 раз. Подякували: 4989 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 23:12 rjkz написав: Точно про КИСИ моих времен.

Только у нас можно было только 3 раза пересдавать экзамен.

И если на сессии 4 экзамена и 3 не сдал, то на 4-й уже не идешь.

А идешь на отчисление. Точно про КИСИ моих времен.Только у нас можно было только 3 раза пересдавать экзамен.И если на сессии 4 экзамена и 3 не сдал, то на 4-й уже не идешь.А идешь на отчисление.

Да, так и было: третья пересдача по данному предмету - комиссия во главе с зав.кафедрой.

Если три двойки в сессию - отчисление.

А вот в университетах США совсем по-другому: наказывают "долларом".

Если ты не сдал что-то - берешь повторный курс - платишь за него - это нежелание выучить предмет обходится скажем в 1000 долларов. Впечатляет. А то что такое: отчисление.

Я как-то пришел просить за студента к своей однокласснице - зав. кафедрой "Українознавство".

Вообще хороший специалист и очень нормальный человек, но тут что-то уперлась рогом очень сильно.

Я ей говорю: "Вот пойми: какой смысл отчислять из-за дисциплины "История Украины" парня - технаря. Он - единственный парень на селе, который поступил в университет. На него равняется все село: хоть кто-то в люди выйдет. Отчислить его - себе вредить: кто из его села пойдет к Вам учиться...И специальность то (условно говоря: "тракторное дело" - он же в том селе и останется работать..."

Еле спас. Сделали подарок кафедре... Да, так и было: третья пересдача по данному предмету - комиссия во главе с зав.кафедрой.Если три двойки в сессию - отчисление.А вот в университетах США совсем по-другому: наказывают "долларом".Если ты не сдал что-то - берешь повторный курс - платишь за него - это нежелание выучить предмет обходится скажем в 1000 долларов. Впечатляет. А то что такое: отчисление.Я как-то пришел просить за студента к своей однокласснице - зав. кафедрой "Українознавство".Вообще хороший специалист и очень нормальный человек, но тут что-то уперлась рогом очень сильно.Я ей говорю: "Вот пойми: какой смысл отчислять из-за дисциплины "История Украины" парня - технаря. Он - единственный парень на селе, который поступил в университет. На него равняется все село: хоть кто-то в люди выйдет. Отчислить его - себе вредить: кто из его села пойдет к Вам учиться...И специальность то (условно говоря: "тракторное дело" - он же в том селе и останется работать..."Еле спас. Сделали подарок кафедре... Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 гру, 2023 23:43, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8840 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3405 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 23:34 https://wyborcza.pl/7,75398,30489559,0- ... 3-L.2.maly

А в нас мудаки тільки підвищувати можуть. 😠 А в нас мудаки тільки підвищувати можуть. 😠 Bolt Повідомлень: 2591 З нами з: 09.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 гру, 2023 23:38 Так, шановний: тихіше, зараз на вас нападе пан flyman: не чужа для Польщі людина.

І будете Ви биті ногами, якщо не локтями.

Або в око - кулаком...

Я просто попереджаю... akurt

Повідомлень: 8840 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3405 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1647164816491650 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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