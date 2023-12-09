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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1647164816491650
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 22:31

  akurt написав:Я з Вами погоджуюсь: відрахувати студента - це все одне що звільнити викладача (здається пропорція 1:13). дешевше і корисніше для університету поставити "три" (доценти зле жартують: у відомості треба писати "DE" за Болонською системою - наче від слова "дебіл" - і перехреститися: нехай йде будувати метро на ділянці від "Либідська" до "Теремки".

Раніше були перегини в системі навчання - але іншого гатунку - орієнтовно 15-20 років тому:
- я знаю доцента, який приймав, якщо студент прийшов здавати залік "одинадцятий раз" - саме цифра 11. І не менше.
- я знаю доцента, у якого екзамен завжди продовжувався з 08:00 ранку і до 21:00 вечора - і сиділа вся група з 8 до 21... одного разу на такому екзамені хлопець - студент-заочник - втратив свідомість та викликали "Швидку".
- я знаю деканів, які майже штучно створювали умови, при яких студент не отримував "Допуск на перездачу"; Не здав один екзамен за сесію - відрахування.
- я знаю університети, де працівники Відділу кадрів з обліку студентів плакали та ридали, бо по 500 наказів про відрахування за семестр.

Все це погано закінчилося: на деякі спеціальності в тих університетах набрали в 2023 році 0 (НУЛЬ) студентів. Тому що світ є тісним: абітурієнти отримують інформацію про університет від студентів.

Але зараз перегин ще більший: вся ця система навчання в "он-лайн режимі" є профанацією.


Точно про КИСИ моих времен.
Только у нас можно было только 3 раза пересдавать экзамен.
И если на сессии 4 экзамена и 3 не сдал, то на 4-й уже не идешь.
А идешь на отчисление.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:12

  rjkz написав:Точно про КИСИ моих времен.
Только у нас можно было только 3 раза пересдавать экзамен.
И если на сессии 4 экзамена и 3 не сдал, то на 4-й уже не идешь.
А идешь на отчисление.

Да, так и было: третья пересдача по данному предмету - комиссия во главе с зав.кафедрой.
Если три двойки в сессию - отчисление.
А вот в университетах США совсем по-другому: наказывают "долларом".
Если ты не сдал что-то - берешь повторный курс - платишь за него - это нежелание выучить предмет обходится скажем в 1000 долларов. Впечатляет. А то что такое: отчисление.
Я как-то пришел просить за студента к своей однокласснице - зав. кафедрой "Українознавство".
Вообще хороший специалист и очень нормальный человек, но тут что-то уперлась рогом очень сильно.
Я ей говорю: "Вот пойми: какой смысл отчислять из-за дисциплины "История Украины" парня - технаря. Он - единственный парень на селе, который поступил в университет. На него равняется все село: хоть кто-то в люди выйдет. Отчислить его - себе вредить: кто из его села пойдет к Вам учиться...И специальность то (условно говоря: "тракторное дело" - он же в том селе и останется работать..."
Еле спас. Сделали подарок кафедре...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 гру, 2023 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:34

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А в нас мудаки тільки підвищувати можуть. 😠
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:38

Так, шановний: тихіше, зараз на вас нападе пан flyman: не чужа для Польщі людина.
І будете Ви биті ногами, якщо не локтями.
Або в око - кулаком...
Я просто попереджаю...
akurt
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  #<1 ... 1647164816491650
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