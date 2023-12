Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1648164916501651> Додано: Суб 09 гру, 2023 22:31 akurt написав: Я з Вами погоджуюсь: відрахувати студента - це все одне що звільнити викладача (здається пропорція 1:13). дешевше і корисніше для університету поставити "три" (доценти зле жартують: у відомості треба писати "DE" за Болонською системою - наче від слова "дебіл" - і перехреститися: нехай йде будувати метро на ділянці від "Либідська" до "Теремки".



Раніше були перегини в системі навчання - але іншого гатунку - орієнтовно 15-20 років тому:

- я знаю доцента, який приймав, якщо студент прийшов здавати залік "одинадцятий раз" - саме цифра 11. І не менше.

- я знаю доцента, у якого екзамен завжди продовжувався з 08:00 ранку і до 21:00 вечора - і сиділа вся група з 8 до 21... одного разу на такому екзамені хлопець - студент-заочник - втратив свідомість та викликали "Швидку".

- я знаю деканів, які майже штучно створювали умови, при яких студент не отримував "Допуск на перездачу"; Не здав один екзамен за сесію - відрахування.

- я знаю університети, де працівники Відділу кадрів з обліку студентів плакали та ридали, бо по 500 наказів про відрахування за семестр.



Все це погано закінчилося: на деякі спеціальності в тих університетах набрали в 2023 році 0 (НУЛЬ) студентів. Тому що світ є тісним: абітурієнти отримують інформацію про університет від студентів.



Точно про КИСИ моих времен.

Только у нас можно было только 3 раза пересдавать экзамен.

И если на сессии 4 экзамена и 3 не сдал, то на 4-й уже не идешь.

Додано: Суб 09 гру, 2023 23:12

Только у нас можно было только 3 раза пересдавать экзамен.

И если на сессии 4 экзамена и 3 не сдал, то на 4-й уже не идешь.

Да, так и было: третья пересдача по данному предмету - комиссия во главе с зав.кафедрой.

Если три двойки в сессию - отчисление.

А вот в университетах США совсем по-другому: наказывают "долларом".

Если ты не сдал что-то - берешь повторный курс - платишь за него - это нежелание выучить предмет обходится скажем в 1000 долларов. Впечатляет. А то что такое: отчисление.

Я как-то пришел просить за студента к своей однокласснице - зав. кафедрой "Українознавство".

Вообще хороший специалист и очень нормальный человек, но тут что-то уперлась рогом очень сильно.

Я ей говорю: "Вот пойми: какой смысл отчислять из-за дисциплины "История Украины" парня - технаря. Он - единственный парень на селе, который поступил в университет. На него равняется все село: хоть кто-то в люди выйдет. Отчислить его - себе вредить: кто из его села пойдет к Вам учиться...И специальность то (условно говоря: "тракторное дело" - он же в том селе и останется работать..."

Додано: Нед 10 гру, 2023 00:54

Вірю: в Анталію повернулися 2 родини.

Причини різні, але я ці дві родини знаю і моя думка така: "Пальцы веером" - реально ніколи добряче не працювали.

Сподівалися на звичну українську "Хочу все даром і безоплатно".

...

Позитивні приклади з моїх приятелів двох категорій:

А) працьовиті чоловіки з руками, які виросли з правильного місця тіла;

Б) закінчили університет в Канаді - перспективно ого-го-го! Вірю: в Анталію повернулися 2 родини.Причини різні, але я ці дві родини знаю і моя думка така: "Пальцы веером" - реально ніколи добряче не працювали.Сподівалися на...Позитивні приклади з моїх приятелів двох категорій:А) працьовиті чоловіки з руками, які виросли з правильного місця тіла;Б) закінчили університет в Канаді - перспективно ого-го-го!

а якби привчити людину, яка вважає себе ще й українцем, що не треба так обливати брудом свою країну, особливо коли це брехня.



оце все даром - це совкове, зрозумійте вже це. й раніше українські заможні селяни (яких совок назвав куркулями) - добре працювали, й добре мали. й поточні заробітчани теж не бояться працювати. та й в країни багато людей, які не вважають за потрібне працювати лише по 8 годин, а потім хоч потоп.



може ваше коло спілкування таке - оце можливо. знайти якийсь ліві підробітки, аби не паритися.



якщо ти закінчив навчальний заклад, й голова петрає - то так перспективи в Канаді ого-го. але якось не думають, а чому в Канаду й до війни можна було потрапити не так важко? може тому, що є свої складнощі? це як аналог поїхати на північ в срср - гроші заробиш, але умови так собі. а потім виявиться що зароблених грошей вистачить лише на хатку, де зима півроку, а там де тепло - ні



В свое время изучал возможность эмиграции в Канаду.

Мои выводы.

Чтобы попасть в Канаду по Экспресс-Энтри, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сдать IELTS в среднем не менее чем на 6 и при этом каждую из четырех секций - speaking, listening, reading and writing не менее чем на 6. Это по федеральным требованиям, по программам провинций есть менее требовательные варианты.

Надо иметь определенную сумму на счету. Для Украины это не копейки.

Далее, необходимо иметь востребованную по NOС профессию.

А кроме этого надо было набрать определенное количество баллов за возраст (несущественно), состав семьи, образование и тп.

То есть, иммиграционная система Канады таким образом прогоняет своих будущих резидентов через филтр, через который проходят молодые (=здоровые), уже заработавшие какие-то деньги, со знанием по крайней мере Инглиша, образованные и социально стабильные (с семьями). Нехилый такой по качеству "материал". Это по силам "не только лишь всем".



Так что насчет того, что "легко попасть" я-бы не был столь категоричным.

Додано: Нед 10 гру, 2023 06:21

Я на гілці «Еміграція, заробітчанство» наводив конкретний реальний приклад:

- хрещеник моєї дружини закінчує в Україні університет, спеціальність «Міжнародна економіка». Ну міжнародна не міжнародна, а 1,5 року працює в Україні в Офісі продажів великого забудовника. Рівень освіти "бакалавр".

- всі 1,5 роки не сидить, склавши руки, і не розмірковує над головним питанням майже для кожного українця про те, чи гідний кандидат переможе на виборах президента Аргентини, і чи поїде до Аргентини президент України на інавгурацію, і чи дійсно через Кабо-Верде, а готується до продовження освіти, підписує та оплачує за допомогою батьків (батько працює на будівництві, мама працювала бухгалтером) контракт на підготовку в університеті у Торонто, куди і виїжджає у січні 2022 року.

- навчається у магістратурі університету в Торонто, який і закінчує кілька місяців тому – тобто у 2023 році.

- Нині працює у найбільшому банку Канади (ще під час навчання писав про себе Резюме і розсилав у різні організації).

- Не зручно питати, скільки йому коштувало підвищення освітнього рівня, але в тому університеті (я заходив на сайт та дивився) навчання коштує приблизно 20 000 $ на рік.



Добрі зуби і камінь перегризуть.



Виходить так: достатньо було у 2023 році продати бабушник, розташований між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» – і цього вистачить на навчання у будь-якому університеті Європи, майже у кожному університеті Канади, та у багатьох університетах США.



Ну і Ви маєте рацію: без англійської мови - тільки торгувати шурупами та саморізами по гіпсокартону на ринку. У Черкасах, де є славетний стриптиз-клуб, який зараз у всіх на слуху: танцюють напівголі здорові хлопчики років 22...27...



P.S. Не можу не виділити геніальне слово у фразі тексту вище: «В свій час вивчав...»

Спробую дати одну підказку: варто вивчати можливість навчання в університетах Нової Зеландії. Тихо рекомендую... Просто так... akurt

Додано: Нед 10 гру, 2023 07:16

Я на гілці «Еміграція, заробітчанство» наводив конкретний реальний приклад:

- хрещеник моєї дружини закінчує в Україні університет, спеціальність «Міжнародна економіка». Ну міжнародна не міжнародна, а 1,5 року працює в Україні в Офісі продажів великого забудовника. Рівень освіти "бакалавр".

- всі 1,5 роки не сидить, склавши руки, і не розмірковує над головним питанням майже для кожного українця про те, чи гідний кандидат переможе на виборах президента Аргентини, і чи поїде до Аргентини президент України на інавгурацію, і чи дійсно через Кабо-Верде, а готується до продовження освіти, підписує та оплачує за допомогою батьків (батько працює на будівництві, мама працювала бухгалтером) контракт на підготовку в університеті у Торонто, куди і виїжджає у січні 2022 року.

- навчається у магістратурі університету в Торонто, який і закінчує кілька місяців тому – тобто у 2023 році.

- Нині працює у найбільшому банку Канади (ще під час навчання писав про себе Резюме і розсилав у різні організації).

- Не зручно питати, скільки йому коштувало підвищення освітнього рівня, але в тому університеті (я заходив на сайт та дивився) навчання коштує приблизно 20 000 $ на рік.

Не Бог знає які гроші.



Виходить так: достатньо було у 2023 році продати бабушник, розташований між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» – і цього вистачить на навчання у будь-якому університеті Європи, майже у кожному університеті Канади, та у багатьох університетах США.



Ну і Ви маєте рацію: без англійської мови - тільки торгувати шурупами та саморізами по гіпсокартону на ринку. У Черкасах, де є славетний стриптиз-клуб, який зараз у всіх на слуху: танцюють напівголі здорові хлопчики років 22...27...



P.S. Не можу не виділити геніальне слово у фразі тексту вище: «В свій час вивчав...»

Не знаю.

Сейчас мир находится в состоянии крайней нестабильности во многих смыслах.

Трудно предположить каким он будет через 5 лет.

Что есть на данном этапе правильным?

Выбор профессии может оказаться ошибочным.

Выбор страны будущего проживания может оказаться ошибочным.

Страна может быть втянута в глобальное вооруженное противостояние. Если не на ее территории начнутся военные действия.

Профессия может стать анахронизмом.

Когда-то была такая профессия, обычно женщины работали - машинистки. Они печатали на пишущих машинках. Сейчас каждый сам себе машинистка.

Додано: Нед 10 гру, 2023 07:35

На пенсию НЕ пойдут: как правило, у них нет необходимого для назначения пенсии стажа. rjkz написав: Один мой знакомый не знаю или сейчас, ездил в НЙ раз в полгода, "инсталлировал" скайп пенсионерам. Ему этого хватало потом безбедно жить следующие полгода в Киеве. Один мой знакомый не знаю или сейчас, ездил в НЙ раз в полгода, "инсталлировал" скайп пенсионерам. Ему этого хватало потом безбедно жить следующие полгода в Киеве.

Между прочим: правда. Я помню свой первый звонок из Украины по Скайпу в США.

Первым вопросом ко мне от жителя США было удивившее меня:

"А кто будет платить за этот звонок?"

Додано: Нед 10 гру, 2023 07:46

Выбор профессии может оказаться ошибочным.

Выбор страны будущего проживания может оказаться ошибочным.

Что есть на данном этапе правильным?Выбор профессии может оказаться ошибочным.Выбор страны будущего проживания может оказаться ошибочным.

Классные вопросы. Трудно найти правильные ответы.

Думаю, на нынешнем этапе:

- правильным есть умение думать головой, а не ногой. Не терять самообладание. Не забывать пословицу: "Гавно не тонет - прорвемся!" Учиться. Не искать врагов там, где их нет и быть не может.



- выбор профессии как правило есть ошибочным для человека в возрасте до 20 лет. Настоящее таланты, природный дар и умение раскрываются в 22-25. Никогда бы не подумал, что сельский мальчик, окончивший в 22 года периферийный университет по специальности типа "Тракторные двигатели" на сегодня станет одним из самых востребованных менеджеров в Киеве. Причем в области искусства. А меньше 10 лет назад я просил его встретить меня на жд вокзале Киева и помочь перетащить чемоданы перед отлетом в США (зазор между прибытием поезда и отлетом из Борисполя самолетом SWISS Air был меньше 3-х часов).

По поводу выбора профессии. Сегодня пришло из Whitworth University - это на границе США и Канады, к которому я имел некоторое отношение - от одной студентки: "I came to Whitworth wanting to major in journalism, but quickly realized that I am more interested in marketing and public relations when I took Dr. Salkin’s Publicity and Public Relations class my first year. So, I switched my concentration to strategic communication and joined Beyond the Pines, Whitworth’s student-run public relations agency".



- выбор страны МОЖЕТ быть ошибочным. Тут на форуме самая упоминающаяся страна - Филиппины.

Только там не нужно ни работать, ни думать головой - танцевать с утра до вечера. С девицами в возрасте от 13 до 17 лет. Но все меняется иногда очень быстро: если раньше в Канаду реально практически невозможно было попасть, то сейчас прямо в аэропорту прибывшему украинцу выдают разрешение не только на работу, но и на обучение, что раньше и присниться не могло (читай текст от rjkz выше). И к Филиппинам начали подбираться: по крайней мере для въезда в соседнюю Малайзию украинцу уже недостаточно иметь биометрический паспорт: с 1 января минимум за 3 дня до прибытия нужно в он-лайн режиме обозначиться с целью визита и возможностью танцев с бубном с прелестницами.

И кто мог подумать, что Сербия на сегодня станет почти филиалом россии по количеству понаехавших туда россиян, а ешё год назад некоторые участники форума рассказывали сказки, что филиалом есть Турция... И что только одна мысль об этом мешает им жить в селе на восток от Киева. Ничто другое жить не мешает...

Додано: Нед 10 гру, 2023 10:05

Мои выводы.

Чтобы попасть в Канаду по Экспресс-Энтри, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сдать IELTS в среднем не менее чем на 6 и при этом каждую из четырех секций - speaking, listening, reading and writing не менее чем на 6. Это по федеральным требованиям, по программам провинций есть менее требовательные варианты.

Надо иметь определенную сумму на счету. Для Украины это не копейки.

Далее, необходимо иметь востребованную по NOС профессию.

А кроме этого надо было набрать определенное количество баллов за возраст (несущественно), состав семьи, образование и тп.

То есть, иммиграционная система Канады таким образом прогоняет своих будущих резидентов через филтр, через который проходят молодые (=здоровые), уже заработавшие какие-то деньги, со знанием по крайней мере Инглиша, образованные и социально стабильные (с семьями). Нехилый такой по качеству "материал". Это по силам "не только лишь всем".



Так что насчет того, что "легко попасть" я-бы не был столь категоричным.

ви чомусь не сказали одне ключове слово - французька мова. за англомовну Канаду не скажу, а франкомовна була набагато доступніша.



гроші - вистачало від продажу квартири, й не в Києві. по спеціальності - як не дивно, сільхоз ВНЗ котувався, мова - так треба для співбесіди, але знаю випадки, що ніхто не прискіпувався для рівня, головне, щоб розумів. було б бажання - до війни був один з найпростіших варіантів.



з приводу жити в Скандинавії - починаючи від мови й закінчуючи кліматом - напевне бажаючі є, але якихось товп не бачив ви чомусь не сказали одне ключове слово - французька мова. за англомовну Канаду не скажу, а франкомовна була набагато доступніша.гроші - вистачало від продажу квартири, й не в Києві. по спеціальності - як не дивно, сільхоз ВНЗ котувався, мова - так треба для співбесіди, але знаю випадки, що ніхто не прискіпувався для рівня, головне, щоб розумів. було б бажання - до війни був один з найпростіших варіантів.з приводу жити в Скандинавії - починаючи від мови й закінчуючи кліматом - напевне бажаючі є, але якихось товп не бачив Shaman

Додано: Нед 10 гру, 2023 10:24

аккурат до 18 лет и только в 18 лет можно поступать в универ. При этом тесты, которые англичане растягивают на неделю-две по его просьбе были сданы в течении двух дней. Тест был по 4рем предметам на выбор. Поступил в 4ре колледжа, один из них частный, то есть за деньги, но по результатам тестов ему предложили стипендию. Предложение было отвергнуто, тк в частном колледже в обязательном порядке нужно присоединиться к команде крикета или регби)).



Итак, одновременно он учится в английском колледже и онлайн заканчивает школу на киевской Оболони. Интересная ремарка по поводу ЗНО, которое он сдавал в посольстве. На тот момент он уже год как жил в семье, учился в английском колледже, работал в ресторане и играл в футбольной команде.. это всё я к тому, что после вот этого ассимилирования в английскую среду он практически в шоке от своих результатов зно по английскому язык. От примеров заданий англичане в ещё большем шоке))



Поступил в КПИ на прикладную математику. Хозяин дома, в котором живёт племянник инженер, который работал в авиационной промышленности. Так вот он в акуе от материала, который дают на первом курсе КПИ. Говорит,что столько люди не должны учиться.



В целом все преподаватели, которые у него на сегодня были и есть в Англии очень хвалят базу знаний обычной средней школы на киевской Оболони. Можно конечно списать на то, что в средней школе на киевской Оболони вырос скрытый вундеркинд, но в этом я очень сомневаюсь.



В следующем году, скорее всего, придётся поступать в английский университет, но это уже другая история. Высшее образование в ЮК платное и стоит очень существенных денег.

Додано: Нед 10 гру, 2023 10:35

https://youtu.be/89cO86pHRDU?si=ETrwUBDRJDcnQ-Dy Про уровень образования в Украине:

тут то же саме, но гораздо короче

тут то же саме, но гораздо короче

