чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.дол
т.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год,
все что меньше - бедность
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 10 гру, 2023 10:48
Додано: Нед 10 гру, 2023 12:00
Для nekefer. Картинка красивая. И многое на ней правда. Я каждый день общаюсь как не с семьями в Канаде, так в США.
Про 67935$. Содержать в квартире маленькую собачку массой в 12 кг - в самом деле невероятно дорогое удовольствие. Не послушали одни красавцы меня, который советовал взять породу «Плюшевую» - и уже так рыдают, что на днях из Львова будет через Польшу лететь курьер и везти аж 2 упаковки купленных на Розетке таблеток от блох. Не шучу.
Цитата: «чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.дол
т.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год, все что меньше - бедность».
Про 42070$ - требует уточнения. В пересчете на 1 человека это 21035$ в год. Вычтем отсюда максимальные расходы на проживание студента в год: 1000$ в месяц на питание и проживание в комнате кампуса - реальный ориентир в 12000$, получим 9035$ в год. Это цена обучения в университете выше среднего по расходам из списка TOP-100. Обычно там цифра гуляет в районе 6000$ в год. Ну и для студента, который живет в кампусе, а не в семье. То есть реальная цифра расходов может быть меньше.
Про 934752$. Как правило, медицинская страховка - за счет работодателя. В нее входит даже покрытие стоматологии (с лимитом, например, в 2000$ в год. Это при цене визита к стоматологу в 200$). Так что цифра требует уточнения и корректировки.
Ну а вообще - отличный вектор движения для участников форума!
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