Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1648164916501651 Додано: Нед 10 гру, 2023 10:39 Re: Еміграція, заробітчанство

чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.дол

т.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год,

все что меньше - бедность чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.долт.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год,все что меньше - бедность nekefer

Повідомлень: 761 З нами з: 24.10.14 Подякував: 51 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 10:48 rjkz написав: Еще лет 5-10 и на пенсию пойдут первые из нынешних айтищников. Еще лет 5-10 и на пенсию пойдут первые из нынешних айтищников.

Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії. Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії. flyman

Повідомлень: 33427 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2732 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 12:00 Для nekefer. Картинка красивая. И многое на ней правда. Я каждый день общаюсь как не с семьями в Канаде, так в США.

Про 67935$. Содержать в квартире маленькую собачку массой в 12 кг - в самом деле невероятно дорогое удовольствие. Не послушали одни красавцы меня, который советовал взять породу «Плюшевую» - и уже так рыдают, что на днях из Львова будет через Польшу лететь курьер и везти аж 2 упаковки купленных на Розетке таблеток от блох. Не шучу.

Цитата: «чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.дол

т.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год, все что меньше - бедность».

Про 42070$ - требует уточнения. В пересчете на 1 человека это 21035$ в год. Вычтем отсюда максимальные расходы на проживание студента в год: 1000$ в месяц на питание и проживание в комнате кампуса - реальный ориентир в 12000$, получим 9035$ в год. Это цена обучения в университете выше среднего по расходам из списка TOP-100. Обычно там цифра гуляет в районе 6000$ в год. Ну и для студента, который живет в кампусе, а не в семье. То есть реальная цифра расходов может быть меньше.

Про 934752$. Как правило, медицинская страховка - за счет работодателя. В нее входит даже покрытие стоматологии (с лимитом, например, в 2000$ в год. Это при цене визита к стоматологу в 200$). Так что цифра требует уточнения и корректировки.



Ну а вообще - отличный вектор движения для участников форума!



P.S. Цифра в 100 000$ только на первый взгляд сильно удивляет. На самом деле это всего 8333$ в месяц - то есть 1/2 содержимого обычной пачки из-под кофе, которую носит в кармане офисный чиновник - забыл в стране «Кабо-Верде» или нет, помню только адрес: «15 Volodymirska street”. akurt

Повідомлень: 8844 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3406 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 15:11 akurt ,



(Привітання пану flyman - від працює над четвертим томом видання "Інфляція в тих 196 країнах світу, де я ніколи в житті не був")





І не буде. Вони не поміщаються в 120 дол/місяць.



А хто мені розкаже, що це за «євротрейн» такий? Той що «Відень-Будапешт - Бухарест»

Ладно вже ціна 50 юро в касі за ділянку «Будапешт- Бухарест» сидячи (нічний!) , але

1. Чому він такий ушатаний ?

2. Чому цю ділянку він їде 19 годин?)))

3. А що поїсти? Тривалих зупинок нема (ті що є, це потяг тягають по гілкам) , по вагону носять лише снеки і напої.

4. Туалет не так щоб дуже чистий. Папір закінчився на півдорозі і більше не було.

Де ота хвалена європейська якість?))



Літак по цьому маршруту був взагалі від 150 юро, і це явно без чумоданів) І не буде. Вони не поміщаються в 120 дол/місяць.А хто мені розкаже, що це за «євротрейн» такий? Той що «Відень-Будапешт - Бухарест»Ладно вже ціна 50 юро в касі за ділянку «Будапешт- Бухарест» сидячи (нічний!) , але1. Чому він такий ушатаний ?2. Чому цю ділянку він їде 19 годин?)))3. А що поїсти? Тривалих зупинок нема (ті що є, це потяг тягають по гілкам) , по вагону носять лише снеки і напої.4. Туалет не так щоб дуже чистий. Папір закінчився на півдорозі і більше не було.Де ота хвалена європейська якість?))Літак по цьому маршруту був взагалі від 150 юро, і це явно без чумоданів) Hotab Повідомлень: 10329 З нами з: 15.02.09 Подякував: 623 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 15:20 То на "любителя" - нічний потяг.

В дорозі дійсно десь 19 годин, має аж 26 зупинок по станціях.

Наприклад, виходить о 19:42 прибуває аж о 15:06.

Ціна квитка приблизно 100 євро.

Там "прикол" в тому, що ПРЯМИХ рейсів літаком немає, а з пересадкою - від 300 євро.

І в дорозі 7 годин+прибуття в аеропорт + з аеропорту. akurt

Повідомлень: 8844 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3406 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1648164916501651 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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