чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.дол
т.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год,
все что меньше - бедность
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 10 гру, 2023 10:48
Додано: Нед 10 гру, 2023 12:00
Для nekefer. Картинка красивая. И многое на ней правда. Я каждый день общаюсь как не с семьями в Канаде, так в США.
Про 67935$. Содержать в квартире маленькую собачку массой в 12 кг - в самом деле невероятно дорогое удовольствие. Не послушали одни красавцы меня, который советовал взять породу «Плюшевую» - и уже так рыдают, что на днях из Львова будет через Польшу лететь курьер и везти аж 2 упаковки купленных на Розетке таблеток от блох. Не шучу.
Цитата: «чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.дол
т.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год, все что меньше - бедность».
Про 42070$ - требует уточнения. В пересчете на 1 человека это 21035$ в год. Вычтем отсюда максимальные расходы на проживание студента в год: 1000$ в месяц на питание и проживание в комнате кампуса - реальный ориентир в 12000$, получим 9035$ в год. Это цена обучения в университете выше среднего по расходам из списка TOP-100. Обычно там цифра гуляет в районе 6000$ в год. Ну и для студента, который живет в кампусе, а не в семье. То есть реальная цифра расходов может быть меньше.
Про 934752$. Как правило, медицинская страховка - за счет работодателя. В нее входит даже покрытие стоматологии (с лимитом, например, в 2000$ в год. Это при цене визита к стоматологу в 200$). Так что цифра требует уточнения и корректировки.
Ну а вообще - отличный вектор движения для участников форума!
P.S. Цифра в 100 000$ только на первый взгляд сильно удивляет. На самом деле это всего 8333$ в месяц - то есть 1/2 содержимого обычной пачки из-под кофе, которую носит в кармане офисный чиновник - забыл в стране «Кабо-Верде» или нет, помню только адрес: «15 Volodymirska street”.
Додано: Нед 10 гру, 2023 15:11
akurt ,
І не буде. Вони не поміщаються в 120 дол/місяць.
А хто мені розкаже, що це за «євротрейн» такий? Той що «Відень-Будапешт - Бухарест»
Ладно вже ціна 50 юро в касі за ділянку «Будапешт- Бухарест» сидячи (нічний!) , але
1. Чому він такий ушатаний ?
2. Чому цю ділянку він їде 19 годин?)))
3. А що поїсти? Тривалих зупинок нема (ті що є, це потяг тягають по гілкам) , по вагону носять лише снеки і напої.
4. Туалет не так щоб дуже чистий. Папір закінчився на півдорозі і більше не було.
Де ота хвалена європейська якість?))
Літак по цьому маршруту був взагалі від 150 юро, і це явно без чумоданів)
Додано: Нед 10 гру, 2023 15:20
То на "любителя" - нічний потяг.
В дорозі дійсно десь 19 годин, має аж 26 зупинок по станціях.
Наприклад, виходить о 19:42 прибуває аж о 15:06.
Ціна квитка приблизно 100 євро.
Там "прикол" в тому, що ПРЯМИХ рейсів літаком немає, а з пересадкою - від 300 євро.
І в дорозі 7 годин+прибуття в аеропорт + з аеропорту.
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