чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.дол
т.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год,
все что меньше - бедность
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 10 гру, 2023 10:48
Додано: Нед 10 гру, 2023 12:00
Для nekefer. Картинка красивая. И многое на ней правда. Я каждый день общаюсь как не с семьями в Канаде, так в США.
Про 67935$. Содержать в квартире маленькую собачку массой в 12 кг - в самом деле невероятно дорогое удовольствие. Не послушали одни красавцы меня, который советовал взять породу «Плюшевую» - и уже так рыдают, что на днях из Львова будет через Польшу лететь курьер и везти аж 2 упаковки купленных на Розетке таблеток от блох. Не шучу.
Цитата: «чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.дол
т.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год, все что меньше - бедность».
Про 42070$ - требует уточнения. В пересчете на 1 человека это 21035$ в год. Вычтем отсюда максимальные расходы на проживание студента в год: 1000$ в месяц на питание и проживание в комнате кампуса - реальный ориентир в 12000$, получим 9035$ в год. Это цена обучения в университете выше среднего по расходам из списка TOP-100. Обычно там цифра гуляет в районе 6000$ в год. Ну и для студента, который живет в кампусе, а не в семье. То есть реальная цифра расходов может быть меньше.
Про 934752$. Как правило, медицинская страховка - за счет работодателя. В нее входит даже покрытие стоматологии (с лимитом, например, в 2000$ в год. Это при цене визита к стоматологу в 200$). Так что цифра требует уточнения и корректировки.
Ну а вообще - отличный вектор движения для участников форума!
P.S. Цифра в 100 000$ только на первый взгляд сильно удивляет. На самом деле это всего 8333$ в месяц - то есть 1/2 содержимого обычной пачки из-под кофе, которую носит в кармане офисный чиновник - забыл в стране «Кабо-Верде» или нет, помню только адрес: «15 Volodymirska street”.
Додано: Нед 10 гру, 2023 15:11
akurt ,
І не буде. Вони не поміщаються в 120 дол/місяць.
А хто мені розкаже, що це за «євротрейн» такий? Той що «Відень-Будапешт - Бухарест»
Ладно вже ціна 50 юро в касі за ділянку «Будапешт- Бухарест» сидячи (нічний!) , але
1. Чому він такий ушатаний ?
2. Чому цю ділянку він їде 19 годин?)))
3. А що поїсти? Тривалих зупинок нема (ті що є, це потяг тягають по гілкам) , по вагону носять лише снеки і напої.
4. Туалет не так щоб дуже чистий. Папір закінчився на півдорозі і більше не було.
Де ота хвалена європейська якість?))
Літак по цьому маршруту був взагалі від 150 юро, і це явно без чумоданів)
Додано: Нед 10 гру, 2023 15:20
То на "любителя" - нічний потяг.
В дорозі дійсно десь 19 годин, має аж 26 зупинок по станціях.
Наприклад, виходить о 19:42 прибуває аж о 15:06.
Ціна квитка стартує від 49 євро і може бути приблизно 100 євро.
Там "прикол" в тому, що ПРЯМИХ рейсів кожного дня літаком немає, а з пересадкою - від 300 євро.
І в дорозі 7 годин+прибуття в аеропорт + з аеропорту.
Потяг не такий вже й поганий. Крім того, подорож досить цікава:
Автобус НЕ дешевше - щй й дві пересадки.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 10 гру, 2023 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 гру, 2023 15:30
akurt , цікаво те, що на сайті я бачив лежачі місця по 100 юро, але в касі мені сказали, що через касу саме ці місця купити неможливо)
Це взагалі як?))
Я потяг розглядав саме як можливість поспати, так би краще вже автобусом)
Відео повністю гляну пізніше.
Додано: Нед 10 гру, 2023 15:34
Подивіться відео - там все дуже докладно. Реально комфорт.
Автобусом - дві пересадки в Братиславі та в Софії - але це не саме страшне: я їхав шикарним автобусом FlixBus в липні з Ейндховена (Нідерланди) на Дортмунд (Німеччина) - то виповзаєш з автобуса на зупинках і розігнутися не можеш.
Спальні мсця є - вони це називають "кушетка" - купуйте в он-лайн режимі і квитки, і таке місце за доплату в 13 євро.
Купе на двох із спальним місцем - доплата 42 євро за людину. Все є на сайті австрійських залізниць.
Тоді дешевше - прямий рейс з Відня в Бухарест - але в грудні тільки на 31 число за нормальною ціною в 60 євро, а так в січні наприклад - прямі рейси є по 60 євро на багато дат.
Додано: Нед 10 гру, 2023 16:21
akurt , дякую , зрозумів. Мені важко купувати онлайн не те що на місяць вперед, а навіть «на завтра». І по робочим причинам (можуть завернути назад в Африку «ти ж ще недалеко? Ну повернись попрацювати кілька днів» ) і по причині затримки (відміни) рейсу. І таке періодично трапляється.Тому і вийшло: по факту прилетів, по факту купив квиток. Єдине, що треба було по прильоту не в касу йти, а в смартфон. Але я не очікував, що в касі може чогось не бути
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 гру, 2023 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 гру, 2023 16:23
Маленькая проблема - не у каждого есть лишний "бабушник, розташований між станціями метро «Деміївська» та «Либідська».
Додано: Нед 10 гру, 2023 16:36
Соглашаюсь. Не у всех. У меня такого нет и не было.
Но не у всех есть и дети, которым подходит срок поступать в университет.
Кроме того, есть разные способы получения денег, которые «падают с неба».
Например, я хотел купить 10 дней назад испанскую Новогоднюю лотерею за 10€ - максимальный выигрыш 400 000€. Но не купил: в случае выигрыша прийдется ехать в Испанию.
Купил десяток турецких новогодних - по 100 лир каждая (3,5€) и розыгрыш 400 миллионов лир (13,5 миллионна €).
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