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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1648164916501651
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:39

Re: Еміграція, заробітчанство

Зображення
чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.дол
т.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год,
все что меньше - бедность
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:48

  rjkz написав: Еще лет 5-10 и на пенсию пойдут первые из нынешних айтищников.

Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:00

Для nekefer. Картинка красивая. И многое на ней правда. Я каждый день общаюсь как не с семьями в Канаде, так в США.
Про 67935$. Содержать в квартире маленькую собачку массой в 12 кг - в самом деле невероятно дорогое удовольствие. Не послушали одни красавцы меня, который советовал взять породу «Плюшевую» - и уже так рыдают, что на днях из Львова будет через Польшу лететь курьер и везти аж 2 упаковки купленных на Розетке таблеток от блох. Не шучу.
Цитата: «чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.дол
т.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год, все что меньше - бедность».
Про 42070$ - требует уточнения. В пересчете на 1 человека это 21035$ в год. Вычтем отсюда максимальные расходы на проживание студента в год: 1000$ в месяц на питание и проживание в комнате кампуса - реальный ориентир в 12000$, получим 9035$ в год. Это цена обучения в университете выше среднего по расходам из списка TOP-100. Обычно там цифра гуляет в районе 6000$ в год. Ну и для студента, который живет в кампусе, а не в семье. То есть реальная цифра расходов может быть меньше.
Про 934752$. Как правило, медицинская страховка - за счет работодателя. В нее входит даже покрытие стоматологии (с лимитом, например, в 2000$ в год. Это при цене визита к стоматологу в 200$). Так что цифра требует уточнения и корректировки.

Ну а вообще - отличный вектор движения для участников форума!

P.S. Цифра в 100 000$ только на первый взгляд сильно удивляет. На самом деле это всего 8333$ в месяц - то есть 1/2 содержимого обычной пачки из-под кофе, которую носит в кармане офисный чиновник - забыл в стране «Кабо-Верде» или нет, помню только адрес: «15 Volodymirska street”.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 15:11

akurt ,

(Привітання пану flyman - від працює над четвертим томом видання "Інфляція в тих 196 країнах світу, де я ніколи в житті не був")


І не буде. Вони не поміщаються в 120 дол/місяць.

А хто мені розкаже, що це за «євротрейн» такий? Той що «Відень-Будапешт - Бухарест»
Ладно вже ціна 50 юро в касі за ділянку «Будапешт- Бухарест» сидячи (нічний!) , але
1. Чому він такий ушатаний ?
2. Чому цю ділянку він їде 19 годин?)))
3. А що поїсти? Тривалих зупинок нема (ті що є, це потяг тягають по гілкам) , по вагону носять лише снеки і напої.
4. Туалет не так щоб дуже чистий. Папір закінчився на півдорозі і більше не було.
Де ота хвалена європейська якість?))

Літак по цьому маршруту був взагалі від 150 юро, і це явно без чумоданів)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 15:20

То на "любителя" - нічний потяг.
В дорозі дійсно десь 19 годин, має аж 26 зупинок по станціях.
Наприклад, виходить о 19:42 прибуває аж о 15:06.
Ціна квитка стартує від 49 євро і може бути приблизно 100 євро.
Там "прикол" в тому, що ПРЯМИХ рейсів кожного дня літаком немає, а з пересадкою - від 300 євро.
І в дорозі 7 годин+прибуття в аеропорт + з аеропорту.
Потяг не такий вже й поганий. Крім того, подорож досить цікава:


Автобус НЕ дешевше - щй й дві пересадки.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 10 гру, 2023 15:31, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 15:30

akurt , цікаво те, що на сайті я бачив лежачі місця по 100 юро, але в касі мені сказали, що через касу саме ці місця купити неможливо)
Це взагалі як?))
Я потяг розглядав саме як можливість поспати, так би краще вже автобусом)
Відео повністю гляну пізніше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 15:34

Подивіться відео - там все дуже докладно. Реально комфорт.
Автобусом - дві пересадки в Братиславі та в Софії - але це не саме страшне: я їхав шикарним автобусом FlixBus в липні з Ейндховена (Нідерланди) на Дортмунд (Німеччина) - то виповзаєш з автобуса на зупинках і розігнутися не можеш.

Спальні мсця є - вони це називають "кушетка" - купуйте в он-лайн режимі і квитки, і таке місце за доплату в 13 євро.
https://shop.oebbtickets.at/en/ticket/timetable
Купе на двох із спальним місцем - доплата 42 євро за людину. Все є на сайті австрійських залізниць.
Зображення
Тоді дешевше - прямий рейс з Відня в Бухарест - але в грудні тільки на 31 число за нормальною ціною в 60 євро, а так в січні наприклад - прямі рейси є по 60 євро на багато дат.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 16:21

akurt , дякую , зрозумів. Мені важко купувати онлайн не те що на місяць вперед, а навіть «на завтра». І по робочим причинам (можуть завернути назад в Африку «ти ж ще недалеко? Ну повернись попрацювати кілька днів» ) і по причині затримки (відміни) рейсу. І таке періодично трапляється.Тому і вийшло: по факту прилетів, по факту купив квиток. Єдине, що треба було по прильоту не в касу йти, а в смартфон. Але я не очікував, що в касі може чогось не бути
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 10 гру, 2023 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 16:23

  akurt написав:..........
Виходить так: достатньо було у 2023 році продати бабушник, розташований між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» – і цього вистачить на навчання у будь-якому університеті Європи, майже у кожному університеті Канади, та у багатьох університетах США.
..........

Маленькая проблема - не у каждого есть лишний "бабушник, розташований між станціями метро «Деміївська» та «Либідська».
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 16:36

Соглашаюсь. Не у всех. У меня такого нет и не было.
Но не у всех есть и дети, которым подходит срок поступать в университет.
Кроме того, есть разные способы получения денег, которые «падают с неба».
Например, я хотел купить 10 дней назад испанскую Новогоднюю лотерею за 10€ - максимальный выигрыш 400 000€. Но не купил: в случае выигрыша прийдется ехать в Испанию.
Купил десяток турецких новогодних - по 100 лир каждая (3,5€) и розыгрыш 400 миллионов лир (13,5 миллионна €).
akurt
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  #<1 ... 1648164916501651
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