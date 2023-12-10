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akurt написав:Соглашаюсь. Не у всех. У меня такого нет и не было. Но не у всех есть и дети, которым подходит срок поступать в университет. Кроме того, есть разные способы получения денег, которые «падают с неба». Например, я хотел купить 10 дней назад испанскую Новогоднюю лотерею за 10€ - максимальный выигрыш 400 000€. Но не купил: в случае выигрыша прийдется ехать в Испанию. Купил десяток турецких новогодних - по 100 лир каждая (3,5€) и розыгрыш 400 миллионов лир (13,5 миллионна €).
akurt написав:Про 42070$ - требует уточнения. В пересчете на 1 человека это 21035$ в год. Вычтем отсюда максимальные расходы на проживание студента в год: 1000$ в месяц на питание и проживание в комнате кампуса - реальный ориентир в 12000$, получим 9035$ в год. Это цена обучения в университете выше среднего по расходам из списка TOP-100. Обычно там цифра гуляет в районе 6000$ в год. Ну и для студента, который живет в кампусе, а не в семье. То есть реальная цифра расходов может быть меньше.
rjkz написав:В свое время изучал возможность эмиграции в Канаду. Мои выводы. Чтобы попасть в Канаду по Экспресс-Энтри, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сдать IELTS в среднем не менее чем на 6 и при этом каждую из четырех секций - speaking, listening, reading and writing не менее чем на 6. Это по федеральным требованиям, по программам провинций есть менее требовательные варианты. Надо иметь определенную сумму на счету. Для Украины это не копейки. Далее, необходимо иметь востребованную по NOС профессию. А кроме этого надо было набрать определенное количество баллов за возраст (несущественно), состав семьи, образование и тп. То есть, иммиграционная система Канады таким образом прогоняет своих будущих резидентов через филтр, через который проходят молодые (=здоровые), уже заработавшие какие-то деньги, со знанием по крайней мере Инглиша, образованные и социально стабильные (с семьями). Нехилый такой по качеству "материал". Это по силам "не только лишь всем".
Так что насчет того, что "легко попасть" я-бы не был столь категоричным. Насчет климата, так в странах Скандинавии тоже не курорт и тем не менее желающих там жить совсем не мало. Мало того, многие предпочитают северный климат жаре.
ви чомусь не сказали одне ключове слово - французька мова. за англомовну Канаду не скажу, а франкомовна була набагато доступніша.
гроші - вистачало від продажу квартири, й не в Києві. по спеціальності - як не дивно, сільхоз ВНЗ котувався, мова - так треба для співбесіди, але знаю випадки, що ніхто не прискіпувався для рівня, головне, щоб розумів. було б бажання - до війни був один з найпростіших варіантів.
з приводу жити в Скандинавії - починаючи від мови й закінчуючи кліматом - напевне бажаючі є, але якихось товп не бачив
Да, эмиграция в провинцию Квебек имеет немного другие возможности для свободно парляет на франсе. Среди всех остальных провинциальных программ Квебек (кажется единственная полностью франкофонная провинция) резко выделялась огромной квотой в 50 тысяч иммигрантов в год. Но требования к франсе тоже не слабые. Насчет языка вы очень ошибаетесь. Сертификат айлтс и экзамен айлтс выдается не любому кто может связать 4 слова Май нейм из Вася. Они выдаются сертифицированными центрами. Причем, в Украине одни из самых жестких по требований были. В Киеве их было 2 - Бритиш кансл и Интернешнл стьюдентс. Полюбопытствуйте: