Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1650165116521653> Додано: Нед 10 гру, 2023 17:24 akurt написав: Соглашаюсь. Не у всех. У меня такого нет и не было.

Но не у всех есть и дети, которым подходит срок поступать в университет.

Кроме того, есть разные способы получения денег, которые «падают с неба».

Например, я хотел купить 10 дней назад испанскую Новогоднюю лотерею за 10€ - максимальный выигрыш 400 000€. Но не купил: в случае выигрыша прийдется ехать в Испанию.

Купил десяток турецких новогодних - по 100 лир каждая (3,5€) и розыгрыш 400 миллионов лир (13,5 миллионна €). Соглашаюсь. Не у всех. У меня такого нет и не было.Но не у всех есть и дети, которым подходит срок поступать в университет.Кроме того, есть разные способы получения денег, которые «падают с неба».Например, я хотел купить 10 дней назад испанскую Новогоднюю лотерею за 10€ - максимальный выигрыш 400 000€. Но не купил: в случае выигрыша прийдется ехать в Испанию.Купил десяток турецких новогодних - по 100 лир каждая (3,5€) и розыгрыш 400 миллионов лир (13,5 миллионна €).

За 400 000€ можно бы и съездить. За 400 000€ можно бы и съездить. ЛАД 2 Повідомлень: 26808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 18:02 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Про 42070$ - требует уточнения. В пересчете на 1 человека это 21035$ в год. Вычтем отсюда максимальные расходы на проживание студента в год: 1000$ в месяц на питание и проживание в комнате кампуса - реальный ориентир в 12000$, получим 9035$ в год. Это цена обучения в университете выше среднего по расходам из списка TOP-100. Обычно там цифра гуляет в районе 6000$ в год. Ну и для студента, который живет в кампусе, а не в семье. То есть реальная цифра расходов может быть меньше. Про 42070$ - требует уточнения. В пересчете на 1 человека это 21035$ в год. Вычтем отсюда максимальные расходы на проживание студента в год: 1000$ в месяц на питание и проживание в комнате кампуса - реальный ориентир в 12000$, получим 9035$ в год. Это цена обучения в университете выше среднего по расходам из списка TOP-100. Обычно там цифра гуляет в районе 6000$ в год. Ну и для студента, который живет в кампусе, а не в семье. То есть реальная цифра расходов может быть меньше.

Це якась нісенітниця.

https://cac-edu.com.ua/ua/usa/chikagskiy-universytet

Дають цифри 60 тис. доларів на рік. Бакалавр - 4 роки. Тобто освіта до бакалавра 2х дітей може коштувати півмільйона доларів. Це якась нісенітниця.Дають цифри 60 тис. доларів на рік. Бакалавр - 4 роки. Тобто освіта до бакалавра 2х дітей може коштувати півмільйона доларів. Denik Повідомлень: 2750 З нами з: 23.02.09 Подякував: 580 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 18:27 Shaman написав: rjkz написав: В свое время изучал возможность эмиграции в Канаду.

Мои выводы.

Чтобы попасть в Канаду по Экспресс-Энтри, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сдать IELTS в среднем не менее чем на 6 и при этом каждую из четырех секций - speaking, listening, reading and writing не менее чем на 6. Это по федеральным требованиям, по программам провинций есть менее требовательные варианты.

Надо иметь определенную сумму на счету. Для Украины это не копейки.

Далее, необходимо иметь востребованную по NOС профессию.

А кроме этого надо было набрать определенное количество баллов за возраст (несущественно), состав семьи, образование и тп.

То есть, иммиграционная система Канады таким образом прогоняет своих будущих резидентов через филтр, через который проходят молодые (=здоровые), уже заработавшие какие-то деньги, со знанием по крайней мере Инглиша, образованные и социально стабильные (с семьями). Нехилый такой по качеству "материал". Это по силам "не только лишь всем".



Так что насчет того, что "легко попасть" я-бы не был столь категоричным.

Насчет климата, так в странах Скандинавии тоже не курорт и тем не менее желающих там жить совсем не мало. Мало того, многие предпочитают северный климат жаре. В свое время изучал возможность эмиграции в Канаду.Мои выводы.Чтобы попасть в Канаду по Экспресс-Энтри, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сдать IELTS в среднем не менее чем на 6 и при этом каждую из четырех секций - speaking, listening, reading and writing не менее чем на 6. Это по федеральным требованиям, по программам провинций есть менее требовательные варианты.Надо иметь определенную сумму на счету. Для Украины это не копейки.Далее, необходимо иметь востребованную по NOС профессию.А кроме этого надо было набрать определенное количество баллов за возраст (несущественно), состав семьи, образование и тп.То есть, иммиграционная система Канады таким образом прогоняет своих будущих резидентов через филтр, через который проходят молодые (=здоровые), уже заработавшие какие-то деньги, со знанием, образованные и социально стабильные (с семьями). Нехилый такой по качеству "материал". Это по силам "не только лишь всем".Так что насчет того, что "легко попасть" я-бы не был столь категоричным.Насчет климата, так в странах Скандинавии тоже не курорт и тем не менее желающих там жить совсем не мало. Мало того, многие предпочитают северный климат жаре.

ви чомусь не сказали одне ключове слово - французька мова. за англомовну Канаду не скажу, а франкомовна була набагато доступніша.



гроші - вистачало від продажу квартири, й не в Києві. по спеціальності - як не дивно, сільхоз ВНЗ котувався, мова - так треба для співбесіди, але знаю випадки, що ніхто не прискіпувався для рівня, головне, щоб розумів. було б бажання - до війни був один з найпростіших варіантів.



з приводу жити в Скандинавії - починаючи від мови й закінчуючи кліматом - напевне бажаючі є, але якихось товп не бачив ви чомусь не сказали одне ключове слово - французька мова. за англомовну Канаду не скажу, а франкомовна була набагато доступніша.гроші - вистачало від продажу квартири, й не в Києві. по спеціальності - як не дивно, сільхоз ВНЗ котувався, мова - так треба для співбесіди, але знаю випадки, що ніхто не прискіпувався для рівня, головне, щоб розумів. було б бажання - до війни був один з найпростіших варіантів.з приводу жити в Скандинавії - починаючи від мови й закінчуючи кліматом - напевне бажаючі є, але якихось товп не бачив



Да, эмиграция в провинцию Квебек имеет немного другие возможности для свободно парляет на франсе.

Среди всех остальных провинциальных программ Квебек (кажется единственная полностью франкофонная провинция) резко выделялась огромной квотой в 50 тысяч иммигрантов в год.

Но требования к франсе тоже не слабые.

Насчет языка вы очень ошибаетесь.

Сертификат айлтс и экзамен айлтс выдается не любому кто может связать 4 слова Май нейм из Вася.

Они выдаются сертифицированными центрами.

Причем, в Украине одни из самых жестких по требований были.

В Киеве их было 2 - Бритиш кансл и Интернешнл стьюдентс.

Полюбопытствуйте:

Да, эмиграция в провинцию Квебек имеет немного другие возможности для свободно парляет на франсе.Среди всех остальных провинциальных программ Квебек (кажется единственная полностью франкофонная провинция) резко выделялась огромной квотой в 50 тысяч иммигрантов в год.Но требования к франсе тоже не слабые.Насчет языка вы очень ошибаетесь.Сертификат айлтс и экзамен айлтс выдается не любому кто может связать 4 слова Май нейм из Вася.Они выдаются сертифицированными центрами.Причем, в Украине одни из самых жестких по требований были.В Киеве их было 2 - Бритиш кансл и Интернешнл стьюдентс.Полюбопытствуйте: rjkz

Повідомлень: 15888 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8115 раз. Подякували: 4992 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 18:43 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Насчет климата, так в странах Скандинавии тоже не курорт и тем не менее желающих там жить совсем не мало Насчет климата, так в странах Скандинавии тоже не курорт и тем не менее желающих там жить совсем не мало



Средння температура Киева - 8C, Стокгольма - 7, Калгари - 4, Хабаровска - 3.

Ну недвижимость в Калгари в 2-3 раза дешевле стокгольмской, можно и потерпеть.

Ну и солнца в Калгари в на треть больше чем в Киеве. Средння температура Киева - 8C, Стокгольма - 7, Калгари - 4, Хабаровска - 3.Ну недвижимость в Калгари в 2-3 раза дешевле стокгольмской, можно и потерпеть.Ну и солнца в Калгари в на треть больше чем в Киеве. fox767676 Повідомлень: 1003 З нами з: 13.06.20 Подякував: 282 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 18:46 nekefer написав:

чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.дол

т.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год,

все что меньше - бедность чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.долт.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год,все что меньше - бедность



Очень зависит от места проживания.

В каком-нибудь Огайо это будет кучеряво, но во многих других местах это будет очень скромно.

Бедностью я-бы назвал цифру менее 50 куе в год на семью.

Собственно, для получения Медикейд, медстраховки для бедных, доход насемью из 4-х человек не должен превышать 50 с чем-то тысяч.

Поэтому в финансово активном возрасте люди зарабатывают в таких городах как НЙ, а потом дауншифтятся в дешевые штаты.

Раньше самым популярным "пенсионным" штатом был Флорида, но сейчас там уже подтянулись цены ввиду того, что после блм туда начали уезжать белые из демштатов, в том числе из НЙ. Очень зависит от места проживания.В каком-нибудь Огайо это будет кучеряво, но во многих других местах это будет очень скромно.Бедностью я-бы назвал цифру менее 50 куе в год на семью.Собственно, для получения Медикейд, медстраховки для бедных, доход насемью из 4-х человек не должен превышать 50 с чем-то тысяч.Поэтому в финансово активном возрасте люди зарабатывают в таких городах как НЙ, а потом дауншифтятся в дешевые штаты.Раньше самым популярным "пенсионным" штатом был Флорида, но сейчас там уже подтянулись цены ввиду того, что после блм туда начали уезжать белые из демштатов, в том числе из НЙ. rjkz

Повідомлень: 15888 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8115 раз. Подякували: 4992 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 18:50 flyman написав: rjkz написав: Еще лет 5-10 и на пенсию пойдут первые из нынешних айтищников. Еще лет 5-10 и на пенсию пойдут первые из нынешних айтищников.

Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії. Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії.



Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.

Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.

Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ. Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ. rjkz

Повідомлень: 15888 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8115 раз. Подякували: 4992 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 19:10 rjkz написав: flyman написав: rjkz написав: Еще лет 5-10 и на пенсию пойдут первые из нынешних айтищников. Еще лет 5-10 и на пенсию пойдут первые из нынешних айтищников.

Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії. Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії.



Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.

Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.

Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ. Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.

яка за вашою інфо медіанна зп в США?



бо скоріш звичайні роботяги взагалі гадаю працюють за 50-80 куо на рік. ті що думають - звичайні за 100-120 куо. 150-200 куо - це вже вище середнього яка за вашою інфо медіанна зп в США?бо скоріш звичайні роботяги взагалі гадаю працюють за 50-80 куо на рік. ті що думають - звичайні за 100-120 куо. 150-200 куо - це вже вище середнього Shaman

Повідомлень: 4866 З нами з: 29.09.19 Подякував: 526 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 19:59 flyman написав: rjkz написав: Еще лет 5-10 и на пенсию пойдут первые из нынешних айтищников. Еще лет 5-10 и на пенсию пойдут первые из нынешних айтищников.

Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії. Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії.

по-перше через 10 років після того, як вийдуть на рівень сеньйора - а це ще 10 років. це ті хто вийдуть - бо вийдуть відсотків 20-30.



по-друге, там трохи інше мислення - там немає мети не працювати. й обмежувати себе зараз через ефемерне майбутнє хоча у своїх хобі ніхто не буде. як мінімум ноут буде суперовий



знову ж таки, якщо треба купувати нерухомість - наразі це теж недешевий квест.



а тепер ще - яку фінансову грамотність? куди інвестувати гроші? ми ж вже казали, що в Україні на жаль немає інвестиційних інструментів. а каруселити ІТшники не будуть по-перше через 10 років після того, як вийдуть на рівень сеньйора - а це ще 10 років. це ті хто вийдуть - бо вийдуть відсотків 20-30.по-друге, там трохи інше мислення - там немає мети не працювати. й обмежувати себе зараз через ефемерне майбутнє хоча у своїх хобі ніхто не буде. як мінімум ноут буде суперовийзнову ж таки, якщо треба купувати нерухомість - наразі це теж недешевий квест.а тепер ще - яку фінансову грамотність? куди інвестувати гроші? ми ж вже казали, що в Україні на жаль немає інвестиційних інструментів. а каруселити ІТшники не будуть Shaman

Повідомлень: 4866 З нами з: 29.09.19 Подякував: 526 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 20:33 Re: Еміграція, заробітчанство fox767676 написав: Средння температура Киева - 8C, Стокгольма - 7, Калгари - 4, Хабаровска - 3.

Ну недвижимость в Калгари в 2-3 раза дешевле стокгольмской, можно и потерпеть.

Ну и солнца в Калгари в на треть больше чем в Киеве. Средння температура Киева - 8C, Стокгольма - 7, Калгари - 4, Хабаровска - 3.Ну недвижимость в Калгари в 2-3 раза дешевле стокгольмской, можно и потерпеть.Ну и солнца в Калгари в на треть больше чем в Киеве.

В Калгарі така саме середня температура як в Петрозаводську, наприклад. А це вже район прирівняний до крайньої півночі. В усьому Світі окрім росії на Канади в таких місцевостях працюють вахтовим методом із річними зарплатами 100к$ +. В росії, пропрацювавши років 20 у такому регіоні та ще 5 років у теплих краях, можна вийти на підвищену пенсію в 50 років та купа інших пільг.



Яка пенсійна система в Канаді? В Калгарі така саме середня температура як в Петрозаводську, наприклад. А це вже район прирівняний до крайньої півночі. В усьому Світі окрім росії на Канади в таких місцевостях працюють вахтовим методом із річними зарплатами 100к$ +. В росії, пропрацювавши років 20 у такому регіоні та ще 5 років у теплих краях, можна вийти на підвищену пенсію в 50 років та купа інших пільг.Яка пенсійна система в Канаді? Denik Повідомлень: 2750 З нами з: 23.02.09 Подякував: 580 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 20:45 rjkz написав: flyman написав: rjkz написав: Еще лет 5-10 и на пенсию пойдут первые из нынешних айтищников. Еще лет 5-10 и на пенсию пойдут первые из нынешних айтищников.

Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії. Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії.



Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.

Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.

Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ. Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.



ЗАРПЛАТА (В ГОД) В НЬЮ-ЙОРКЕ ПО ПРОФЕССИЯМ



Анестезиолог 271 510

Хирург 239 690

Руководитель (управляющий) 217 650

Финансовый менеджер 205 500

Адвокат 165 260

Агент по продаже недвижимости 102 310

Архитектор 100 760

Программист 89 260

Электрик 76 480

Полицейский 73 000

Строитель 49 440

Стюардесса 44 270

Парикмахер 32 740

Кассир 23 850



Сведения о средней зарплате в Нью-Йорке по профессиям указаны до уплаты налогов и основаны на данных последнего отчета Бюро статистики США.



Вопрос 1: Сколько денег остаётся после оплаты основных налогов?

Среднемесячные расходы на проживание одного человека в США составляют 3189 долларов, что равняется 38 266 долларов в год.

Вопрос 2: Вы до какого уровня планируете в США дорасти? До Агента по продаже недвижимости? Потому, как всё, что выше – не потяните. А то, что ниже – не обеспечит Вам обеспеченную старость.

P.S. Извините, Ваша фраза: ``обычные трудяги, которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.`` - не много выбесила и стало любопытно к какому классу Вы себя относите и какое будущее исходя из этих математически расчётов для себя представляете? ЗАРПЛАТА (В ГОД) В НЬЮ-ЙОРКЕ ПО ПРОФЕССИЯМАнестезиолог 271 510Хирург 239 690Руководитель (управляющий) 217 650Финансовый менеджер 205 500Адвокат 165 260Агент по продаже недвижимости 102 310Архитектор 100 760Программист 89 260Электрик 76 480Полицейский 73 000Строитель 49 440Стюардесса 44 270Парикмахер 32 740Кассир 23 850Сведения о среднейи основаны на данных последнего отчета Бюро статистики США.Вопрос 1: Сколько денег остаётся после оплаты основных налогов?Среднемесячные расходы на проживание одного человека в США составляют 3189 долларов, что равняется 38 266 долларов в год.Вопрос 2: Вы до какого уровня планируете в США дорасти? До Агента по продаже недвижимости? Потому, как всё, что выше – не потяните. А то, что ниже – не обеспечит Вам обеспеченную старость.P.S. Извините, Ваша фраза: ``обычные трудяги, которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.`` - не много выбесила и стало любопытно к какому классу Вы себя относите и какое будущее исходя из этих математически расчётов для себя представляете? Востаннє редагувалось Richi в Нед 10 гру, 2023 21:00, всього редагувалось 2 разів. Richi Повідомлень: 1743 З нами з: 25.09.08 Подякував: 889 раз. Подякували: 867 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1650165116521653> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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