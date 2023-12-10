Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год. Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет. Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.
Для тих хто читає ту фігню від Richi із зарплатнею касира в 23000 доларів на рік. Якщо би в США спитали у будь-кого, яка ж середня зарплатня, подивилися б на вас з великим нерозумінням. Коли прийшли б до тями, ОБОВʼЯЗКОВО б спитали: - В якому штаті?
Ну зрозумійте: держава складається реально із 50-ти незалежних сполучених областей (держав, штатів) з дуже різними законами, звичаями, цінами, населенням, промисловістю, податками та страховками і медичним обслуговуванням. Замість того, щоби вивчати таблиці та переліки, взяті із незрозумілих джерел, читайте те, що пише rjkz. Він вірно написав: дохід на родину 50 000$ - на рік - бідна родина. Але і ця бідна родина може виділити на навчання дитини 11 205$ в рік на навчання в University of Wisconsin-Madison, або 9 484$ в Boston College, або 6 815$ в Tufts University… або 5 624$ - в Lehigh University. І це все університети з перших 50-ти в рейтингу університетів США. Дорого? Ну так тоді 3 687$ - в Brandeis University (номер 60 в рейтингу).. І всі вони ще й мають десятки або сотні спеціальних стипендій для тих, хто або добре вчиться, або входить в студентське самоврядування, або виступає в університетських спортивних командах. І всі вони надають право студенту ще й працювати на території кампусу. Так що бажання невідомо кому довести, що всі сидять в глибокій попі, цікаве, корисне, але безперспективне стратегічно.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 10 гру, 2023 21:21, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Для тих хто читає ту фігню від Richi із зарплатнею касира в 23000 доларів на рік. Якщо би в США спитали у будь-кого, яка ж середня зарплатня, подивилися б на вас з великим нерозумінням.
В том-то и проблема, что вы основываете свои выводы на блогерах, которые пытаются оправдать свои действия (переезд), а я привожу отчета Бюро статистики США. В Турции не только запрещают пользоваться телефоном, но ещё и гугл вам забанили?
Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я основываю свое мнение на мнении блогеров. Я же писал не раз: за последний год я два раза был в США и посетил интересные мне по разным критериям университеты. А если даю ссылки на видео на YouTube - то это видео от наших проверенных очень известных людей, которые рассказывают все, как есть, а не заглядывают в какие то там талмуды.
flyman написав:Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії.
Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год. Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет. Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.
Сведения о средней зарплате в Нью-Йорке по профессиям указаны до уплаты налогов и основаны на данных последнего отчета Бюро статистики США.
Вопрос 1: Сколько денег остаётся после оплаты основных налогов? Среднемесячные расходы на проживание одного человека в США составляют 3189 долларов, что равняется 38 266 долларов в год. Вопрос 2: Вы до какого уровня планируете в США дорасти? До Агента по продаже недвижимости? Потому, как всё, что выше – не потяните. А то, что ниже – не обеспечит Вам обеспеченную старость. P.S. Извините, Ваша фраза: ``обычные трудяги, которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.`` - не много выбесила и стало любопытно к какому классу Вы себя относите и какое будущее исходя из этих математически расчётов для себя представляете?