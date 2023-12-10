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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1650165116521653
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:53

  Richi написав:
  rjkz написав:Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.
Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.
Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.


ЗАРПЛАТА (В ГОД) В НЬЮ-ЙОРКЕ ПО ПРОФЕССИЯМ

Анестезиолог 271 510
Хирург 239 690
Руководитель (управляющий) 217 650
Финансовый менеджер 205 500
Адвокат 165 260
Агент по продаже недвижимости 102 310
Архитектор 100 760
Программист 89 260
Электрик 76 480
Полицейский 73 000
Строитель 49 440
Стюардесса 44 270
Парикмахер 32 740
Кассир 23 850

Сведения о средней зарплате в Нью-Йорке по профессиям указаны до уплаты налогов и основаны на данных последнего отчета Бюро статистики США.

важкувато касирові у Нью-Йорку. й на освіту дитині не вистачить...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:54

  nekefer написав:Зображення
чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.дол
т.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год,
все что меньше - бедность

є цілий канал для тих хто готується на пенсію в США:

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 21:13

Для тих хто читає ту фігню від Richi із зарплатнею касира в 23000 доларів на рік.
Якщо би в США спитали у будь-кого, яка ж середня зарплатня, подивилися б на вас з великим нерозумінням.
Коли прийшли б до тями, ОБОВʼЯЗКОВО б спитали:
- В якому штаті?

Ну зрозумійте: держава складається реально із 50-ти незалежних сполучених областей (держав, штатів) з дуже різними законами, звичаями, цінами, населенням, промисловістю, податками та страховками і медичним обслуговуванням.
Замість того, щоби вивчати таблиці та переліки, взяті із незрозумілих джерел, читайте те, що пише rjkz.
Він вірно написав: дохід на родину 50 000$ - на рік - бідна родина.
Але і ця бідна родина може виділити на навчання дитини 11 205$ в рік на навчання в University of Wisconsin-Madison, або 9 484$ в Boston College, або 6 815$ в Tufts University… або 5 624$ - в Lehigh University. І це все університети з перших 50-ти в рейтингу університетів США.
Дорого? Ну так тоді 3 687$ - в Brandeis University (номер 60 в рейтингу)..
І всі вони ще й мають десятки або сотні спеціальних стипендій для тих, хто або добре вчиться, або входить в студентське самоврядування, або виступає в університетських спортивних командах. І всі вони надають право студенту ще й працювати на території кампусу.
Так що бажання невідомо кому довести, що всі сидять в глибокій попі, цікаве, корисне, але безперспективне стратегічно.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 10 гру, 2023 21:21, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 21:21

  akurt написав:Для тих хто читає ту фігню від Richi із зарплатнею касира в 23000 доларів на рік.
Якщо би в США спитали у будь-кого, яка ж середня зарплатня, подивилися б на вас з великим нерозумінням.

В том-то и проблема, что вы основываете свои выводы на блогерах, которые пытаются оправдать свои действия (переезд), а я привожу отчета Бюро статистики США. В Турции не только запрещают пользоваться телефоном, но ещё и гугл вам забанили?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 21:24

Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я основываю свое мнение на мнении блогеров.
Я же писал не раз: за последний год я два раза был в США и посетил интересные мне по разным критериям университеты.
А если даю ссылки на видео на YouTube - то это видео от наших проверенных очень известных людей, которые рассказывают все, как есть, а не заглядывают в какие то там талмуды.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 21:25

Еміграція, заробітчанство

Richi написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії.


Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.
Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.
Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.


ЗАРПЛАТА (В ГОД) В НЬЮ-ЙОРКЕ ПО ПРОФЕССИЯМ

Анестезиолог 271 510
Хирург 239 690
Руководитель (управляющий) 217 650
Финансовый менеджер 205 500
Адвокат 165 260
Агент по продаже недвижимости 102 310
Архитектор 100 760
Программист 89 260
Электрик 76 480
Полицейский 73 000
Строитель 49 440
Стюардесса 44 270
Парикмахер 32 740
Кассир 23 850

Сведения о средней зарплате в Нью-Йорке по профессиям указаны до уплаты налогов и основаны на данных последнего отчета Бюро статистики США.

Вопрос 1: Сколько денег остаётся после оплаты основных налогов?
Среднемесячные расходы на проживание одного человека в США составляют 3189 долларов, что равняется 38 266 долларов в год.
Вопрос 2: Вы до какого уровня планируете в США дорасти? До Агента по продаже недвижимости? Потому, как всё, что выше – не потяните. А то, что ниже – не обеспечит Вам обеспеченную старость.
P.S. Извините, Ваша фраза: ``обычные трудяги, которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.`` - не много выбесила и стало любопытно к какому классу Вы себя относите и какое будущее исходя из этих математически расчётов для себя представляете?
Це за який рік?
Faceless
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